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«У Дика не было шансов». Реквием по собаке, растерзанной волками в Архангельской области

Ольга Кузнецова:

Их было четверо...

Минимум четверо волков.

Сегодня утром приезжали охотники. Они прошли по остывшим следам и сказали, что волков было минимум 4. И сказали, что Дик был отважным и сильным. Да, Он был именно таким. Он сражался, он защищался и защищал.

Я вчера звонила в Охотнадзор по Приморскому району. Они приняли сигнал, но сказали, что нужно писать заявление либо в Одминистрацию, либо в пАлицию, участковому... Напрямую, в Охотнадзор, ну никак нельзя. Видите ли, бюрократия. Б…, даже здесь система, которую не сломать.

Официально, по гребаным законам РФ охота на волков разрешена с 15 сентября. Сейчас нельзя их отстреливать. То есть им убивать можно, а их нельзя. У них, видите ли, потомство. Они учат своих сучат охоте. А собака на цепи - это идеальная жертва.

Дик - это уже третья жертва волков в моем районе на Кузнечевском лесозаводе. Третья! Охотнадзор и охотники в курсе. Они ставят петли и капканы на волков. Но Дика уже никто не вернёт.

У Дика не было шансов.

Их было четверо, минимум четверо.

(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=157513332061514&set=a.109310613548453&type=3&theater)

 

13 август 16:06 | : Происшествия

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