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Грехи архангельской оборонки: Взяточники с СЕВМАШа получили смешные сроки

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговоров в отношении заместителя начальника отдела труда и заработной платы стапельно-сдаточного производства,  начальника бюро эллинга 2 стапельно-сдаточного производства и мастера сварочных работ эллинга 2 стапельно-сдаточного производства акционерного общества «Производственное Объединение «Северное машинострительное предприятие».

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном размере), п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере), ч.3 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Следствием и судом установлено, что указанные должностные лица, осуществляя организационно-распорядительные функции, связанные с руководством находящимися в их служебном подчинении  работниками, в период с 2014 по 2018 годы, систематически получали от последних деньги в виде предмета подкупа и взятки  за включение их в заявки о привлечении к выполнению работ в выходные и нерабочие праздничные дни, для производства сверхурочных работ, что позволяло им получать повышенную заработную плату, а также за непринятие мер за возможные упущения и нарушения в работе.

В целом сумма полученных указанными лицами в качестве взяток денежных средств составила более 6 000 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Приговорами суда за совершение инкриминируемых преступлений мастеру сварочных работ эллинга 2 стапельно-сдаточного производства назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; заместителю начальника отдела труда и заработной платы стапельно-сдаточного производства - 2 лет 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 3 года  с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и начальника бюро эллинга 2 стапельно-сдаточного производства - 2 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 3 года.

Приговоры суда в законную силу не вступили.

26 июнь 17:00 | : Происшествия

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