"Соловецкое дело" похоронит Владимира Мединского как министра. Какая судьба ждет Балашова и Тютюкова?

Как уже сообщали СМИ, заведено уголовное дело по хищениям в процессе реставрации Соловков.

Теперь появляются некоторые подробности…

В Санкт-Петербурге сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) провели обыски и выемку документов в офисах строительно-реставрационных компаний «Балтстрой» и «ОпрСтрой». Следственные действия производились в рамках уголовного дела о крупном хищении средств выделенных из бюджета на реконструкцию ансамбля Соловецкого монастыря. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено СКР по результатам проверки проводившейся на Соловках прокуратурой Архангельской области по поручению Генпрокуратуры РФ.

Реставрация Соловецкого монастыря началась еще в 2012 году, и планировалось, что работы будут полностью завершены к 2020 году. Общая стоимость восстановления почти 70 объектов культурного наследия оценивается в 6 млрд руб.

Долгое время реставрацией занималась в основном АО «Балтстрой». В 2016 году значительная часть контрактов досталось ООО «ОпрСтрой». Уже в 2017 году представители прокуратуры выявили ряд финансовых нарушений, якобы допущенных строительными компаниями при исполнении контрактов: стоимость реставрации нескольких объектов была завышена, а часть работ была выполнена лишь на бумаге. Причем деньги за фиктивную реконструкцию были уже переведены на счета подрядчиков. По предварительным подсчетам следствия, ущерб составил не менее 20 млн руб.

По неофициальным данным, дело о мошенничестве при реставрации Соловецкого монастыря возбуждено по факту преступления и реальных фигурантов в нем пока нет. Представители строительных организаций ситуацию не комментируют.

По мнению ряда экспертов, «Соловецкое дело», открытое в канун президентских выборов, может похоронить Владимира Мединского как министра культуры, к этому есть все предпосылки.

Ну, а местных наблюдателей больше интересуют судьба бывшего вице-губернатора по Соловкам Романа Балашова и действующего главы МО «Соловецкое» Евгения Тютюкова. Оба выполняли функцию губернаторского ока на удаленной от областного центра территории и даже не предупредили о нарушениях.

Или мы чего-то не знаем…