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Пьяная скотина из Новодвинска насмерть забила свою мать

8 декабря 2018 года  по месту жительства в городе Новодвинске обнаружено тело 78-летней пенсионерки со следами ушибов и переломами. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что пенсионерка скончалась в результате сочетанной травмы шеи и груди. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками органов внутренних дел,  установлена причастность к гибели пенсионерки ее 51-летнего сына, который первоначально пояснял, что его мать постоянно падала.

Под тяжестью собранных доказательств, включая результаты сложных экспертиз, подозреваемый признал свою вину в избиении потерпевшей. В ходе допроса он пояснил следователю, что ухаживал за матерью, которая практически не видела, с трудом самостоятельно передвигалась и требовала постоянного ухода. 8 декабря 2018 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес ей несколько ударов руками по телу. Утром обнаружил, что она не подает признаков жизни.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

05 ноябрь 10:44 | : Происшествия

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