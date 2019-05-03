Пенсионерка из Челябинска оказалась замешана во взрыве здания ФСБ в Архангельске

Правда, косвенно и постфактум. Но отвечать все равно придется – женщине грозит до семи лет колонии за оправдание терроризма, которое она разместила на своей страничке в социальной сети.
Издание «Регион29» сообщает, что на нее вышли оперативники центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Челябинской области, мониторящие российский сегмент Всемирной сети на выявление экстремистских настроений. Уже возбуждено уголовное дело.
Напомним, сам инцидент произошел утром 31 октября прошлого года. Студент архангельского Политехнического колледжа Михаил Жлобицкий, причислявший себя к анархистам радикального толка, не чурающихся террором, совершил самоподрыв в проходной здания РУ ФСБ по Архангельской области, якобы мстя за «пытки, которыми чекисты мучают борцов за свободу». В результате эксцесса погиб он сам, три сотрудника ФСБ, находившиеся поблизости, получили серьёзные ранения. В ходе следствия выяснилось, что юноша страдал серьезными личностными проблемами и, скорее всего, выбрал эффектный способ добровольного ухода из жизни.
Также отметим, что пенсионерка из Челябинска далеко не первая, кто публично поддержал архангельского самоубийцу и теперь имеет проблемы с законом. Так в конце марта МВД и ФСБ заинтересовались жительницей Медвежьегорска (Республика Карелия), которая в соцсети назвала подрывника управления ФСБ «героем». Мало того, под серьезный штраф (150 000 руб) попала радиостанция «Эхо Москвы в Пскове», выпустившая в эфир интервью, в котором прозвучало оправдание терроризма.
(на фото: тот, который взрывал)