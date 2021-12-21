Белые партизаны, бродячие учителя. И другие вести из Северной области.

В 1918 году зима на Севере наступила рано. Уже в середине ноября реки сковало льдом. Снежные заносы на немногочисленных дорогах затрудняли передвижения отрядов противоборствующих в Гражданской войне сторон. В опубликованном 10 ноября 1918 года в газете «Вестник Временного Правительства Северной области» официальном сообщении с Северного фронта говорится:
Въ Пинежскомъ районе устранена всякая опасность со стороны большевиковъ, благодаря мужеству нашихъ добровольцевъ, отбросившихъ непрiятеля и заставившихъ отступать его въ безпорядке, бросивъ снаряженiе и запасы. Наши позицiи находятся за Карпогорами, и вся эта местность находится въ нашихъ рукахъ.
Что касается нашего отряда на реке Двине, то неприятель старался атаковать наши расположенiя у Яковлевскаго, но был отбитъ съ крупными потерями. Мы продолжаемъ занимать господствующее положенiе на Селецкомъ фронте. На реке Ваге действiя не происходили. Большевики произвели нападенiя на наши позицiи у Кадыша, но были отброшены съ жестокими потерями. У насъ ранено трое.
Сообщение от 24 ноября:
Американскiй отрядъ, при содействiи русскихъ добровольцевъ, продвинулся вверхъ по Пинеге, выгнавъ большевиковъ из деревни Курчинской и взявъ пленныхъ.
Страшны вести с двинских берегов:
Населенiе Двины терроризировано большевиками. Особому преследованiю подвергаются учителя, учительницы, духовенство и вообще сельская интеллигенцiя; много разстрелянныхъ. У красноармейцевъ вошло въ обиходъ передъ казнью заставлять своихъ жертвъ рыть для себя могилы.
Разумеется, убийства, насилие и грабежи не приветствовались населением. Об этом заметка «Расправа с красноармейцами» в газете от 30 ноября:
Корреспонденты съ Мехреньги сообщаютъ, что от красноармейцевъ особенно пострадала Тарасовская волость; во всей волости только у немногихъ жителей осталось по корове. Свои набеги за коровами и для арестовъ крестьянъ красноармейцы производили и на соседнiе волости. Въ одинъ из такихъ набеговъ былъ разстрелянъ крестьянинъ Ф.Пироговъ, а одна 12-летняя девочка увезена вместе съ лошадью неизвестно куда. Кончилось темъ, что Тарасовская волость мобилизовала всехъ от 17 до 50 л., и вооружившись, кто чемъ могъ, истребила весь отрядъ красноармейцевъ въ 60 человѣкъ. Теперь Тарасовскiй отрядъ, вместе съ союзниками, теснiтъ красноармейцевъ къ Кочмешу.
В других номерах газеты говорится о партизанских отрядах, образованных для борьбы с большевиками в Порецкой и Петровской волостях Холмогорского уезда:
Образовавшiяся партизанскiе отряды разбили большевиковъ, которые бежали по направленiю къ ст.Плесецкой. На дняхъ председателемъ Правительства Н.В.Чайковскимъ была принята делегацiя от населенiя названныхъ волостей Н.В.Чайковскимъ выдана временная денежная помощь партизанскимъ отрядамъ.
Интересно содержание Воззвания, с которым делегация Тарасовского партизанского отряда крестьян Порецкой, Петровской и Церковнической волостей Холмогорского уезда обратилась к «гражданам возрождающейся России». Некоторые выдержки из него:
Тарасовскiй (Мехренгскiй) партизанскiй отрядъ организованъ по собственной инициативе самихъ крестьянъ, убедившихся за годъ нахожденiя подъ игомъ большевиковъ и за 2 съ половиной месяца царствованiя красноармейцевъ, что при власти ихъ, власти неограниченныхъ насилiй и грабежей и массового террора крестьянству и всему честному русскому народу жить нельзя.
С 19 октября по 9 декабря партизанскiй отрядъ, кроме постоянныхъ боевыхъ разведокъ, выдержалъ одинъ оборонительный и пять наступательныхъ сильныхъ боевъ съ превосходившими силами противъ партизанъ и каждый разъ победа оставалась на сторонѣ партизанъ, взявшихъ въ пленъ массу красноармейцевъ, пулеметъ, много винтовокъ и патроновъ, два обоза съ канцелярiями, много лошадей и даже вещевые мешки съ награбленнымъ крестьянскимъ имуществомъ и пр.
В постоянныхъ бояхъ съ большевиками съ 19 октября по 9 декабря пало 25 партизанъ убитыми и столько же ранеными, семьи их остаются безъ средствъ и помощи. Процентъ павшихъ для населенiя такихъ маленькихъ волостей уж очень великъ, но он не поколебалъ веры въ партизанахъ, что наши союзнiки не оставятъ Россию во власти произвола бандитовъ большевиковъ, и онi продолжаютъ борьбу за правое дело. Верятъ партизаны-мехряки, что и на Руси еще не умерли Минины и живы Пожарские.
