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НАО: Любовь не любит кулаков

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 41-летнего жителя поселка Искателей в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное  против воли проживающего в нем лица, с применением насилия) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Следствием установлено, что 29 мая 2019 года вечером обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел на незаконное проникновение в квартиру бывшей возлюбленной с целью выяснить с ней отношения, через окно проник в квартиру в поселке Искателей, где избил супруга потерпевшей и выгнал его из дома, после чего заставил потерпевшую выстирать его одежду, на которой была кровь потерпевшего.

Он же, 3 июня 2019 года, находясь в гостях в квартире в поселке Искателей, в ходе совместного распития спиртных напитков тайно похитил мобильный телефон стоимостью 3 тысячи рублей, принадлежащий  хозяину квартиры.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что в конце апреля 2019 года он освободился из мест лишения свободы и пришел к бывшей любимой женщине, чтобы поговорить.

08 август 09:27 | : Происшествия

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