С 4 августа в лесах Поморья вводится особый противопожарный режим

В связи с повышением пожарной опасности в лесах Архангельской области губернатор Игорь Орлов сегодня подписал указ о введении особого противопожарного режима в лесах Архангельской области с 4 августа 2018 года.

При этом режиме вводится ряд ограничений на пребывание граждан в лесах, въезд в леса транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ. Все эти меры предпринимаются для обеспечения пожарной безопасности.

В условиях особого противопожарного режима нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от трёхсот до пятисот тысяч рублей.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области информирует, что в лесах Архангельской области сегодня действуют 10 лесных пожаров площадью 48 гектаров, из них 6 лесных пожаров произошли от гроз, остальные – от неосторожного обращения с огнём.

Только за 2 августа было зарегистрировано 12 лесных пожаров на территориях Емецкого, Онежского, Северодвинского, Холмогорского, Шенкурского лесничеств и Архангельского лесничества Минобороны РФ.

В случае снижения класса пожарной опасности, срок установления ограничений будет пересмотрен.

О возгорании в лесах можно сообщить по телефону «горячей линии» лесной охраны: 8-800-100-94-00, а также в региональную диспетчерскую службу по телефону (8182) 41-06-41.