Саечка за испуг. Архангельский "террорист" Фоминчук сядет на три года за шутейный подрыв ТЦ "Рио"

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска в отношении ранее неоднократно судимого 30-летнего Сергея Фоминчука. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("заведомо ложное сообщение об акте терроризма").
20 февраля 2019 года около 12 часов Фоминчук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на номер телефона дежурной службы РУФСБ России по Архангельской области и сообщил ложные сведения о заложенном в торгово-развлекательном центре "Рио" взрывном устройстве.
Незамедлительно по указанному адресу прибыли правоохранительные органы и службы экстренного реагирования г. Архангельска. В срочном порядке были проведены предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности людей и обследование помещений. Взрывное устройство обнаружено не было. Но от нормального ритма работы были отвлечены значительные силы и средства правоохранительных органов и специальных служб, которые призваны оказывать помощь в экстремальных ситуациях.
Судом преступнику назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы. Поскольку в действиях Фоминчука содержится рецидив преступлений, отбывать наказание ему надлежит в колонии строгого режима.