Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Попали под поезд. Два железнодорожных ЧП в Архангельской области за сутки

Два человека попали под поезд в нашем регионе.

Сегодня в 7:50 утра женщина с велосипедом пыталась преодолеть железнодорожную насыпь в районе пересечения улиц Стрелковая и Смольный буян по оборудованному железнодорожному переходу в сторону улицы Павла Усова. Реализовать задуманное 39-летней северянке помешал товарный состав, двигающийся по направлению к железнодорожному мосту.

Свидетели рассказывают, что перед происшествием слышали продолжительные гудки, подаваемые машинистом. Однако сигналы не смогли предотвратить столкновение.

К счастью, пострадавшая легко отделалась, что крайне редко бывает в происшествиях на железной дороге, и только жалуется на боль в ноге.

Наблюдатели говорят о том, что этот переход вообще пользуется дурной славой… на нем периодически что-то случается и сегодняшний инцидент отнюдь не первый.

А вчера настоящая драма произошла на станции Котлас Северный – мужчина вышел на пути в неположенном месте и, несмотря на экстренное торможение, попал вод поезд «Воркута-Адлер». Погиб на месте…

Как-то странно напоминать взрослым людям, что железнодорожные пути – место повышенной опасности.

05 июнь 13:22 | : Происшествия

Видеозал


«Бессмертный полк» прошел по Архангельску. Взгляд изнутри
Пасхальное видеообращение митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (53)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20