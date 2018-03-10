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Котлас на ушах

В г. Котлас Архангельской области состоялось тактико-специальное учение по пресечению террористического акта на объекте воздушного транспорта.

 

«31 мая 2018 г. неизвестные преступники, вооружённые огнестрельным оружием, захватили здание аэровокзала в г. Котлас Архангельской области. В заложники к террористам попадают пассажиры, ожидающие своих рейсов в здании аэропорта. Угрожая расстрелом невинных граждан, террористы выдвигают жесткие требования экономического и политического характера …» - таков сценарий антитеррористического учения, проводимого под эгидой оперативного штаба в Архангельской области (ОШ).

 

Получив вышеуказанную вводную, силовики приступили к осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта и освобождению заложников. На территории Котласского района установлен «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы.

 

Силы и средства оперативного штаба в срочном порядке направлены в аэропорт г. Котлас. Осуществлены предусмотренные законодательством мероприятия по оцеплению, блокированию места теракта, эвакуации населения и т.д. Оперативным штабом организован переговорный процесс с «преступниками». Опытные переговорщики делают всё возможное, чтобы освободить заложников, избежать жертв и уговорить «террористов» отказаться от своих преступных замыслов.

 

Несмотря на все усилия группы ведения переговоров, «террористы» настаивают на выдвинутых требованиях. Поэтому руководителем оперативного штаба отдаётся приказ к проведению боевого мероприятия по нейтрализации террористов и освобождению заложников. Учения проходили в условиях, приближенных к боевым.

 

В учении приняли участие сотрудники РУФСБ, УМВД, Котласского ЛО МВД России на транспорте, ГУМЧС, Центра специальной связи и информации ФСО, специалисты аэропорта г. Котлас, органов исполнительной власти Архангельской области. Всего более 350 человек.

 

Оперативный штаб, в который входят представители всех силовых структур и органов власти региона, ежеквартально проводит межведомственные антитеррористические учения, которые существенно помогают совершенствовать координацию подразделений правоохранительных органов и спецслужб в режиме реального времени, а также позволяет детально проработать различные сценарии вероятных событий на случай реального возникновения террористических угроз. Возглавляет оперативный штаб начальник Регионального управления ФСБ России по Архангельской области генерал-майор Нагуманов Наиб Вазыхович.

 

«Цель антитеррористического учения достигнута. На практике отработаны основные вопросы проведения контртеррористической операции, межведомственного взаимодействия всех субъектов антитеррористической деятельности»- так подытожил основные результаты мероприятия руководитель учения генерал-майор Наиб Вызыхович Нагуманов.  

04 июнь 14:42 | : Происшествия

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