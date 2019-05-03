Грехи архангельской оборонки: Взяточники с СЕВМАШа получили смешные сроки

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговоров в отношении заместителя начальника отдела труда и заработной платы стапельно-сдаточного производства, начальника бюро эллинга 2 стапельно-сдаточного производства и мастера сварочных работ эллинга 2 стапельно-сдаточного производства акционерного общества «Производственное Объединение «Северное машинострительное предприятие».
Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном размере), п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере), ч.3 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп).
Следствием и судом установлено, что указанные должностные лица, осуществляя организационно-распорядительные функции, связанные с руководством находящимися в их служебном подчинении работниками, в период с 2014 по 2018 годы, систематически получали от последних деньги в виде предмета подкупа и взятки за включение их в заявки о привлечении к выполнению работ в выходные и нерабочие праздничные дни, для производства сверхурочных работ, что позволяло им получать повышенную заработную плату, а также за непринятие мер за возможные упущения и нарушения в работе.
В целом сумма полученных указанными лицами в качестве взяток денежных средств составила более 6 000 000 рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.
Приговорами суда за совершение инкриминируемых преступлений мастеру сварочных работ эллинга 2 стапельно-сдаточного производства назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; заместителю начальника отдела труда и заработной платы стапельно-сдаточного производства - 2 лет 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 3 года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и начальника бюро эллинга 2 стапельно-сдаточного производства - 2 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 3 года.
Приговоры суда в законную силу не вступили.