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В Архангельской области ищут подростка. Особая примета - кольцо в носу

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу совместно с органами внутренних дел устанавливается местонахождение без вести пропавшего Попова Никиты Сергеевича (на фото), 2004 года рождения, который 2 февраля 2020 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 15 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, в ноздрях кольцо.

Был одет в куртку камуфляжной расцветки, спортивные брюки синего цвета с белыми лампасами, ботики желтого цвета, на голове желтая кепка.

Может находиться вместе с 16-летним Даниилом В.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Попова Никиты Сергеевича, просим сообщить информацию по телефонам: 8(8182) 68-71-24, 61-80-51 или 02.

 

03 февраль 16:33 | : Происшествия

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