По реке Барсука. Из цикла «Другие чудеса и тайны Поморья»

Николаю Резвому посвящается.
В далёком детстве имена северных рек, озёр, болот звучали подобно завораживающей музыке. Взрослые на вопросы о том, кто им присвоил странные, загадочные названия и что они означают, ответов дать не могли. Жизнь пронеслась как миг, остались волнующие каждого нормального человека вопросы: кто мы и откуда?
Некоторые ответы можно найти при помощи топонимики - науки о происхождении географических названий. Историк и этнограф XIX века Н.И.Надеждин сравнил её с «языком Земли», в котором «история человеческая записывается в географической номенклатуре».
Сидение над географическими картами, справочниками, трудами учёных, словарями языков населявших север народов, архивные изыскания занимают в поисках топонимической истины значительное время и всё же самым увлекательным для исследователя являются путешествия по землям и водам, названия которых он пытается дешифровать. Награде за кабинетные «страдания» подобны они. О некоторых хотелось бы вспомнить.
Вечером 16 июля 2009 года, загрузив в багажник автомобиля запас продуктов и подвесной лодочный мотор, отправились в путь. Преодолев за час 40 км. от Емецка до Сельца, пересекли по звучному понтонному мосту Емцу и в 20.30 пили чай у гостеприимных родственников моего спутника в деревне Мякурье.
Восьмидесятилетнюю хозяйку спросил о происхождении названия деревни. Поведала местную байку о том, как якобы первый поселенец выпустил из телеги кота, тот произнёс вместо «мяу» загадочное «мякур», потому так деревню и стали именовать. В топонимике подобные версии (этимологии) зовутся «народными».
Разумеется, к подлинным причинам (поводам) наименований географических объектов они, как правило, отношения не имеют. И потому придётся внимательно прислушаться к «языку земли», запечатлённому давними насельниками здешних мест в названиях «региона топонимического исследования», то есть прилегающих к Емце и Мехреньге урочищ, холмов, рек, озёр, ручьёв и болот.
Следует сказать, что первопроходцами северных земель Европы признаются саамы. Их немногочисленные племена, представители которых занимались охотой и рыбалкой, появились в северном Поморье примерно во второй половине первого тысячелетия до нашей эры. Название берущей начало в Чачевских озёрах реки Чача означает в переводе с древнесаамского «вода». К южной оконечности Емецкого луга примыкает Шидозеро, основа «шид» которого говорит о том, что на его берегу находился зимний саамский погост. С декабря по март жили здесь саамы в невысоких бревенчатых пирамидальных постройках с дымовым отверстием вверху и каменным очагом в центре жилища - вежах. В апреле они расходились по охотничьим и рыболовным угодьям, отличительные признаки и свойства которых, стали поводами для их наименований.
В Холмогорском и соседних районах в названиях многих водных объектов (гидронимов) звучат уверенно и громко прасаамские основы.
В их числе: кочк, кочком, кечком – «орёл»; куло, кулос – «рыба» (кулебяка – от куло); куч (е) – «кислый, гнилой»; кушк – «порог, водопад»; ласт – «лист», «роща»; лохт – «залив»; мотк – «волок»; нюхч (а), нюкч, нюкш – «лебедь»; палд, палт – «омут, перекат»; род – «роща»; торас, торос – «надвое, пополам, поперёк»; уч – «маленький»; чаврас, чаврос, чарвас, чарвос, чабрас- «выдра»; чёлм (о) – «пролив»; чехч, чекч, чекш – «осень»; чеч (е) – «дядя (брат отца)»; чуг – «вершина»; чухч, чукч, чукш (о) – «глухарь»; чуч (е) – «враг»; шубо – «осина»; шыл, шил – «лов, добыча»; явро – «озеро» и др.
Сколько лет саамским топонимам?
По мнению авторов объёмных научных исследований, их возраст на европейском севере определяется в пределах от 2500 до 700-500 лет.
Чуть более десяти веков назад в здешних местах появились представители финских племён. Упоминания о древних карелах и вепсах (весь) встречаются во многих ранних исторических памятниках - русских летописях, скандинавских сагах, хрониках, буллах папы римского. В русских летописях корела впервые упоминается в 1143 г. К этому времени территория корелы (Карельское Приладожье с близлежащими погостами Иломанси, Саволакс, Яскис, Эврепяя) уже входила в состав Новгородской феодальной республики, а позднее, с 1478 г. - Русского централизованного государства.
