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«Обстоятельства непреодолимой силы». Минюст предлагает не наказывать за вынужденную коррупцию

Конкретно предлагается смягчить наказание за коррупционные действия (в том числе, дача взятки) в том случае, когда несоблюдение установленных запретов, ограничений и требований «вследствие обстоятельств непреодолимой силы» было вынужденным. В новой редакции закона о противодействии коррупции это не будет являться уголовным правонарушением.

«…иногда соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов невозможно в силу объективных причин, при этом освобождение от ответственности законодательством не предусмотрено, говорится в уведомлении. Такое освобождение возможно, если несоблюдение требований вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение запретов» («Ведомости»).

По мнению наблюдателей, в последние пару лет в России наметился тренд на смягчение антикоррупционного законодательства.

Напомним, что в прошлом году в Архангельске слушалось резонансное дело, в котором депутат АрхГорДумы и советник главы города вымогали мошенническим путем вымогали взятку у двух участников рекламного рынка… причем представитель обвинения изначально запрашивал для последних более строгое наказание, чем для первых.

29 январь 08:05 | : Происшествия

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