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Архангельская область: "Черная бухгалтерея" в лесном бизнесе живет и процветает

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению директора общества с ограниченной ответственностью в совершении преступления, предусмотренного  п. «б» ч. 2  ст. 199 УК РФ  (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

 По версии следствия, обвиняемый, возглавляя предприятие, основным видом деятельности которого является лесозаготовка, в  2012-2014 гг. умышленно уклонился от уплаты налогов с организации на сумму более 19 миллионов рублей, путем включения в бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах, якобы понесенных по фиктивным сделкам.

 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов совместной налоговой проверки ИФНС России по г. Архангельску и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

 

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.

 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором  обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

19 июль 10:38 | : Происшествия

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