В отличие от саамов, охота и рыболовство для карел были подспорьем, кормились они продуктами земледелия и животноводства. Для этого нужны были земельные угодья и сенокосы. От леса избавлялись топором и огнём. Об этой деятельности напоминают многочисленные названия озёр и земель с основами каск – «подсека, срубленный для пожоги лес» и пал – «огнище, сожженная подсека».
Возраст карельских топонимов в регионе исследования можно определить в пределах от 1000 до 500 лет.
В X веке в здешних местах появляются новгородцы, собирающие дань с карельских и саамских племён. В устьях больших рек возникают первые русские поселения. В Уставной грамоте князя Святослава Ольговича (1137 год) указаны посады, жители которых выплачивают церковную десятину и, следовательно, являются христианами. В их числе - Устье-Емцы.
Согласно документу жители Емецкого погоста обязаны были платить на содержание церкви два «сорочка», или примерно 218 грамм серебра ежегодно. Таким сбором облагались крупные по тем временам, давно существующие поселения. Платили его лишь выходцы из новгородских земель. С инородцев, с «чужих» плата бралась мехами.
Значительный прирост славянского населения в поморских и подвинских землях произошёл после нашествия монголо-татар на русские земли в XIII и последующих столетиях.
Недолго были «чужими» саамы и карелы, породнились многие с русскими пришельцами, стали именоваться, в зависимости от места проживания, «емчанами» да «двинянами». Лишь мирным сосуществованием саамов, карел и русских можно объяснить сохранившиеся и дошедшие до наших дней иноязычные названия окрестных рек и озёр. В процессе совместных охот и рыбных промыслов, долгой жизни в одних деревнях, в родственных отношениях передавались они, потому и закрепились в памяти земных сменщиков навсегда.
***
Река Мехреньга, по которой нам предстояло подниматься вверх, своим именем обязана небольшому зверьку из семейства куньих – барсуку. Авторы названия - карелы. На языках народов финской группы мегр, мягр, мягор, мякор, мякур – «барсук». На европейском севере десятки названий природных объектов с этими основами.
Почему впадающая в Емцу река имеет в имени основу «мехр», а не «мегр» как другие?
К этому могут быть причастны саамы. Как ими называлась река нам неизвестно. Версию можно предложить. Как сказано выше, охота кормила саамов и этот факт они могли отразить в названии главного водного пути (других не было) к охотничьим угодьям. На их языке меххць означает «охота», йога – «река». Меххцьйога – «река охоты».
Пришедшие на берега реки карелы могли принести из предыдущих мест обитания популярный вариант с «барсуком» и карельским окончанием «еньга», означающим «река», оставив при этом согласную х в новом имени. Кстати, в Вологодской области этот звук также присутствует в названиях – Махрена, Махренка, Махринга.
Следует сказать, что с «барсуком» связаны многие «карельские» названия региона исследования. О широком распространении этих зверьков на севере свидетельствуют не раз встреченные в архивных документах и русские имена полей, изрытых барсучьими норами – «Изовечье», «Езвицкое» и т.п. В диалектах древнерусского языка езвик, езвиц, езвич, язвец, язвик, язво – «барсук».
В основе имени деревни Мякурье звучит карельское мякур – «барсук». В Каргопольском районе находится Мякорнема – «Барсучий мыс». Приток Мехреньги – Мягдома, тоже «барсучий».
О широком распространении этих зверьков свидетельствует и встреченное в архивных документах русское название находящегося в районе Средь-Мехреньги поля – «Изовечье». В древнерусском языке езвик, езвиц, езвич, язвец, язвик, язво – «барсучье».
Почему барсук?
Водился он в немалом количестве в здешних местах. Или был тотемом поселившегося на берегах реки карельского племени? Вспомним индейские племена Лося, Медведя, Волка и прочих покровителей из животного мира, с которыми чувствовали связи обожествлявшие проявления природы люди прошлого. На Мехреньге, Емце, Двине жили «наши индейцы». Кстати, американские барсука величали «полосатым медведем», охота на него была табу (запретом) под страхом смерти.
И ещё о деревне Мякурье. В «Списке населённых мест Архангельской губернии» (далее в тексте – СНМАГ 1859) по данным 1859 года (опубликован в 1861 году) приведена информация: «№ 1768 Мякурская — деревня в Холмогорском уезде Архангельской губернии. Находится при реке Емце. Расстояние до становой квартиры — 48 вёрст. Стан 2-й. Местоположение становой квартиры — село Емецкое. Жителей мужского пола 41, женского — 38. Всего 79 человек, живут по 14 дворам».
