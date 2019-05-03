Попали под поезд. Два железнодорожных ЧП в Архангельской области за сутки

Два человека попали под поезд в нашем регионе.
Сегодня в 7:50 утра женщина с велосипедом пыталась преодолеть железнодорожную насыпь в районе пересечения улиц Стрелковая и Смольный буян по оборудованному железнодорожному переходу в сторону улицы Павла Усова. Реализовать задуманное 39-летней северянке помешал товарный состав, двигающийся по направлению к железнодорожному мосту.
Свидетели рассказывают, что перед происшествием слышали продолжительные гудки, подаваемые машинистом. Однако сигналы не смогли предотвратить столкновение.
К счастью, пострадавшая легко отделалась, что крайне редко бывает в происшествиях на железной дороге, и только жалуется на боль в ноге.
Наблюдатели говорят о том, что этот переход вообще пользуется дурной славой… на нем периодически что-то случается и сегодняшний инцидент отнюдь не первый.
А вчера настоящая драма произошла на станции Котлас Северный – мужчина вышел на пути в неположенном месте и, несмотря на экстренное торможение, попал вод поезд «Воркута-Адлер». Погиб на месте…
Как-то странно напоминать взрослым людям, что железнодорожные пути – место повышенной опасности.