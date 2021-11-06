Вести из Северной области. Местные против «варягов»

После захвата власти большевики создали Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем - ВЧК. Новая власть Северной области пошла тем же путём – 15 августа 1918 года учреждена Особая Временная Следственная Комиссия «для расследования преступных действий большевистской власти и её агентов». Населению предложено подавать письменные заявления соответствующего содержания председателю комиссии Петухову.
Не желаешь «стучать»? В армию иди. В любую.
Въ г.Шенкурскѣ спѣшно формируется артиллерiская часть. Принимается запись желающихъ поступить въ артиллерiю. Число мѣстъ огранiчено.
Артиллеристом не взяли? Гарным хлопцем прикинься.
Украинцi! До зброi! Пiд Корог Вы!! За дозволом пана головкомандучего усiма озброеними силами Держав у Архангельску складается охочий Украiнский Легiйон пiд своiм Украинским прапором. Записуйтесь у Легiйон! Петроградский 77.
Мир желаешь посмотреть? И это можно организовать.
Въ ряды Французской Армiи запись добровольцевъ принимается ежѣднѣвно Троицкiй пр., 64.
Перед уходом в армию неплохо бы вина выпить.
Увы, не получится. Финансовым отделом Северной области отдано распоряжение акцизному управлению временно прекратить отпуск виноградных вин, за исключением отпуска на лечебные надобности.
Трудом можно заменить выпивку:
Предлагаю домовладѣльцамъ гор.Архангельска въ 5-ти дневный срокъ прiвести въ надлежащiй видъ и исправность мостки и тротуары. При этомъ предупреждаю, что по истеченiи указаннаго срока не выполнившiе настоящаго распоряженiя будутъ привлечены къ законной отвѣтственности. Начальникъ Архангельской городской милицiи Г.Патрушевъ.
Достойно для применения и в наши дни?
Не знали многие потенциальные исполнители этого распоряжения о глубоком конфликте в руководстве области, назревшем после антибольшевистского переворота между его организаторами из офицеров, представителями местной элиты и «варягами» из центра, захватившими все влиятельные посты в правительстве. Либеральное крыло архангельской общественности возмущалось засильем в кабинете приезжих социалистических министров, озабоченных лишь борьбой за власть в стране и не интересующихся местными проблемами. Белых офицеров раздражали попытки штатских вмешаться в управление армией.
Возглавил заговор против Верховного управления Северной области организатор антибольшевистского переворота, командующий морскими и сухопутными войсками Северной области, сторонник военной диктатуры с неясными монархическими взглядами, капитан второго ранга Георгий Чаплин. Личность – достойная написания авантюрного романа. В ночь на 6 сентября 1918 года офицеры зашли в общежитие членов правительства, арестовали их, доставили на пароход и отправили в Соловецкий монастырь.
Только не смог Чаплин удержаться у власти. Представители региональной элиты прохладно отнеслись к перевороту. Находящиеся под влиянием социалистов рабочие выступили в поддержку свергнутого правительства. Осудили переворот кооператоры, профсоюзы, руководство земств и городских управ. Уже вечером 6 сентября началась рабочая забастовка. Не работали электростанция и типография. Остановившиеся в Архангельске трамваи пришлось водить американским солдатам.
В конфликт вмешались союзники. Следует сказать, что после бегства из Петербурга на севере оказались главы дипломатических союзных миссий из США, Франции, Британии, Италии, Японии, Сербии, Китая и скандинавских стран. Несколько месяцев Архангельск был дипломатической столицей России. Вечером 6 сентября состоялось совещание послов, осудивших «насилие» в воззвании к населению Северной области:
Переворотъ явился следствiемъ выступленiя русскихъ противъ самихъ же русскихъ и строго говоря Союзникамъ не следовало бы вмешиваться въ это событiе; несмотря на это, представители Союзныхъ Державъ, принимая во вниманiе настоящее положенiе вещей, считаютъ себя обязанными принять меры къ немедленному освобожденiю арестованныхъ членовъ Правительства и къ их возвращенiю въ Архангельскъ.