Данные 2021 года: 23 человека.
***
В 23.00 погрузились в лодку и отправились из Мякурья вверх по реке. Мой попутчик и проводник – емчанин, уроженец Средь-Мехреньги Николай Резвый с читаемым на лице недоумением вслушивался в звуки неравномерно работающего мотора. И тот заглох, едва по левому борту показались тёмные остовы домов деревни Рипалово. Пока рулевой чинил поднятый движок, пассажир (я) озвучил информацию из СНМАГ 1859:
№1766. Ануфревская (Нижняя Рипалова) — деревня в Холмогорском уезде Архангельской губернии. Находится при реке Мехренге. Расстояние до становой квартиры — 50 вёрст. Стан 2-й. Местоположение становой квартиры — село Емецкое. Жителей мужского пола 19, женского — 23. Всего 42 человека, живут по 6 дворам.
№1765. Андрюковская (Средняя Рипалова) — деревня в Холмогорском уезде Архангельской губернии. Находится при реке Мехренге. Расстояние до становой квартиры — 49.5 вёрст. Стан 2-й. Местоположение становой квартиры — село Емецкое. Жителей мужского пола 36, женского — 36. Всего 72 человека, живут по 10 дворам. Сельское управление. Заводов 2.
№1764. Дмитриевская (Верхняя Рипалова) — деревня в Холмогорском уезде Архангельской губернии. Находится при реке Мехренге. Расстояние до становой квартиры — 50 вёрст. Стан 2-й. Местоположение становой квартиры — село Емецкое. Жителей мужского пола 25, женского — 34. Всего 59 человек, живут по 8 дворам.
Итого по кусту деревень: 173 человека в 24 дворах. Данные 2021 года: 5 человек.
К сожалению, информацию о динамике численности населения в этой местности разыскать не удалось. Если исходить из имеющихся сведений по Холмогорскому району, пика она достигла в шестидесятые годы. Данные по району: 1959 г - 47 196, 1970 - 40 765, 1979 - 36 727, 1989 - 35 891, 2002 - 30 797, 2010 – 25054, 2021 - 18 511. То есть за 60 последних лет население района сократилось в 2,5 раза. Теплится жизнь в крупных населённых пунктах. Сотни малых деревень покинуты.
- И я из «беглецов» буду, - раздумчиво протянул Николай. – Ишь, река и та, наверное, не хочет пускать на родину. …Всё правильно. Каждый раз еду вроде бы с радостью, а страх где-то в печёнках сидит. Что там увижу? Если из армии человек сбежал, дезертиром называют. А кто же тогда мы – бывшие деревенские?
- Не знаю, Николай. А вот осевшие в городах выходцы из деревни, ноющие в прозе и стихах о брошенных избах и полях, гордо именующие себя «писателями-почвенниками», «деревенщиками» сбежавшими себя не считают. Каждый из них может привести кучу обоснований и аргументов своей правоты. И ни одного за то, чтобы вернуться назад не на тёплое лето, а навсегда. Впрочем, не будем о грустном. Попробуем разгадать происхождение названия местности, давшей название деревням. В нём можно услышать финское репо – «лис, лиса, лисица». Формант (окончание) ла в языках народов финской группы обычно входит в названия поселений (местностей), образованных от личных имён. Репола – «земля человека по имени Лис». На Соловецких островах есть деревня Реболда, в Карелии – село Реболы.
Обосновавшиеся на Мехреньге русские для удобства произношения и чтя законы русского языка, могли изменить карельское Репола в Рипалово.
***
Двигатель завёлся. Поехали.
Справа по борту промелькнуло заросшее устье речки Шеньги. В северорусских преданиях встречается упоминание о загадочном племени шень. Было оно или нет нам неизвестно, а вот слово шень, ставшее основой для названий северных рек, встречается в саамском языке и означает «осока». Шенкурск, возможно, получил имя от указанного слова. А на гербе города 1780 года почему-то изображён барсук?
На Шеньге, впадающей в Мехреньгу, стояла одноимённая деревня.
Выписка из СНМАГ 1859: №1763. Якушевская (Шенга) — деревня в Холмогорском уезде Архангельской губернии. Находится при реке Мехренге. Расстояние до становой квартиры — 56 вёрст. Стан 2-й. Местоположение становой квартиры — село Емецкое. Жителей мужского пола 37, женского — 43. Всего 80 человек, живут по 13 дворам.
