Глазами клоунов. Кто устроил кипишь на Шиес?

И снова внимание интернет-общественности приковано к происходящему в Ленском р-не Архангельской области. Где с лета никаких движений по строительству экотехнопарка не происходит – только стоит законсервированная техника, да охранники ходят… всё-таки материальные ценности.
Да, туда доставили топливо в полном соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. Однако эту рутинную процедуру в социальных сетях и отдельных СМИ превратили в масштабную спецоперацию. Утром в среду 23 октября ряд изданий выпустили новость с устрашающими заголовками - «Росгвардия оцепила станцию». «В соседнем поселке перекрыты дороги и отключено электричество», «Шиес в оцеплении», «Отключены электричество и интернет» и т.д. Уже по интернету прокатился призыв – «Все на Шиес», «Спасем Шиес». От кого спасем? От нескольких бочек с горючим?
Это, смотря, как преподнести. Например, интернет-издание «Телеграф» выдает новость с шапкой ««Работы на строительстве свалки в Шиесе возобновились под охраной ОМОНа». А ведь это теперь подсудное дело, совсем недавно ГосДумой принят Закон о распространении фейковых новостей.
Что же происходило в этой «горячей точке» на самом деле? Компания «Технопарк», доставила очередную партию топлива своим сотрудникам, охраняющим имущество на площадке возле станции. Никаких строительных работ там не проводилось, и проводиться не может, пока не будут получены все необходимые для этого разрешения и согласования. Сами посудите, не охранники же будут заниматься строительством достаточно сложного объекта, коим является любой экотехнопарк? Других людей там просто нет.
А вот оцепление из омоновцев действительно было, это признают обе стороны. По той простой причине, что водители бензовозов боятся заезжать на эту территорию. В среду им под колеса бросали только шипы («мирные экоактивисты» еще и хвастаются этим), а раньше был случай, когда по машинам стреляли из ружья. То есть, ОМОН параллельно защищает противников строительства от противоправных действий, за которым, согласно уголовному кодексу, может последовать тюремный срок.
И, как изюминка на торте, следует сообщение об отключении по району электроэнергии и интернета, что другая сторона росчерком пера превращает в «информационную блокаду». Отключение действительно было, но… плановое, о чем региональная энергокомпания заранее предупредила пользователей на своем сайте. Но как соблазнительно представить заурядное техническое мероприятие частью коварного плана…
В итоге все тревожные новости со станции Шиес, ставшей за прошедший год настоящим мемом в топовых новостях, превращаются, говоря языком современной журналистики, в один большой хайп. Для кого-то это рейтинги, для кого-то (их число не так велико, ибо на всех всегда не хватает) хорошие деньги, для многих – лишняя порция адреналина. Местных же жителей от происходящего просто колбасит, заглядывая с утра в интернет, они чувствуют, что живут на пороховой бочке.
Но есть закон, который должен охранять их нервную систему. Он называется Закон о фейковых новостях…
(фото с сайта semnasem)