В Коряжме повязали крупье-одиночку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению 27-летнего жителя города Котласа, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).
Следствием установлено, что в период с 16 сентября по 10 октября 2018 года обвиняемый в арендованном помещении, расположенном с торца здания торгового центра по проспекту Ломоносова в городе Коряжме, разместил 15 игровых автоматов с программным обеспечением, являющихся игровым оборудованием, и незаконно проводил азартные игры, единолично распоряжаясь прибылью.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОМВД России «Котласский». Игровое оборудование изъято.
В ходе допроса подследственный свою вину признал.