Деревни давно уже нет.
***
Мотор вновь заглох. Выбрались на песчаный пляж. На нём увидели чёткие следы. Опытный охотник Николай прочитал их мгновенно: - Лось это. Лучше отсюда ноги унести. Не зря у нас говорят: «Если идёшь на медведя, готовь носилки. Если на лося собрался, готов гроб». Страшен в гневе лось. Рогами и копытами живого места от человека не оставляет.
Забрались в лодку. Решили идти на вёслах. Сотни лет именно таким образом поднимались вверх по быстрой, порожистой Мехреньге поколения местных жителей. Пока судили-рядили кому грести первому услышали с низовьев реки звук мотора. Повезло. Северодвинские родственники Николая взяли наше судно на буксир. Малой скоростью отправились вверх.
***
Слева на высоком берегу из тумана белой пока ночи выплывают силуэты домов. Деревня с таинственным названием Кудосмина. Ассоциативная память услужливо подбросила древнерусское кудеса (кудесы) – так наши предки именовали чудеса. Возможно, благодаря этому значению название деревни и уцелело. И всё-таки финские основа и окончание в нём звучат громко и отчётливо: кудос – «ткань»; мина (мень, немь и т.п.) – «мыс». На Тканном мысу основана деревня.
Почему «тканный»?
Чувство прекрасного не только нам свойственно. Далёкие предшественники умели его проявлять. Возможно, поэтом был автор названия.
Кстати, напротив Кудосмины, на левом берегу Мехреньги стояла деревня Чёрная (Черноволоцкая). Если пофантазировать, в Кудосмине могли жить белые маги, а в деревнё Чёрной – чернокнижники, слуги тёмных сил, которые занимались изучением демонической магии.
Поделился фантазией с Николаем. Тот неожиданно её поддержал: - Ходили слухи о чертовщине всякой в наших местах. О баенниках, домовых, лешем. Не верил в них по молодости. А теперь, когда деревни с жителями исчезли, сомневаюсь в той уверенности. Знать, победили чернокнижники.
Выписки из СНМАГ 1859: №1761. Кудоеминская (Кудасменская) — деревня в Холмогорском уезде Архангельской губернии. Находится при реке Мехренге. Расстояние до становой квартиры — 68 вёрст. Стан 2-й. Местоположение становой квартиры — село Емецкое. Жителей мужского пола 13, женского — 22. Всего 35 человек, живут по 3 дворам. 2021 год: 0 человек.
№1758. Черноволоцкая — деревня в Холмогорском уезде Архангельской губернии. Находится при реке Мехренге. Расстояние до становой квартиры — 69 вёрст. Стан 2-й. Местоположение становой квартиры — село Емецкое . Жителей мужского пола 22, женского — 22. Всего 44 человека, живут по 5 дворам. Деревни давно нет.
***
В 0.30 прибыли в деревню Чуроз-Гора. Поскольку родовой дом моего товарища без жителей пришёл в упадок, на ночлег приютил нас уже выручивший буксирной проводкой его родственник Дмитрий. Напившись чаю, завалились спать.
Утром, во время завтрака спросил его участников о происхождении названия деревни. Версию высказал Николай: - Возможно, когда-то она была не Чуроз-Гора, а Через Гору, так как выше по Мехреньге находится Петрова гора, путь к которой лежит «Через нашу Гору».
Напомнили информанту о существовании на противоположном берегу Мехреньги деревни с именем Гора. Тогда уж правильнее было бы применять общее название - «Через Горы». Поспорили ещё минут пять, запутались «в горах» и разбрелись каждый по своим делам.
Мы с Николаем пошли к его дому. Не выпивали вроде накануне, а вдруг затрясло ходившего на медведя мужика. Знать, страшнее зверя выглядит умирающее родовое гнездо.
Оставив попутчика наедине с воспоминаниями, прошёлся по деревне.
Дряхлые, покосившиеся старые срубы с чёрными глазницами выбитых окон, потемневшими от времени узорами наличников на них, треснувшими фигурами коней на завалившихся крышах и солярными, языческими символами с облупившейся краской. Рядом заросшие кустами развалины домов без стен, с будто вопящими в небеса печными трубами.
Здесь жили люди. Рождались и умирали, горевали и веселились, мечтали и любили. