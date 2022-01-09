«Экипаж, взлетаем!» - краткое поручение Путина Правительству, которое изменит судьбу Индиги и Ненецкого округа

После моей крайней по счёту сентябрьской статьи в ИА RUSNORD про метанольный завод в Индиге прошло довольно много времени. В конце прошлого и начале этого года вокруг этого проекта закипели нешуточные страсти. И пока даже не очень понятно, будет метанольный завод в Ненецком округе или нет. А если будет, то скорее всего уже не в Индиге, а в районе Красного. Но подробнее о «страстях» я напишу в следующей статье – «Метанольный завод-3».
В этой же публикации отдельно остановлюсь на резонансном поручении Президента страны Путина Правительству РФ от 14 января 2022 года, благодаря которому Индига и Ненецкий округ попали в заголовки центральных, и не только центральных, новостных ресурсов страны, и новость активно обсуждается до сих пор.
Итак, по порядку. Поздно вечером в пятницу 14 января на официальном сайте Президента России kremlin.ru был опубликован «Перечень поручений по некоторым вопросам развития транспорта». Пунктом 1а Правительству Российской Федерации (ответственный председатель Правительства Мишустин) поручено в срок до 10 мая этого 2022 года представить Президенту предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги.
Не могу сказать, что для меня, как человека, следящего за развитием ситуации с проектами в Индиге, это поручение стало совершенно неожиданным. Напомню, что в статье ИА RUSNORD «Метанольный завод в Индиге-2: «темные пятна» и «подводные камни»» я поделился следующими соображениями с инициаторами и инвесторами проектов, связанными с Индигой:
«Отсутствие железной дороги Индига – Сосногорск при наличии строящегося метанольного завода и неизбежного начала строительства порта не позволяет говорить о 100% сбалансированности и завершенности проекта по производству метанола. Для начала полноценного строительства завода и отгрузочного терминала все равно потребуется сначала создать какую-то минимальную портовую инфраструктуру в Индиге. Так как весь необходимый объем материалов и оборудования в условиях отсутствия другой транспортной инфраструктуры будет завозиться морем. Это очевидно.
Так же очевидно, что отгружаться все эти грузы для Индиги будут в портах Мурманска и Архангельска после их доставки туда по железным дорогам. Наличие ж/д Индига – Сосногорск резко бы упростило и удешевило логистику. Учитывая планы руководства страны на завод в Сковородино, расположенный на Транссибе, в качестве драйвера развития деревообработки в РФ и развития производства ДСП и мебели на территории ДФО, может быть стоит активизировать решение вопроса с финансированием строительства ж/д Индига – Сосногорск. Поскольку эту ж/д можно было бы использовать и во встречном направлении, то есть для вывоза метанола на внутренний российский рынок. Таким образом, ж/д оказалась бы более загруженной в обоих направлениях, а не только для подвоза грузов для их последующей перевалки в порту и вывоза порожняка на Большую землю. А метанольный завод в Индиге мог бы стать драйвером, аналогичным заводу в Сковородино, для более углубленной деревообработки в РФ и развития производства ДСП, мебели и другой продукции высокой степени переработки древесины на территории всего СЗФО».
Идея встречных поставок метанола для развития деревообработки в СЗФО родилась у меня не на пустом месте. Поскольку разговоры о полном запрете экспорта необработанного или малообработанного леса-кругляка уже шли. А с 1 января этого года этот запрет вступил в силу.
Начиная с сентября прошлого года, параллельно с новостями о решении вопросов финансирования проекта метанольного завода, все настойчивее начали раздаваться и «звоночки», свидетельствующие о приближающемся принятии решений по транспортным мегапроектам, связанным с Индигой. Так, 5 сентября 2021 года телеканал «Царьград» поделился «секретной информацией»:
«Политолог Константин Двинский рассекретил новое поручение президента России Владимира Путина. Подводя итоги ВЭФ, он рассказал о грандиозном мегапроекте, о котором никто не знал. Речь идёт о создании новой железнодорожной магистрали, по которой планируется поставлять уголь из Кузбасса в порт Баренцева моря для дальнейшей отправки по Северному морскому пути. Это позволит в полтора раза сократить путь до портов. Сейчас угольные предприятия вынуждены возить сырьё до Тихого океана.
