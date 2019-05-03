Полиция Архангельска изъяла наркотиков на пожизненное

25 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области на федеральной трассе М-8 Холмогоры был установлен автомобиль ВАЗ, в котором находились три человека.
В ходе досмотра у одного из пассажиров был изъят сверток с порошкообразным веществом. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД, изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения весом 250 граммов, что составляет более тысячи разовых доз.
По имеющейся информации, злоумышленники занимались распространением наркотиков на территории Архангельской области через так называемые «закладки».
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.