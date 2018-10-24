В Мезенском районе собирались построить "левую" школу

Арбитражный суд Архангельской области признал незаконным контракт на строительства здания средней школы в Мезенском районе. Раньше такое же представление было вынесено в отношении строительства детского сада в Карпогорах.
Об юридическом казусе рассказывает издание «Регион29»:
- Учебное заведение должны были построить в селе Долгощелье Мезенского района. Общая сумма контракта — 160,6 миллионов рублей.
Контракт был заключён в рамках программы «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)». По закону такие контракты могут заключаться с фирмами, которые ранее имели опыт выполнения строительство-монтажных работ.
Фирма предоставила фиктивный договор на якобы выполненные строительно-монтажные работы ранее для другой компании. На самом деле опыта работ у неё не было.