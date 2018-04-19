Архангельская область: "Черная бухгалтерея" в лесном бизнесе живет и процветает

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению директора общества с ограниченной ответственностью в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, возглавляя предприятие, основным видом деятельности которого является лесозаготовка, в 2012-2014 гг. умышленно уклонился от уплаты налогов с организации на сумму более 19 миллионов рублей, путем включения в бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах, якобы понесенных по фиктивным сделкам.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов совместной налоговой проверки ИФНС России по г. Архангельску и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.