Для реализации этого проекта потребуется строительство ветки Белый Яр (Томская область) - Нижневартовск (ХМАО), Надым (ЯНАО) - Салехард (ЯНАО) - Усинск (Республика Коми, возможна другая точка отправления) - Индига (Ненецкий автономный округ), а также обустройство порта Индиги».
А уже 8 сентября 2021 года ТАСС сообщил:
«Строительство глубоководного морского порта в районе поселка Индига в Ненецком автономном округе может начаться во второй половине 2024 года. Об этом в кулуарах практикума бизнес-клуба "Атланты" сообщил ТАСС владелец AEON Роман Троценко».
Следующие новости по транспортным проектам в Индиге стали регулярно появляться с середины ноября 2021 года, когда в НАО начали закипать страсти вокруг метанольного завода и промышленной добычи газа на Кумжинском газоконденсатном месторождении. Наверное, по этой причине эти новости оказались практически незамеченными и оставленными без должного внимания в округе.
ТГ-канал «Арктика Онлайн» выдал новость: «Минвостокразвития рассматривает трассу Сосногорск - Индига как альтернативу Восточному полигону», - новость вышла 17 ноября. «По словам директора департамента развития инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики Сослана Абисалова, экономическое развитие этих регионов сдерживает ограниченная пропускная способность железных дорог, прорабатываются и варианты альтернативного вывоза грузов с Дальнего Востока в направлении северных морей, что впоследствии позволит использовать Северный морской путь», - так же сообщил ТГ-канал.
Через несколько дней 21 ноября КП-Коми проинформировала о том, что «сенатор от Коми Елена Шумилова войдет в рабочую группу по вопросам строительства железной дороги Сосногорск – Индига». Еще одна цитата из КП-Коми:
«Член Совета Федерации рассказала, что встретилась с представителями руководства РЖД. Стороны отметили необходимость всестороннего вовлечения Коми в работу над расширением железнодорожных сетей. В частности, обсуждалось строительство ветки «Сосногорск – Индига». Она свяжет центр Коми с выходом к Северному морскому пути. Этот проект позволит создать опору перспективного товарообращения в республике. Шумилова подчеркнула, что эту работу необходимо начинать уже сейчас. По ее словам, в НАО уже создана рабочая группа (выделено мной – Б.Д.). Сенатор рассказала, что более 389 миллиардов рублей потратят на порт Индига и на саму магистраль.
- Работа в указанной группе призвана повысить активность Коми и ее роль в строительстве магистрали, подчеркнула Шумилова».
А уже на следующий день 22 ноября Коми-портал ИА БНК сообщил читателям:
«В Сыктывкаре на площадке Госсовета Коми Российский союз промышленников и предпринимателей совместно с Коми союзом промышленников и предпринимателей обсудили три крупных инвестиционных проекта из стратегии развития Арктической зоны России на территории Коми и НАО, которые представляют собой интегрированный инфраструктурный Мегапроект. Речь идет о создании вертикально интегрированного горно-металлургического комплекса на базе Пижемского месторождения титановых руд и стекольных песчаников, а также о строительстве глубоководного незамерзающего морского порта «Индига» и железной дороги «Сосногорск-Индига», позволяющей соединить порт и месторождение с Северным широтным ходом». И от себя добавлю – и Северным морским путём. «Это будет предварительная предпроектная стадия, которая послужит основой, фундаментом для размышлений инвесторов. Далее предполагаются изыскательские работы по данной линии и отработка проектно-сметной документации. Эта работа завершится в декабре 2021 года», - сообщил представитель проектного офиса ж/д «Сосногорск-Индига» Тимур Шевцов», - читаем в ИА БНК.
