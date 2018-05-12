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Узнайте своего "коня: В Архангельске обезврежен серийный похититель велосипедов

В производстве отдела по обслуживанию Ломоносовского округа Следственного управления УМВД России по городу Архангельску находится уголовное дело по двадцати фактам краж велосипедов.


В совершении преступлений подозревается 36-летний нигде не работающий ранее неоднократно судимый архангелогородец.


Большинство краж были совершены с началом летнего сезона, когда северяне стали активно использовать двухколесный транспорт, однако несколько велосипедов были похищены еще в прошлом году.


Как следует из материалов уголовного дела, мужчина присматривал велосипеды, которые находились в хорошем состоянии. Похищал байки различной стоимости (от 4 до 35 тысяч рублей) из разных мест – оставленные у магазинов, увеселительных заведений, в подъездах домов и так далее.


При себе у охотника за велотранспортом всегда были инструменты, с помощью которых он «перекусывал» противоугонные тросы. Похищенные транспортные средства злоумышленник тут же продавал почти за бесценок.


Установить подозреваемого помогли записи с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен злоумышленник.


Несколько похищенных велосипедов сотрудникам полиции удалось изъять и вернуть законным владельцам. Один из них уже был перепродан, но новым покупателям пришлось расстаться с «выгодно» купленным байком. Оставшиеся велосипеды находятся в розыске. Расследование уголовного дела продолжается. 


   

09 август 17:23 | : Происшествия

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