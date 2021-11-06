Великий пост: традиции, запреты и рецепты

Если на Великий пост в семье завелся праведник, все остальные становятся мучениками (православная шутка)
- Великий пост прижмет хвост.
- С поста не мрут, а с обжорства дохнут.
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В этом году Великий пост продлится с 7 марта по 23 апреля.
Великий пост – одно из самых тяжелых испытаний, которое выпадает на долю верующих, и эти испытания касаются не только пищи, но и образа жизни и мыслей в целом. Священники советуют воздерживаться от развлечений и разного рода соблазнов, находить время для молитв и самопознания. Недаром Великий пост символизирует странствие Иисуса в пустыне и его страдания перед смертью на кресте.
Что касается питания в пост, то правила здесь довольно жесткие, особенно в первую и последнюю недели. При этом важно понимать, что ограничения в еде не должны сказываться на вашем здоровье: так, для беременных женщин, ослабленных или болеющих людей, пожилых, а также тех, кто занят на тяжелой работе, допускаются послабления в меню.
Начиная Пост, следует помнить, что важно дойти до его завершения. Следует однозначно отказаться от алкоголя и вредных привычек. Пост – это не только диета с целью очистить организм и сбросить лишние калории. Это духовное очищение, в первую очередь.
Какие продукты разрешены во время Великого поста:
Какие продукты запрещены:
Также верующие придерживаются правил приготовления пищи: в какие-то дни поста допускается употребление горячих блюд, в другие предписывается сухоядение.
Приводим несколько рецептов постного меню, которые разнообразят ваш стол (а, возможно, отрегулируют стул).
Салат с авокадо
Авокадо чистим и нарезаем небольшим кубиком. Помидоры, редис и огурцы нарезать на кусочки примерно такого же размера. Лук измельчить, зелень мелко нарубить. Смешать все измельченные овощи в салатнице. Заправить. Если вы в пост употребляете оливковое масло - то заправляйте им, если нет - очень хорошо заправлять лимонным соком. К тому же, тут и помидоры свой сок дадут - салат будет сочным. Сдобрить любимыми приправами.
Салат из кальмаров
Кальмар очистите от пленок, удалите внутренности и тщательно помойте внутри и снаружи. Выложите кальмар в кипящую воду ровно на три минуты и доставайте. Огурец нарежьте кубиками и выложите в салатник. Добавьте нарезанный помидор. Фиолетовый лук нарежьте полукольцами. Охлажденный отварной кальмар нарежьте соломкой и выложите в салат. Салатный лист также нарежьте соломкой. В кипящую воду выложите рисовую лапшу и через три минуты откиньте на дуршлаг. Охладите лапшу и добавьте в салат. Готовый салат полейте лимонным соком и заправьте растительным маслом.
Постный харчо
Картофель промойте, выложите в кастрюлю, залейте водой и отварите в мундире до готовности. Готовый картофель почистите и нарежьте кубиками. Чеснок почистите и нарежьте тонкими пластинками. Базилик промойте и измельчите. В кастрюле (в которой будете варить суп) нагрейте растительное масло. Выложите в него томатное пюре и прогрейте до пузырьков. В томатное пюре выложите нарезанные лук и чеснок и обжарьте, помешивая, до мягкости. Почищенную и нарезанную полукружочками морковь добавьте в кастрюлю. Затем всыпьте измельченные грецкие орехи, соль, перец, другие специи на свое усмотрение. Жарьте, помешивая, в течение 4-5 минут. Влейте в кастрюлю 2 литра кипящей воды, выложите рис. Варите суп в течение 20 минут, до готовности риса. Через 20 минут добавьте готовый нарезанный картофель. Снимите с огня, добавьте зелень, накройте крышкой и дайте настояться в течение 20 минут.
Постный борщ с килькой
Овощи промойте и почистите. Капусту нашинкуйте, картошку порежьте кубиками, лук измельчить, морковь натрите на крупной терке. В большую кастрюлю влейте воду, доведите до кипения. В кипящую воду выложите картофель и варите 7-10 минут. Затем добавьте нашинкованную капусту и варите до готовности. Пока картофель и капуста варятся обжарьте нарезанные лук и морковь в растительном масле до мягкости. Добавьте к ним томатную пасту, перемешайте, прогрейте и добавьте в борщ. Выложите лук и морковь в кастрюлю, туда же отправьте кильку в томате. Перемешайте. Посолите и поперчите постный борщ. Перемешайте и варите до готовности на медленном огне. Готовый борщ должен настояться не менее 15 минут. Посыпьте рубленой зеленью и подавайте.
Постные драники
Картофель почистите, промойте. Натрите его на крупной терке или в кухонном комбайне. Имейте ввиду, что постные драники надо жарить быстро и картошка не должна лежать, т.к. она пустит много сока. Советуем выбирать несочные сорта картофеля. Тертый картофель, посолите, поперчите, если хотите, добавьте рубленую зелень. Перемешайте. В сковороде на среднем огне разогрейте масло. Картошка будет масло впитывать, поэтому после каждой порции драников, запасы масла на сковороде надо будет пополнять. Массу из тертого картофеля (полторы столовой ложки) выложите в горячее масло на сковороду, разровняйте, превратив ее в блинчик. Жарьте драники с каждой стороны по 3-4 минуты. Обжаренные драники выложите на слой из бумажных полотенец, они впитают лишнее масло.
Постные котлеты
Готовую (отварную или консервированную) фасоль откидываем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Мелко рубим зелень. При помощи блендера или кухонного комбайна измельчаем фасоль, орехи и зелень до однородности. Должна получиться масса, по консистенции напоминающая пюре. Лук и чеснок очистить, мелко нарезать и добавить в пюре. Посолить, поперчить, добавить специи по вкусу. Хорошо перемешать. Из получившегося фасолевого фара формируем котлеты. Обжариваем их в растительном масле до готовности (примерно по 3-4 минуты с каждой стороны, до корочки). Советуем подавать со специальным постным майонезом.
СИЛ ВАМ ФИЗИЧЕСКИХ И ДУШЕВНЫХ