На этом же заседании управляющий директор АО «ИнфраВЭБ» Александр Турков сообщил, что его организация примет участие в подготовке документов по государственно-частному партнерству (ГЧП), необходимому для реализации проектов по освоению Пижемского месторождения титановых руд и стекольных песчаников со строительством морского порта Индига и железнодорожной ветки до Сосногорска. В 2020 году «ИнфраВЭБ» и ГК «РУСТИТАН» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по организации проектного финансирования инфраструктурного проекта по созданию вертикально интегрированного горно-металлургического комплекса на базе Пижемского месторождения. Об этих проектах ранее я подробно писал в ИА RUSNORD.
В начале декабря стало известно о том, что Роман Троценко, главный бенефициар и инициатор проекта строительства порта в Индиге, купил у «Северстали» «Воркутауголь». По этому поводу «КоммерсантЪ» написал:
««Воркутауголь» не первый актив Романа Троценко в арктической зоне. На Таймыре он создает каменноугольный кластер на базе Сырадасайского месторождения с запасами 5 млрд тонн, которое расположено в 105–120 км юго-восточнее поселка Диксон. В географической близости от «Воркутаугля» находится крупный инфраструктурный проект господина Троценко — глубоководный порт Индига стоимостью 300 млрд руб., вопрос грузовой базы для которого пока не решен. Как писал “Ъ” в январе 2021 года, наиболее вероятным грузоотправителем выглядит метанольный проект «Печора СПГ» Виталия Южилина и партнеров. Для создания порта также необходимо решение о строительстве железной дороги Сосногорск—Индига».
Перед Новым годом на официальном сайте ВЭБ.РФ. появилась итоговая информация, свидетельствующая о достижении всех принципиальных договорённостей по мегапроектам Коми и НАО, частью которых являются и транспортные проекты в Индиге:
«23 декабря на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей подписаны документы о подготовке к проектному финансированию мегапроекта в Арктической зоне Российской Федерации. Подписи под документами поставили генеральный директор АО «ИнфраВЭБ» Денис Ноздачев, генеральный директор АО «РУСМИНРЕСУРСЫ» - управляющей организации АО «РУСТИТАН» Алексей Новиков и генеральный директор ООО «Дирекция Морской порт Индига» Виктория Солдатова.
Создание национального горнопромышленного кластера в Арктической зоне Российской Федерации включает вертикально интегрированный горно-металлургический комплекс по переработке титановых руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского месторождения, железнодорожную магистраль Сосногорск – Индига и глубоководный морской порт Индига. Все проекты включены в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденной указом Президента России.
Ранее в ходе Восточного экономического форума – 2021 Президент России Владимир Путин поддержал стратегический проект по выходу в незамерзающую часть Баренцева моря в районе Индиги, который позволит вывозить грузы с территорий Новосибирской области, Кузбасса, а также Казахстана. В результате будет создан маршрут в полтора раза короче Транссибирской железнодорожной магистрали, что позволит увеличить пропускные способности грузовых железнодорожных перевозок. По мнению экспертов, потенциальная грузообразующая база района тяготения к порту Индига с учетом создаваемой железнодорожной магистрали Сосногорск – Индига составит более 100 млн тонн к 2030 году».
Полагаю, что информация на сайте ВЭБ.РФ. появилась вполне закономерно, так как за месяц до этого 27 ноября 2021 года было подписано и опубликовано Распоряжение Правительства РФ № 3363-р, которым была утверждена "ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года"". На странице 111 Распоряжения читаем:
«Комплексное развитие получат существующие и перспективные морские порты акватории Арктической зоны Российской Федерации, включая строительство новых терминалов и перевалочных комплексов (в том числе порты Мурманск, Архангельск, Индига, Диксон, Певек, Сабетта, Дудинка, Тикси).
Для обеспечения доступа к указанным комплексам необходимо развитие железнодорожной инфраструктуры».