Делегаты Тарасовского партизанского отряда крестьянъ Порецкой, Петровской и Церковнической волостей: Денисъ Потехинъ и Егоръ Харитонов.
В «Книге памяти жертв политических репрессий Архангельской области» отыскались «следы» вероятных подписантов воззвания:
Потехин Денис Степанович, 1887, уроженец д. Петрушино Холмогорского уезда, житель г. Архангельска, делопроизводитель. Архангельской губЧК 08.02.21 за "антисоветскую деятельность" незаконно лишен свободы сроком на 5 лет. Сведений о дальнейшей судьбе нет. Полностью реабилитирован 03.07.92.
Харитонов Егор Леонтьевич, 1887, житель ст. Емца Плесецкого района, рабочий, на иждивении имел 4 детей. Арестован 08.01.38. Тройкой УНКВД по Архангельской области 13.01.38 за "контрреволюционную агитацию" незаконно лишен свободы сроком на 10 лет. Сведений о дальнейшей судьбе нет. Полностью реабилитирован 18.07.61.
Участи подобной и более печальной не избежали многие белые партизаны. Численность их на территории Архангельской губернии к концу января 1919 года составляла до 2500 человек (Л.Г.Новикова: «Провинциальная “контрреволюция” [Белое движение и гражданская война на русском Севере]») В том числе: в Тарасовском отряде – 600 человек, в Селецком – 600, Пинежском – 700, в Печорском – 500- 600. Небольшие отряды действовали под Шенкурском и на реке Онеге.
Тревожные вести «приходили» тогда из центральной России:
Въ Архангельскъ прибываютъ беженцы изъ Москвы, Петрограда и Вологды. Бегутъ офицеры, интеллигенцiя, рабочiе, пробираясь по лесамъ и минуя Вологду, такъ какъ есть приказъ разстреливать всехъ пробирающихся въ Архангельскъ. Въ Москве – голодъ. Стоятъ фабрики и заводы, сокращено трамвайное движенiе.
Землёй обетованной стал Архангельск для спасающихся от большевиков. И даже трамваи по городу ходили согласно утверждённому (15 ноября) генерал-губернатором Северной области Порядку. К проезду в них не допускались:
а) лица, находящиеся в нетрезвомъ состоянии; б) арестованные в сопровождении конвойныхъ; в) лица, одержимые явно заразной болезнью; г) лица женскаго пола в шляпкахъ, съ выступающими наружу остроконечными шпильками безъ безопасныхъ наконечниковъ.
О публичных протестах ущемлённых в правах «лиц женскаго пола» города Архангельска газеты не сообщили.
В номере за 28 ноября 1918 года опубликован отчёт о мероприятии:
10 ноября, в помещении Соломбальского цирка, состоялся очередной докладъ члена Союза Возрождения России А.А.Иванова на тему: «Что нам делать?».
Сделанный в цирке очередной доклад не дал внятных ответов немногочисленным слушателям на извечный русский вопрос. Их предлагала жизнь:
Для обеспеченiя нашей Северной области возможность иметь устойчивое и другими государствами прiзнанное денежное обращенiе, Временное Правительство учреждаетъ Государственную Эмиссiонную Кассу, которая будетъ выпускать новые кредитные билеты; эти денежные знаки, отпечатанные въ Лондоне и снабженные здесь подписями Управляющаго Отделомъ Финансовъ и Членовъ Эмиссiонной Кассы, будутъ обеспечены фондомъ въ фунтахъ стерлингахъ, вложенныхъ въ Английскiй Банкъ, по расчету одинъ фунтъ за каждые сорокъ рублей.
Сегодня за британский фунт требуют 103 российских рубля.
Может, для нормального курса в Лондоне их печатать?
Ещё один вариант ответа на извечный вопрос прозвучал в Ходатайстве служащих Арх. Городского самоуправления, в котором они просят «о выдаче им английского пайка. Дело в томъ, что большинство служащихъ самоуправления этотъ паекъ получаютъ, и непользующихся имъ всего 79 человекъ».
Итог борьбы чиновников за справедливость неизвестен. Впрочем, всегда можно найти изящный ответ на любую претензию. Как, например, в этой заметке:
В кооперативе «Северный Лучъ» сахаръ (песокъ) выдавали с примесью чего-то чернаго – по виду сажи, комьями. Покупателямъ объяснили, что сахаръ «американский».
Если «американский», тогда вопросов нет. Его можно употреблять. А вот горячительные напитки туземцам ни в коем случае:
На дняхъ будетъ опубликованъ во всехъ местныхъ войсковыхъ частяхъ и будетъ прочитанъ въ казармахъ следующий приказъ: «Продажа или обменъ виски и другихъ напитковъ русскимъ войскамъ и гражданскому населению строго воспрещается. Всякое нарушение этого приказа будетъ строго наказываться. О всехъ случаяхъ нарушения этого приказа после настоящего числа должно быть заявлено в Генеральный Штабъ, непосредственно.
