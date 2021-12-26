Украина объявила войну Красной России. И другие вести из Северной области

Щедрым на снег, метельным был январь 1919 года на Севере. И, возможно, потому на фронтах Гражданской войны в первой половине месяца наблюдалось временное затишье. В опубликованном в газете Временного Правительства Северной области Сообщении с Северного фронта говорится:
ВАГА, 17 января 1919 г. Непрiятель выпустилъ несколько очередей шрапнели по Усть-Паденьге. Наша артиллерiя ответила, после чего непрiятельскiй огонь прекратился. На правомъ берегу Ваги наши передовые части имели стычку съ непрiятелемъ, который отступилъ. На другихъ фронтахъ – безъ переменъ.
Холодно. Мёрзнут белые партизаны. И потому из номера в номер публикуется обращение Объединённого Комитета Архангельских Общественных Организаций:
ГРАЖДАНЕ! Со всехъ фронтовъ нашей Северной Области несутся мольбы сражающихся за насъ съ большевиками, нашихъ братьевъ партизанъ о спешной присылке им теплой верхней одежды, теплаго белья, обуви, рукавицъ и проч. Военные интендантскiе склады пусты. Единственная надежда въ удовлетворенiи этой насущной нужды воинов-партизанъ на Васъ, Граждане. Жертвуйте все, что найдется у васъ лишнее, не стесняйтесь ни количествомъ, ни качествомъ жертвуемаго. Складъ жертвуемыхъ вещей находится на Псковскомъ пр. д.№ 20, во флигеле.
Вспомнилось из романа «Двенадцать стульев»: «Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем».
Впрочем, схожесть слов и стиля понятны – «родом» из Гражданской войны авторы романа, из времени грандиозных перемен. От некоторых хочется «забыться». Увы, суров «надзиратель», напрасны стоны и мольбы страждущих:
Отделъ Финансовъ. ПРИКАЗЫ: от 6 января 1919 года. № 2. Въ виду крайне огранiченныхъ запасовъ виноградныхъ винъ въ ренсковыхъ погребахъ Северной Области все ходатайства различныхъ учрежденiй и частныхъ лицъ на отпускъ виноградныхъ винъ более одной бутылки будутъ разрешаться только черезъ Врачебно Санитарную Комисiю Врачей при Губернскомъ Акцизномъ Управленiи. Управляющiй Отделомъ Финансовъ Кн.Куракинъ.
Не хватает в наши дни подобной строгости.
Впрочем, «глубинный» народ не тревожил просьбами князя Куракина, находя утешение в других напитках, продаваемых не в аптеках, а в иных заведениях. Их собственники в любые времена недовольны обязанностью делиться с казной. Документ об этом:
Ходатайство владельцевъ заведенiй трактирнаго промысла. Владельцы трактирныхъ предпрiятiй просили Думу понизить налогъ до 30 тыс., вместо 100 тыс. Дума отклонила ходатайство, назначивъ минимумъ обложенiя въ 200 р., максимумъ 15 тыс.р.
Не закрылись после отказа властей «трактирные предприятия», нашли иные решения для обеспечения доходной деятельности владельцы. Их клиенты часто попадали в руки правосудия:
Приговоры по деламъ о пьянстве. Въ камере мирового судьи района Бакарицы на дняхъ разбиралось дело о пьянстве. Мировой судья приговорилъ В.Данилова къ 6 мес. тюрьмы, Ф.Добрынинскую на 1 мес., и Козлова, Хвiюзова и Данишевскаго къ 300 р. штрафа каждаго.
Множество постановлений о наказании «за пьянство и буйство» выносил и Правительственный Комиссар Архангельской губернии. Штраф доходил до 500 рублей (примерная стоимость 100 фунтов свежего мяса – прим.А.Ч.), с заменой при неуплате арестом до 30 суток. Наказывали граждан и за выезд из Архангельска без разрешения Отдела пропусков, а также за неочистку мостков от снега, выгребных и помойных ям от содержимого.
Не соблюдающие в должной мере гигиену жители рисковали серьёзно заболеть. В номере «Вестей» за 4 января опубликована информация:
Острозаразные заболеванiя по г.Архангельску за неделю съ 22 по 29-е декабря: брюшнымъ тифомъ – 8, скарлатиной – 2, дифтеритомъ – 1, крупознымъ воспаленiемъ легкихъ – 2, цингой – 1, заушницей -1 и рожей -1.