Еще одно закономерное событие, которое произошло в тот же день 23 декабря, о котором со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ сообщил ТАСС:
«Правительственная комиссия по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина одобрила доработанный план диверсификации экономики Республики Коми, рассчитанный на 2021-2026 годы.
План диверсификации экономики Коми содержит на данный момент 47 крупных инвестиционных проектов, по которым планируется к 2026 году привлечь в экономику региона 90 млрд рублей частных инвестиций в развитие неугольных отраслей экономики. В их числе перспективные для Коми лесопромышленный комплекс, сельское хозяйство, добыча рудных и неметаллических полезных ископаемых. По проектам планируется открыть более 4,3 тыс. новых рабочих мест к 2026 году. Это позволит снизить зависимость экономики региона от добывающих отраслей, улучшить социально-экономическую ситуацию в угольных моногородах Воркута и Инта и в регионе в целом».
В этой связи не могу не отметить огромные усилия предшествующих и нынешних руководителей Республики Коми, в первую очередь усилия главы Республики Коми Владимира Уйбы и сенатора Елены Шумиловой, активно и последовательно поддерживающих и лоббирующих на федеральном уровне инвесторов региональных мегапроектов, основным из которых на текущий момент является АО «Руститан».
По моему мнению, благодаря их совместным усилиям в ноябре 2020 года Федеральное агентство по недропользованию утвердило протокол Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ФБУ "ГКЗ") об открытии крупнейшего в России месторождения титановых руд и стекольных песчаников пользователя недр АО "Руститан". Госкомиссия утвердила запасы в количестве 300,4 млн тонн титановых руд, 345 млн тонн стекольных песчаников. Оценены прогнозные ресурсы в пределах лицензионной площади, которые составили 1 012,5 млн тонн титановых руд. А под самый конец 2021 года «Руститан» получил положительное экспертное заключение на проект проведения разведочных работ на Пижемском месторождении, который предусматривает опытно-промышленную эксплуатацию месторождения. Очевидно, что во многом благодаря этим усилиям, а также усилиям Романа Троценко с покупкой активов «Воркутауголь», обоснованно предположу, что и при поддержке бывшего губернатора НАО, ныне губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, активно продвигавшего проект порта в Индиге и поддерживающего его и сейчас, вопрос со строительством порта в Индиге и ж/д Сосногорск – Индига, наконец, перешёл в фазу реализации.
Показательно, что на фоне активных слухов о неизбежной скорой отставке с поста главы Республики Коми, Владимир Уйба через три дня после опубликования поручения Президента РФ Путина по проработке проекта ж/д к порту Индига, которое поставило точку в многолетнем обсуждении транспортных проектов в Коми и НАО, отправил республиканское правительство в отставку. Своё решение глава Коми связал со стратегическими задачами развития, которые предстоит решать уже новой команде. Прежде всего это диверсификация экономики и реализация Программы социально-экономического развития региона, по поручению президента России её необходимо утвердить не позднее марта 2022 года. По словам Владимира Уйбы, первоочередная задача обновлённого состава Правительства республики – вывести экономику на качественно новый уровень по пути развития обрабатывающих производств, производств с высокой степенью переработки добываемого сырья и природных ресурсов. Это нашло отражение в одобренном на федеральном уровне Плане диверсификации экономики Республики Коми на период 2021–2026 годы. В документ вошли 50 крупных инвестиционных проектов, по которым планируется к 2026 году привлечь в экономику региона 150 млрд рублей частных инвестиций в неугольные отрасли и создать новые рабочие места.
