Экологический погром: Противники Шиес показали свою правовую культуру

Вчера не только местные, но и федеральные СМИ облетело сообщение о настоящем погроме, случившемся в Ленском р-не Архангельской области.
Приметы нападавших были налицо, хотя до выводов правоохранительных органов их принято называть «неизвестные вандалы».
Сначала был разгромлен информационный центр в поселке Яренске. Вполне себе мирное учреждение, где специалисты разъясняли всем интересующимся перспективы строительства в этом районе экотехнопарка «Шиес».
Одновременно на площадке экотехнопарка у станции Шиес вспыхнули пиломатериалы. Отметим, работы там приостановлены с лета этого года, нет ни техники, ни рабочих. Чуть позже были сбиты указатели с совсем уж безобидного информационного столба.
В соцсетях сразу же заговорили о «поморских партизанах», кто в положительном, кто в отрицательном контексте. Или это просто хулиганы? Попробуем разобраться…
На место возгорания быстро прибыла служба охраны объекта, которой удалось потушить пожар. Сотрудники свидетельствуют – брус был заранее смочен горючей жидкость… то есть, о «случайно брошенном окурке» речь не идет. Отметим, происшествием уже занялись правоохранительные органы, любому свидетелю придется отвечать за свои слова.
Но уже ясно – нападавшие хорошо ориентировались на местности и изучили «слепые зоны» для объективов видеокамер. Не будем утверждать, что это местные жители, но логика подсказывает, что в числе координаторов нападавших были опытные люди, которые не одну неделю провели в лагере противников стройки. Петь песни под гитару у костра может элементарно надоесть… вот и прошвырнулись за адреналином.
А вот свидетельство охранника инфоцентра, которое записали следователи:
- Ближе к утру, если точно, то в 3:40, неизвестные сломали рольставни, повредили замки, разбили окно. Потом они отбежали и кидали камнями издалека. У нас три пластиковых окна, в одном теперь трещина, другое насквозь пробито камнем. А до того, как разбили окна, они залезли на крышу и сняли четыре камеры, которые у нас по периметру. Также они сорвали вывеску и повредили каркас, на который она крепилась. У нас есть такой географический указатель – так они залезли на столб и оторвали все названия, связанные с Архангельской областью. Остались только названия с республики Коми – Сыктывкар и Мадмас.
Житейский опыт подсказывает – обычные хулиганы пакостят с наступлением темноты, но никак не дожидаются глубокой ночи. Значит, здесь орудовали хулиганы «идейные».
За то, что это была спланированная акция, устрашения или из хулиганских побуждений… не столь важно, говорит тот факт, что оба действия совпали по времени, и то, что целями атаки стали объекты компании «Технопарк», и даже специфическая подготовка исполнителей, позволившая им в обоих случаях уйти неопознанными.
То есть, налицо приметы организованности, а это уже совсем другая по тяжести статья УК.
К слову, это уже не первая такая акция. В январе неизвестные поджигали опоры электропередач и строительную технику. В мае был подожжен дом местного бизнесмена и общественного активиста, публично поддержавшего строительство экотехнопарка Сергея Литвинова.
То, что уже сейчас жители Ленского р-на благодаря стараниями ООО «Технопарк» получили бесплатный доступ к услугам столичной медицины и очень благодарны за это, в расчет не принимается.
Печально, если взрослые люди, они же «таинственные ночные незнакомцы», не понимают, во что заигрались…