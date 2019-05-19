Еще один отчим-садист нашелся в Устьянском районе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 60- летнего жителя Устьянского района в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).
По версии следствия, в период с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя незначительные поводы, оскорблял и систематически наносил побои 14-летнему сыну супруги, причиняя юноше физические и психические страдания.
После того, как мать стала свидетелем противоправных действий в отношении сына, она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В ходе проведения проверочных мероприятий от потерпевшего стало известно, что он и ранее подвергался физическому насилию со стороны отчима. В настоящее время мать пострадавшего развелась с обвиняемым, последний проживает отдельно.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и объяснил свои действия тем, что испытывал неприязнь к сыну супруги.