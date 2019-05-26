«У Дика не было шансов». Реквием по собаке, растерзанной волками в Архангельской области

Ольга Кузнецова:
Их было четверо...
Минимум четверо волков.
Сегодня утром приезжали охотники. Они прошли по остывшим следам и сказали, что волков было минимум 4. И сказали, что Дик был отважным и сильным. Да, Он был именно таким. Он сражался, он защищался и защищал.
Я вчера звонила в Охотнадзор по Приморскому району. Они приняли сигнал, но сказали, что нужно писать заявление либо в Одминистрацию, либо в пАлицию, участковому... Напрямую, в Охотнадзор, ну никак нельзя. Видите ли, бюрократия. Б…, даже здесь система, которую не сломать.
Официально, по гребаным законам РФ охота на волков разрешена с 15 сентября. Сейчас нельзя их отстреливать. То есть им убивать можно, а их нельзя. У них, видите ли, потомство. Они учат своих сучат охоте. А собака на цепи - это идеальная жертва.
Дик - это уже третья жертва волков в моем районе на Кузнечевском лесозаводе. Третья! Охотнадзор и охотники в курсе. Они ставят петли и капканы на волков. Но Дика уже никто не вернёт.
У Дика не было шансов.
Их было четверо, минимум четверо.
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=157513332061514&set=a.109310613548453&type=3&theater)