Честно говоря, такая последовательность и решительность вызывает искреннее уважение к Главе Коми. Особенно, если сравнивать информацию, потоком идущую из соседней Коми, с практически полностью отсутствующей внятной информацией о планах руководства Ненецкого округа по реализации этих мегапроектов на территории региона. Непонятно, почему о наличии в НАО рабочей группы по вопросам строительства железной дороги Сосногорск – Индига мы узнаём от сенатора из Коми и сообщений информресурсов наших соседей. Также непонятно, почему ТАСС 19 января со ссылкой на пресс-службу администрации НАО сообщает о завершении разработки предпроектной документации по строительству железной дороги на порт Индига, об определении, где будет проходить дорога, ее протяженности, основным параметрам трассы. Но об этом, так же как и подробностях проекта ж/д, ничего не сообщают официальные ресурсы и паблики соцсетей Ненецкого округа, ограничиваясь лишь информацией о встрече губернатора Юрия Бездудного с Романом Троценко, главным инвестором строительства порта в Индиге.
Уже больше месяца прошло с даты проведения первых публичных слушаний по проекту освоения Кумжинского месторождения (с 15 декабря), которое должно обеспечить сырьем метанольный завод (инвестиции более 200 млрд руб – сравните с указанной выше всей суммой инвестпроектов в Коми в 150 млрд руб). А Заполярный район до сих пор не представил Положение об общественном совете, на котором должны будут обсуждаться проекты по Кумже и метанольному заводу. С огромным трудом «Няръяна вындер» опубликовала два материала, посвященные этим проектам. Одно интервью с г-ном Вертягиным, гендиректором Русхима, реализующего этот проект в НАО, выдал официальный региональный телеканал «Север». Как-то страсти вокруг проекта кипят сами по себе без проявления какой-либо сильной заинтересованности представителей региональной власти.
Я специально заострил внимание на общем объеме в 150 млрд руб на предстоящие годы инвестпроктов в Коми. И показал, как люди бьются за эти проекты и свою республику. Просто с округлением просуммирую навскидку на тот же период инвестпроекты в НАО: Кумжа, Коровинское месторождения и метанольный завод – 200 мрд руб; освоение Газпромом и Лукойлом Ванейвисского и Лаявожского газовых месторождений – 200 млрд руб; Порт Индига – 300 млрд руб; ж/д Сосногорск – Индига (по территории НАО пройдет около трети этой дороги) – около 200 млрд руб. По мелочи (без указания сумм) достройка автодороги Нарьян-Мар – Усинск; дноуглубление Печоры на всем протяжении, аэропорт Амдерма, другие месторождения. Итого около 1 триллиона рублей! Вдумайтесь в этот объем инвестиций в один субъект РФ с населением всего в 43-44 тысячи человек!
Честно говоря, я не понимаю полного спокойствия руководства округа. На официальных ресурсах и пабликах не так давно была представлена информация о планах руководства НАО, в том числе и с участием сенаторов и депутатов ГД РФ от НАО. Там об этих проектах и задачах власти региона по их реализации на текущий год не сказано ничего. Словосочетание «диверсификация экономики НАО» губернатор НАО Бездудный даже как-то упомянул в интервью ИА REGNUM в апреле 2021 года, и то после настойчивого и откровенно наводящего вопроса:
«Перед названными в вопросе проектами (про проекты Газпрома-Лукойла, метанольного завода, порта в Индиге – прим – Б.Д.) действительно стоит задача в том числе по диверсификации экономики. Газохимический проект группы «Русхим» относится к проектам переработки, а не только добычи и реализации в традиционном понимании. На примере этого проекта удастся диверсифицировать экономику округа, не говоря уже о многих других, которые будут запущены за счёт мультипликативного эффекта от прихода в округ крупных инвесторов».
В своём интервью Интерфаксу от 30 декабря 2021 года Юрий Васильевич почему-то совсем не упомянул про проект разработки Кумжи и создания метанольного завода, его ещё называют проектом создания газохимического комплекса. Хотя к этому моменту страсти по проекту после первых общественных слушаний уже вовсю кипели в местных соцсетях и ТГ-каналах. Подробно остановился на проекте Газпрома и Лукойла по разработке Ванейвисского и Лаявожского месторождений. Интерфакс даже вынес это в заголовок. Надо отдать должное, что Юрий Васильевич все же знает о проекте порта Индига и строительства ж/д до Индиги:
«У нас есть территории, где своё влияние оказывает Гольфстрим. В будущем в районе Индиги может появиться очень перспективный порт. Но для того, чтобы он появился, нужно наладить через него поставку грузов, например, как вариант, угля из Кузбасса и Республики Коми.