Интересно, что пили (нюхали) авторы приказа из Генерального Штаба во время его сочинения? И что делать трезвому населению и непьющим русским войскам, уже лишенным ранее возможности испить виноградного вина, доступного лишь по врачебным рецептам?
Кстати, этот запрет финотдела Северной области, возглавляемого князем Куракиным, можно было бы и отменить, поскольку эпидемия «испанского гриппа» в Северной области вроде бы пошла на спад. Об этом говорится в заметке «Деятельность Американского Красного Креста»:
Эпидемiю «испанской болезнi» въ Шенкурскомъ уезде можно считать ликвидированной. Въ Ростовской волости съ населенiемъ въ 8000 челъ. она унесла въ могилу 200 человекъ. Въ лучшемъ положенiи оказались волости, непосредственно примыкающiе къ фронту, где работаетъ Американскiй Красный Крестъ. Крестьяне на собранiяхъ выражаютъ благодарность амер. медицинскому персоналу, где работаютъ и наши русскiе врачи, и шлютъ простое сердечное спасибо от русскаго мужика.
Не всегда русские мужики сердечны. Иные лихими делами промышляют:
Крупная кража. Въ ночь на 16 декабря обокрадена «потребилка» въ д.Глиннiкъ, Арх.у. Похищены: мешокъ крупчатки, мешокъ сахарнаго песку, несколько костюмовъ, около 75 аршинъ сукна. Всего приблизительно – на 16 тысячъ рублей.
Если около Архангельска изымали ценности, то в других весях не знали куда их пристроить:
Масло. Въ Холмагорскомъ уезде въ настоящее время, въ виду прекращеннаго вывоза масла, въ некоторыхъ местахъ образовались его большiе излишки.
В наши дни звучит подобно музыке. Как и следующая весточка «с мест»:
Въ Холмагорскомъ уезде въ с.Ракуле состоялась закладка зданiя для высшаго начальнаго училища на средства гражд.Чудинова. Открытъ почтово-телегръ. отдъ. и фельдшерскiй пунктъ. Поставленъ на очередь вопросъ об улучшенiи скотоводства и приобретенiя племенныхъ быковъ.
О высоких проявлениях человеческого духа говорится и в следующей заметке:
Спекуляцiя. Въ Холмагорскомъ уезде спекулируютъ не только бывшiе торговцы, но и обыватели, никогда не занимавшiеся торговлей. От непомерно развившейся жажды наживы страдаютъ, кроме гражданъ, и общественные учрежденiя. Уездная Земская Управа решила сломать и распилить на дрова зданiе бывшей тюрьмы. Устроили торги. Явившiеся представители от г.Холмагоръ, Курейской и Ломоносовской волостей въ одинъ голосъ запросили 90 тыс.рублей. Управу выручила интеллигенцiя. Земскiе служащiе, учителя, чиновнiки согласились въ свободное от занятiй время распилить на дрова бывшую тюрьму, и Земству обойдется это въ разъ 8-10 дешевле.
Разрушена тюрьма. Как символ прошлого. О будущем думала и учительская интеллигенция. Структурные реформы предлагала:
Запасные учителя. Школьная комиссiя постановила учредить новую должность 2-го запасного учителя въ уезде, испросивъ на это соответствующую сумму у Временного Правительства Северной области.
И даже там, где совсем дела финансовые были плохи, находилось оригинальное решение:
Бродячiе учителя. Мезенское уездное земское собранiе постановило учредить, какъ временную меру, особый коллективъ бродячихъ учителей, если на содержанiе новыхъ комплектовъ училищъ не будутъ ассигнованiя средствъ.
Порой новое – хорошо забытое старое. Не дай Бог, если вспомнят об этом решении нынешние «оптимизаторы».
С другой стороны, во время Гражданской войны лучше быть запасным и даже бродячим, но живым.
Для живых пущена в эксплуатацию платная зимняя трасса, да ещё и с заправками:
Открыта дорога Мезень-Архангельскъ. За три дня по новому пути выступило около двухсотъ конныхъ повозокъ съ грузомъ наваги. Путь вполне налаженъ, организованъ подвозъ сена. Плата за провозъ от Мезени до Архангельска установлена извозной артелью въ 21 р. съ пуда.
Закончился 1918 год в Северной области. 31 декабря открыта подписка 1919 г. на еженедельный орган Архан.Губ.Учит.Союза «Голос Северного учителя».
Другие голоса и вести из Северной области в следующих статьях.
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Предыдущие «вести»: http://rusnord.ru/hot/54357-vesti-iz-severnoj-oblasti-mestnye-protiv-varjagov.html
Александр Чашев