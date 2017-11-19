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Отпетые мошенники. Советник Кузнецов и депутат Яковлев идут под суд по более тяжкой статье

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение советнику главы муниципального образования «Город Архангельск» и депутату Архангельской городской Думы (речь идет об Иване «Иваныче» Кузнецове и Константине Яковлеве) по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), а также представителям коммерческих структур по ч.3 ст.30, п.п. «а,б» ч.4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия, в 2016 году депутат, зная о подготовке изменений в региональный нормативно-правовой акт о продлении срока заключения договоров на установку и эксплуатацию наружной рекламы с пяти до десяти лет, предложил бизнесменам собрать и передать через него и советника главы муниципального образования взятку в сумме 5 млн рублей якобы для последующей передачи вышестоящему должностному лицу, способному повлиять на принятие решения об увеличении указанного предельного срока, на что часть из них согласилась. После внесения изменений в нормативно-правовой акт депутат обманным путем собрал с предпринимателей денежные средства в общей сумме около 800 тысяч рублей, которые в присутствии одного из них передал советнику главы муниципального образования якобы для последующей передачи в виде части взятки должностному лицу. Полученные денежные средства депутат и чиновник присвоили, какому-либо должностному лицу в виде взятки не передавали.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемые депутат и чиновник дали признательные показания, бизнесмены – не признали свою вину в совершении инкриминируемых преступлений.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд для рассмотрения по существу.

Расследованием занимался отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

P.S. Как и предполагали эксперты «Вольного дела», следствие вменило обвиняемым более тяжкую статью, по которой реальный срок практически неизбежен. Причина в поведении фигурантов во время следствия. ПО сведениям редакции, полученным из собственных источников, советник "Иваныч" просто отказался от дачи показаний, а депутат Яковлев стал безбожно врать, что быстро всплыло на поверхность. И вот закономерный итог...

(на фото: депутат Архангельской городской Думы Яковлев… пока еще заседает)  

22 декабрь 12:01 | : Происшествия

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