Архангельск: Пропал ребенок! Нужна помощь

Разыскивается несовершеннолетний Аксенов Андрей Степанович, 27.08.2006 г.р., который 20.04.2018 около 08:00 ушел на занятия в МБОУ СШ № 2, расположенную по адресу: г. Архангельск пр. Советских Космонавтов, 188/1, и после занятий домой не вернулся.

Приметы: на вид 10-11 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза серо- зеленые.

Был одет в темно-синюю зимнюю куртку с капюшоном длиною до колена, серую водолазку, шапку ярко-синего цвета в клетку, сапоги резиновые синие утепленные, черные школьные брюки, при себе имел рюкзак черного цвета. Мобильного телефона не имеет. Может находиться в районе крупных торговых центров, передвигается по городу в автобусах.

При обнаружении сообщить в УМВД России по городу Архангельску по телефону 21-66-62, 64-18-78, м.т. 8-999-090-50-93.



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