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Вины не признает. Архангельского убийцу таксистов изобличает генетическая экспертиза

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 29-летнего жителя Северного округа областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (два эпизода разбоя, совершенного с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших).

 

По версии следствия, 21 декабря 2017 года и 10 января 2018 года ночью обвиняемый с целью хищения чужого имущества под надуманными предлогами садился в автомобили такси и просил отвезти его в сторону Талажского шоссе  в городе Архангельске, подыскивая при этом подходящее место и время для нападения на водителей транспортных средств. В первом случае он нанес потерпевшему не менее 28 ударов ножом в область шеи, живота, похитил кошелек с денежными средствами и мобильный телефон, после чего скрылся с места преступления. Во втором случае - он нанес мужчине, занимавшемуся частным извозом, не менее 39 ударов ножом в область туловища и рук, после чего намеревался похитить кошелек с денежными средствами и мобильный телефон, но его обнаружили проезжавшие мимо посторонние лица, которые стали фиксировать происходящее на видеокамеру мобильного телефона, из-за чего обвиняемый был вынужден скрыться.

 

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал. Вместе с тем, первый отдел по расследованию особо важных дел собрал доказательства, достаточные для предъявления подследственному обвинения в совершении вышеуказанных преступлений. В их числе, результаты генетической экспертизы, подтвердившей, что на одежде обвиняемого, изъятой в ходе обыска, обнаружен генотип обоих потерпевших.

 

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено прокурору с обвинительным заключением для принятия решения в пределах компетенции.

 

17 октябрь 09:31 | : Происшествия

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