Разумеется, кроме несоблюдения чистоты были и другие причины болезней. Хлеба на всех не хватало. Особо сильным голод был в Печорском крае. При Отделе Продовольствия этому вопросу посвящено совещание с участием председателя Временного Правительства Н.В.Чайковского. Решили послать ледокол с 50 тыс. пудов хлеба в Индигу .
Через 100 лет вновь звучит название заполярного посёлка. Рядом с ним планируется построить незамерзающий морской порт, связанный с другими регионами России через проектируемую железную дорогу «Баренцкомур». Эх, «Белкомур» бы ещё к ней пристегнуть. Заслужила это Архангельская область за тот хлеб, множество других трудов по освоению северных земель, лишений и подвигов на благо России.
Звучат в газетах января 1919-го и названия южных городов. На слуху они и ныне. Бывают в истории совпадения:
Красная армiя заняла Полтаву, Славяносербскъ, Дебальцево, Екатерiнославъ.
Последний носит сейчас название Днепр (бывший Днепропетровск).
О событиях на Юге и следующая лаконичная публикация в «Вестях»:
Война между Украиной и советской Россiей. Агентство Рейтера въ Одессе сообщаетъ 18-го с.м., что Украинская Директорiя приняла большевистскiй вызовъ и теперь объявляетъ себя въ состоянiи войны съ советской республикой.
Войны приводят к жертвам. В газете приводятся статистические данные сербского военного министра. Скупые цифры, жуткий смысл которых выражен в заключительной фразе: Такимъ образомъ Сербiя потеряла за время войны 50% взрослаго мужского населенiя страны.
Война «поедает» людей. И ещё она полна слухами. Или как принято нынче говорить – «фейками». Один из них пришлось отрицать через газету:
Опроверженiе Китайской колонiи Северной Области. Китайская колонiя Северной Области взволнована неправдоподобнымъ известiямъ о ловле русскихъ офицеровъ, причемъ упоминается и сумма 50 руб. за пойманнаго.
Нет китайской колонии в наших землях. Не поверили северяне опровержению?
И ещё одна заметка перекликается содержанием с делами наших дней:
Кампанiя въ пользу вмешательства. Шведская газета «Соцiал-Демократъ» открыла кампанiю въ пользу активнаго вмешательства въ дела Россiи противъ большевиковъ.
Вроде и Россия давно не большевистская, но всё не могут остановиться в рвении «вмешательства» западные «партнёры».
Далеки от них были жители Северной области в своих заботах насущных. Заметки о некоторых:
Въ союзе электро-монтеровъ. Союзъ электро-монтеровъ предполагаетъ въ недалекомъ будущемъ соединiться съ союзомъ металлистовъ.
Не хватало членских взносов для успешной деятельности электрикам. Объединёние двух касс могло помочь «электромонтёрам-металлистам».
Зимняя переправа. Приблизительно черезъ полторы недели зимняя переправа для трамвая черезъ реку Кузнечиху будетъ вполне закончена.
Трамвайные билеты. Прибывшiй на дняхъ ледоколъ «Соловей Будимировичъ» привезъ из Лондона 2,5 миллiона билетовъ для городскаго трамвая. Билетовъ хватитъ приблизительно месяца на два, считая 20-25 тыс. ежедневный расходъ.
Следует сказать, что трамвай в Архангельске пущен 26 июня 1916 года. Через 88 лет, в июле 2004 года единственный оставшийся маршрут № 2 энергетики отключили за долги. Закончилась история архангельского трамвая. В отличие от другой:
Постройка набережной. Морской строительной части поручена постройка Адмиралтейской набережной въ Соломбалѣ. Къ работамъ приступлено будетъ въ самомъ непродолжительномъ времени.
Затянулось «непродолжительное время» на один век. До сих пор строится набережная в Соломбале.
Зато очень быстро открылось культурное заведение для интервентов:
Клубъ для американскихъ солдатъ. Для американскихъ солдатъ, находящихся въ Архангельске, устраивается особый клубъ – на углу Троицкого пр. и Театральной ул., где каждый американскiй солдатъ встретитъ радушный прiемъ и множество мелкихъ вещицъ, напоминающихъ ему далекую родину. Тамъ будутъ пiанино, фонографъ, американскiе книги, газеты, комната для игръ и чтенiя, и кроме того въ особой обстановке посетителямъ клуба будутъ подаваться какао и кофе съ домашнимъ печениемъ. Новый клубъ для солдатъ находится подъ покровительствомъ Христiанского Союза Молодыхъ Женщинъ.
