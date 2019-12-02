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Невезучий километр. На 1113 км трассы М-8 опять поймали наркокурьера

«Оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области совместно с сотрудниками отряда специального назначения «Гром» задержан ранее неоднократно судимый мужчина по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.


Автомобиль «Хендай-Солярис» полицейские остановили на 1113-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры». В ходе досмотра транспортного средства, за рулем которого находился подозреваемый, обнаружены три пакета с кристаллическим веществом белого цвета. Проведенная экспертиза подтвердила, что это синтетическое наркотическое средство общей массой около 4 килограммов, то есть порядка 19 тысяч разовых доз. По имеющейся информации, злоумышленник планировал расфасовать наркотики и сбыть их в крупных городах Архангельской области путем закладок в тайники.


Следователем СЧ СУ УМВД Росси по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


16 январь 11:15 | : Происшествия

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