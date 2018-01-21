Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Соловецкое дело" похоронит Владимира Мединского как министра. Какая судьба ждет Балашова и Тютюкова?

Как уже сообщали СМИ, заведено уголовное дело по хищениям в процессе реставрации Соловков.

Теперь появляются некоторые подробности…

В Санкт-Петербурге сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) провели обыски и выемку документов в офисах строительно-реставрационных компаний «Балтстрой» и «ОпрСтрой». Следственные действия производились в рамках уголовного дела о крупном хищении средств выделенных из бюджета на реконструкцию ансамбля Соловецкого монастыря. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено СКР по результатам проверки проводившейся на Соловках прокуратурой Архангельской области по поручению Генпрокуратуры РФ.

Реставрация Соловецкого монастыря началась еще в 2012 году, и планировалось, что работы будут полностью завершены к 2020 году. Общая стоимость восстановления почти 70 объектов культурного наследия оценивается в 6 млрд руб.

Долгое время реставрацией занималась в основном АО «Балтстрой». В 2016 году значительная часть контрактов досталось ООО «ОпрСтрой». Уже в 2017 году представители прокуратуры выявили ряд финансовых нарушений, якобы допущенных строительными компаниями при исполнении контрактов: стоимость реставрации нескольких объектов была завышена, а часть работ была выполнена лишь на бумаге. Причем деньги за фиктивную реконструкцию были уже переведены на счета подрядчиков. По предварительным подсчетам следствия, ущерб составил не менее 20 млн руб.

По неофициальным данным, дело о мошенничестве при реставрации Соловецкого монастыря возбуждено по факту преступления и реальных фигурантов в нем пока нет. Представители строительных организаций ситуацию не комментируют.

По мнению ряда экспертов, «Соловецкое дело», открытое в канун президентских выборов, может похоронить Владимира Мединского как министра культуры, к этому есть все предпосылки.

Ну, а местных наблюдателей больше интересуют судьба бывшего вице-губернатора по Соловкам Романа Балашова и действующего главы МО «Соловецкое» Евгения Тютюкова. Оба выполняли функцию губернаторского ока на удаленной от областного центра территории и даже не предупредили о нарушениях.

Или мы чего-то не знаем…

28 февраль 11:21 | : Происшествия / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20