Разумеется, не входящим в этот Союз туземцам, вход в культурное заведение запрещён.
Да и не стремились они туда. В Холмогорском уезде подводились итоги выборов в волостные земства. Явка на них была низкой. Так в Курейской волости она составила 34%, в Кушевской - 13%, в Кривецкой – 5,5%. Выводы сделаны неизвестным автором:
Эти цифры говорятъ о равнодушiи массъ населенiя къ выборной кампанiи; повидимому, идея земства непонятна массамъ.
Не овладела она массами и через 100 лет. Недееспособной оказалась без серьёзной финансовой составляющей.
Там, где водились деньги, жизнь более активной была:
Молочный вопросъ. 26 декабря (1918) при Холмогорской уездной управе было созвано совещанiе съ представителями волостныхъ самоуправленiй, молочныхъ артелей и потребительныхъ обществъ. Предметами обсужденiя были молочный и мясной вопросъ и борьба со спекуляцiей. Решено спекулянтовъ лишить сахарнаго пайка. Постановлено таксу на масло оставить прежнюю. А вследствiе стремленiя заводчиковъ перерабатывать молоко только на сметану и творогъ, какъ более ценный матерiалъ, обязать заводчиковъ половину молока пускать на масло.
Кроме того решено обязать маслодельные предприятия не менее 1/3 всех вырабатываемых продуктов вывозить в Архангельск. За правильностью отчётности должны следить контролеры уездного земства, милиция и волостные земские управы на выставляемых заставах.
Где-то очень далеко от северных застав, на западе Европы 18 января 1919 года открылась Парижская мирная конференция, делегатом на которую отправился председатель Временного Правительства Северной области Н.В.Чайковский. На заседании конференции 25 января обсуждался вопрос о созыве «из представителей всехъ существующихъ правительствъ въ Россiи, включая и большевиковъ, совещанiя на Принцевыхъ островахъ, съ заключенiемъ предварительно перемирiя всехъ враждующихъ группъ».
Разумеется, представители воюющих с большевиками белых правительств с таким предложением не согласились, о чём уведомили делегатов союзных держав. Популярным становилось тогда выражение генерала Корнилова: «Мы шли к власти, чтобы вешать, а надо было вешать, чтобы прийти к власти».
Не удалось погулять на Принцевых островах большевикам.
Словно в отместку начали они активные действия на Северном фронте:
Сообщенiе, 23 января 1919 г. ВАГА. Колонна, оперирующая къ югу от Шенкурска, опять подверглась сильной атаке со стороны непрiятеля, получившего значительные подкрепленiя. Одновременно сильные непрiятельскiе отряды двигались из Тарни съ запада и Комеди съ востока Въ виду этого, упомянутая колонна была оттянута из Шалоши въ Шенкурскъ. Рано утромъ 23 января сильный непрiятельскiй патруль произвелъ набегъ на Шеговары. Атака была отбита и непрiятелю былъ причененъ сильный уронъ.
И всё же Шенкурск пал. Сообщение Временного Правительства Северной области по этому поводу заканчивается словами:
Шесть дней гарнiзонъ Шенкурска геройски отражалъ натиски, причемъ Союзное Командованiе съ особой похвалой отзывается о геройской работе русскаго добровольческаго отряда. Къ 25 января небольшому гарнiзону угрожало окруженiе и ему пришлось решиться на тяжелую крайность очистить городъ. Все запасы вывезены, а некоторая часть уничтожена, дабы не отдать ее противнiку. Всемъ жителямъ, кто пожелалъ уйти вместе съ Союзнiками, была оказана помощь, прiчемъ таковыхъ оказалось свыше пятисотъ человекъ.
***
Альберт Эйнштейн назвал человека частью целого, которое мы называем Вселенной. Нынче вновь звучат военные термины. И гибнут частицы Вселенной. Не всегда человек бывает разумным?
Александр Чашев
Предыдущие «вести»: http://rusnord.ru/hot/54444-belye-partizany-brodjachie-uchitelja-i-drugie-vesti-iz-severnoj-oblasti.html