Недавно в Российском союзе промышленников и предпринимателей обсуждали вопрос строительства железнодорожной ветки Сосногорск- Индига. Группа "Титан" заинтересована в данной транспортной составляющей, и мы поддерживаем этот проект».
Из этой цитаты следует, что губернатор НАО на момент интервью был не в курсе того, что проект порта в Индиге был уже включён в Траспортную стратегию РФ до 2030 года, да и вопросы с ж/д до Индиге тоже были практически решены. Складывается впечатление, что о наличии в НАО рабочей группы по вопросам строительства железной дороги Сосногорск – Индига Юрий Васильевич узнал из упомянутого выше сообщения ТАСС, поскольку эту информацию пресс-служба «подверстала» к сообщению о его встрече с Романом Троценко, но почему-то забыла сообщить об этом губернатору, когда готовила перед Новым годом его интервью Интерфаксу. Да и об обсуждении строительства ж/д в РСПП он тоже узнал из сообщений СМИ. Скорее даже из местных соцсетей, которые активно обсуждали эту информацию, поскольку представителей НАО на эту встречу никто, как обычно, не пригласил за ненадобностью.
Складывается ощущение, что в НАО вообще не следят за происходящим в мире. Поэтому не в курсе современных западных трендов и частично «заразившихся» ими Китая на декарбонизацию экономики, «зелёную» энергетику, отказом от углеродного топлива, катастрофического для западной энергетики и промышленности роста цен на СПГ из-за безумной реализации этой политики. А ведь в немалой степени именно эти тренды резко актуализировали указанные выше мегапроекты и в Коми, и, несомненно в Ненецком округе.
Завершая эту статью, хочу процитировать Сергея Савчука, автора статьи в РИА Новости о важности этого краткого, но крайне резонансного поручения Президента РФ Владимира Путина о представлении предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги:
«Новость и распоряжение легко затерялись бы в потоке других событий и показались бы рутинной рабочей текучкой, но на самом деле перед нами, если позволите, переломная точка российской истории. Именно так — и здесь нет ни капли преувеличения».
Полностью солидарен с Сергеем Савчуком в этой оценке! В своей статье я постарался показать, какая колоссальная подготовительная работа до начала реализации проектов в Индиге Ненецкого округа, которые готовились не одно десятилетие, уже на завершающем этапе была проведена огромным количеством людей. А Президент России лишь лаконично расставил точки над «i» и запустил все эти проекты в реализацию.
Вся эта работа напоминает мне фрагмент советского фильма «Экипаж», когда наш самолёт вылетает из аэропорта Бедри, который оказался в зоне катастрофического землетрясения. Помните эти напряженные кадры, когда лайнер выруливает на взлетную полосу через взрывы, пламя, рушащиеся конструкции, врезающиеся машины под напряжённую музыку и доклады экипажа о проводимых предстартовых проверках систем воздушного корабля с периодической перекладкой кадра с табло с красной надписью «К взлёту не готов!». И вот лайнер на старте, затихает музыка, и члены экипажа каждый по очереди докладывают: «К взлёту готов! К взлёту готов! К взлёту готов!». И после небольшой драматичной паузы в тишине командир корабля в исполнении Георгия Жжёнова произносит краткую команду: «Экипаж, взлетаем!».
Борис Дульнев
Специально для ИА RUSNORD
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"Метанольный завод в Индиге-2: «темные пятна» и «подводные камни»";
«Метанольный завод в Индиге-1: О хорошем – финансирование проекта есть»;
«Стратегия развития Арктики-2035 - лямур де труа по северному»;
«Проект «Печора СПГ» - «пациент скорее жив, чем мертв?»».
Фото для коллажа: https://ya.cc/t/c-ghKkHa3CJqL2