В Новодвинске обнаружен честный сотрудник ГИБДД

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя города Новодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, ч.3 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).
По предварительной версии, 4 февраля 2020 года ночью на автодороге М-8 «Холмогоры» сотрудники ГИБДД ОМВД России «Приморский» остановили автомобиль «Ниссан», которым управлял подозреваемый в состоянии опьянения, не имея права управления транспортным средством. Подозреваемый во время правового разбирательства, желая избежать административной ответственности, в служебном автомобиле предложил сотруднику ГИБДД взятку в размере 50 тысяч рублей. Нарушитель обещал перевести денежные средства посредством электронного платежа на банковскую карту инспектора ГИБДД, намереваясь в залог оставить свой паспорт гражданина РФ. Представитель власти отказался от денежного вознаграждения и пресек его противоправные действия.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели по делу.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД России «Приморский».
В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что с помощью денежных средств хотел решить вопрос с ГИБДД.