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Докатались. В НАО пьяный снегоход убил пассажира

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего оленевода из Ненецкого автономного округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 1 апреля 2018 года утром на участке местности у села Нижняя Пеша Ненецкого автономного округа подозреваемый, управляя снегоходом в состоянии алкогольного опьянения, неправильно оценил обстановку и скорость движения своего и впереди идущего снегохода, в результате чего совершил наезд на сани, прикрепленные к впереди идущему снегоходу, в которых находился пассажир. В результате столкновения пассажир получил смертельные травмы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся допросы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Нарьян-Марским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

16 апрель 12:04 | : Происшествия

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