Вернулись из недолгой ссылки члены правительства. 27 сентября Верховное управление сложило полномочия. И лишь 9 октября после долгих переговоров с представителями региональной элиты и офицерства объявлен состав нового кабинета, названный Временным правительством. Во главе поставили Чайковского. Подчинялись ему уже другие люди. Заговорщик Чаплин выслан в деревню Исакогорку.
***
Обыватели, низы жили другими проблемами. Газеты того времени полны объявлениями о потере продовольственных карточек и признании их недействительными. Пишут о грозящем населению области голоде.
И рядом, в соседних колонках размещены объявления начальников участков городской милиции о задержании в различных дворах свиней и лошадей с указанием масти и других примет. Хозяевам даётся три дня для того, чтобы забрать хрюшек и коней из участков, в противном случае они будут проданы с торгов.
Граждане Емецкой волости на очередном собрании, председателями которого избраны Т.А.Резвый и Г.Н.Лохов, выразили «полное доверие Верховному управлению области и действиям союзников, направленных на возрождение Единой России». Резолюция принята при 18-ти воздержавшихся.
Гражданская война напоминала о себе:
По сообщенiю шенкурской газетъ «За народъ», красноармейцы отступая черезъ Мехреньгу, разграбили имущество крестьянъ въ 5 селенiяхъ (в томъ числе Плесецкое и Сельцо), оставивъ голые стены. Разстрѣлы производились безъ всякаго суда. Разстрелян учитель Церковнической волости Феодосiй Петровичъ Потошинъ. …Сообщается, по слухамъ, что у священника Средь-Мехреньгскаго прихода выколоты глаза, разстрѣляны два сына и псаломщикъ.
К войне добавилась ещё одна напасть:
Эпидемiя энфлюэнцы въ городѣ прiобретаетъ крайне грозный характеръ. Въ городѣ до 2000 больных. Больницы переполнены. Въ нѣкоторыхъ загородныхъ начальныхъ училищахъ пришлось прекратить занятiя. Однимъ из первыхъ закрылось начальное училище на Быку; въ домѣ, гдѣ помѣщается школа, почти всѣ обитатели его больны инфлуэнцей.
Для борьбы с заразой организуются эпидемические отряды, в которые приглашаются врачи, фельдшеры и сёстры милосердия.
Финансовый отдел Северной области разрешил аптекам отпускать для лечения больных виноградные вина по утверждённым нормам и ценам. И, разумеется, только по рецептам врачей.
Может, не тем в наше время лечимся?
В следующих октябрьских номерах появляются сообщение о болезни с другим названием:
Испанская болѣзнь принимаетъ всё болѣе широкое распространенiе: изъ Берлина сообщаютъ о новыхъ 180.000 заболѣванiяхъ въ Германiи и о 100.000 въ Будапештѣ. Болѣзнь появилась въ Амерiкѣ и въ Южной Афрiкѣ.
Тревожны вести с мест:
По всему Поморью Онежскаго и Кемскаго уездов свирѣпствуетъ грiппъ (испанская болѣзнь). Много смертныхъ случаевъ. А медицинская помощь почти отсутствуетъ: на всемъ побережьи 4 фельдшерскихъ пункта, но фельдшера безъ медикаментовъ обречены на бездѣйствiе.
Ничто не ново под луной.
И всё-таки войны и эпидемии когда-нибудь заканчиваются, наступают иные времена. О светлой стороне человеческого бытия намеревается говорить газета «Возрождение севера», в которой открыт печатаемый по воскресеньям постоянный отдел «Литература, Наука, Искусство». Цели публикаций указаны в заметке редакции:
Напоминать одичавшимъ въ вихрѣ политическихъ, классовыхъ и др. страстей, что существуютъ наука, литература и искусство. Прiобщить народъ къ безкорыстнымъ проявленiямъ творчества человѣческаго духа.
Более ста лет благим пожеланиям. Основной целью миллиардов «одичавших» становится потребление. Этому обществу личности с «безкорыстными проявлениями творчества человеческого духа» не нужны.
Пусть вымирают?
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Предыдущая статья из цикла «Вести из Северной области»: http://rusnord.ru/hot/54270-dela-bolshevistskie-vesti-iz-severnoj-oblasti-chast-3.html
Александр Чашев