Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Коряжме повязали крупье-одиночку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению 27-летнего жителя города Котласа, в совершении  преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ  (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).

Следствием установлено, что в период с 16 сентября по 10 октября 2018 года обвиняемый в арендованном помещении, расположенном с торца здания торгового центра по проспекту Ломоносова в городе Коряжме, разместил 15 игровых автоматов с программным обеспечением, являющихся игровым оборудованием, и незаконно проводил азартные игры, единолично распоряжаясь прибылью.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОМВД России «Котласский». Игровое оборудование изъято.

В ходе допроса подследственный свою вину признал.

27 декабрь 08:53 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Древарх - наш губернатор!". "Сказки бабушки Галины", выпуск 42-й (новогодний)
А где твое "турецкое седло"? Интервью с Юсупом Разыковым и Валерием Масловым (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2018 (243)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20