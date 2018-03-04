Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск: Пропал ребенок! Нужна помощь

Разыскивается несовершеннолетний Аксенов Андрей Степанович, 27.08.2006 г.р., который 20.04.2018 около 08:00 ушел на занятия в МБОУ СШ № 2, расположенную по адресу: г. Архангельск пр. Советских Космонавтов, 188/1, и после занятий домой не вернулся.

Приметы: на вид 10-11 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза серо- зеленые.

Был одет в темно-синюю зимнюю куртку с капюшоном длиною до колена, серую водолазку, шапку ярко-синего цвета в клетку, сапоги резиновые синие утепленные, черные школьные брюки, при себе имел рюкзак черного цвета. Мобильного телефона не имеет. Может находиться в районе крупных торговых центров, передвигается по городу в автобусах.

При обнаружении сообщить в УМВД России по городу Архангельску по телефону 21-66-62, 64-18-78, м.т. 8-999-090-50-93.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ УВИДЯТ ЭТУ ЗАПИСЬ, ТЕМ БОЛЬШЕ ШАНСОВ НАЙТИ РЕБЁНКА! НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ БЕЗУЧАСТНЫМИ!!

23 апрель 15:55 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Потеплело. По улицам Коряжмы разгуливают... обезьяны (видео)
За гранью понимания. Лютая драка подростков в Коряжме (видео) + комментарий УМВД
Митинг в Вельске 14 апреля. Как это было (видео)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2018 (196)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20