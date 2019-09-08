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Саечка за испуг. Архангельский "террорист" Фоминчук сядет на три года за шутейный подрыв ТЦ "Рио"

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска в отношении ранее неоднократно судимого 30-летнего Сергея Фоминчука. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

20 февраля 2019 года около 12 часов Фоминчук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на номер телефона дежурной службы РУФСБ России по Архангельской области и сообщил ложные сведения о заложенном в торгово-развлекательном центре "Рио" взрывном устройстве.

Незамедлительно по указанному адресу прибыли правоохранительные органы и службы экстренного реагирования г. Архангельска. В срочном порядке были проведены предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности людей и обследование помещений. Взрывное устройство обнаружено не было. Но от нормального ритма работы были отвлечены значительные силы и средства правоохранительных органов и специальных служб, которые призваны оказывать помощь в экстремальных ситуациях.

Судом преступнику назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы. Поскольку в действиях Фоминчука содержится рецидив преступлений, отбывать наказание ему надлежит в колонии строгого режима.

16 октябрь 11:12 | : Происшествия

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