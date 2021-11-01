Левый берег: Засуха от «ТЭПАКа»

На одном из популярных телеграм-каналов появилась информация, которую «Руснорд» просто не мог обойти своим вниманием:
- В последние годы на Левом берегу Архангельска наметилась устойчивая, но опасная тенденция. Объёма воды в часы максимального разбора в водопроводной сети местным жителям стало не хватать, на верхних этажах периодически возникают перебои с водоснабжением.
С чем это связано? Массового строительства нового жилья на Левом берегу давно не наблюдалось, новых многоэтажных объектов в строй не вводилось. Так почему раньше воды всем хватало, а в последний год-два возникают эти перебои?
Особенно явно эту проблему жители Левобережья ощутили в новогодние праздники, когда все сидят дома и отмечают Новогодние праздники. И разумеется, остаться без воды в выходные никому не хочется.
Всё дело в локальных котельных, которые обслуживает ООО «ТЭПАК» (Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Энергетическое предприятие Архангельских Котельных»). Его миссия – обеспечивать жителей отдаленных территорий теплом и горячей водой.
Из воздуха тепло и горячая вода, разумеется, не берутся. Эти благА появляются в результате подогрева холодной воды из системы централизованного водоснабжения. Т.е. берется определенный объем холодной воды и забирается из сети для подогрева. Соответственно, для нормального давления в системе нужно повышать давление. А именно этого давления в сети холодной воды часто не хватает в посёлке «Затон» и коттеджном поселке «Часовенское».
Почему? Да потому что теплом и горячей водой жителей микрорайона обслуживает локальная котельная «ТЭПАКа», которая из-за проблем на своих сетях качает воду насосами с сетей централизованного водоснабжения для создания нормативного давления в негермитичной системе отопления и горячего водоснабжения. Иными словами, забирает из сети значительно больший объём холодной воды, чем это оговорено в договоре, особенно много в сильные морозы.
Как пояснили в «РВК-Архангельск», если по договоренности в Затоне котельная должна потреблять 1500 кубометров холодной воды в сутки, то сегодня она забирает 10 – 12 тысяч кубов, т.е. в 6-8 раз больше, не задумываясь о том, а хватит ли холодной воды жителям Затона и «Часовенского». Не хватает… Особенно в «часы пик».
Но это «ТЭПАК» не волнует. У них все хорошо. К ним вроде как претензий нет. А что там с холодной водичкой - им не интересно. Совсем.
В результате страдают жители, которые сталкиваются с отсутствием воды в кранах своих квартир. Конечно, ресурсоснабжающая организация могла бы ограничить объем подачи воды на котельную и отпускать ее строго в рамках договоренностей. Но все же понимают, чем это обернется: посёлок «Затон» и соседние территории могут остаться без отопления и горячей воды. И это в морозы, когда ночью на улице минус 25.
А такое уже бывало. В этом случае ресурсники в первую очередь думают о людях, чтобы не устроить «холодомор». Аналогичная «Затону» ситуация и на улице Речников. Локальная котельная также забирает холодной воды в разы больше установленного объема, оставляя жителей на пониженном давлении. И таких примеров десятки!
Каким может стать цивилизованный выход из ситуации? «ТЭПАКу» соблюдать договоренности, ремонтировать свое оборудование, которое допускает утечки воды, которой и так не хватает. А надзорным органам внимательнее следить за подобными фирмами, которые, по сути, ставят под угрозы стабильное прохождение отопительного сезона в Поморье.