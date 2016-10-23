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Директор корпорации развития Архангельской области нанес побои школьнику?

В социальной сети «Вконтакте» архангелогородка Юлия Иванова в эмоциональной манере обвинила директора Корпорации развития Архангельской области Алексея Ковалева в нанесении побоев ее сыну во дворе гимназии № 3.

Женщина ищет свидетелей инцидента, произошедшего в промежуток с 13.00 до 13.30 27 декабря 2016 года, так как боится, что, несмотря на соответствующее заявление в полицию, дело будет замухоморено из-за высокого положения чиновника.

Из медицинского освидетельствования следует, что у ребенка после случившегося появились ссадины на лице и внутрикожная гематома грудной клетки.

Иванова сообщает, что в телефонном разговоре обидчик ее сына лишь высказал сожаление, что тому «мало досталось».

Редакция ИА RUSNORD всегда готова предоставить слово противоположной стороне конфликта, отдавая отчет, до какого состояния может довести современный школьник даже очень выдержанного взрослого человека.

(на фото Николая Гернета с http://dvinanews.ru/-fg3eetvu – Алексей Ковалев)

Директор корпорации развития Архангельской области нанес побои школьнику?
Директор корпорации развития Архангельской области нанес побои школьнику?

28 декабрь 08:27 | : Происшествия / Скандалы

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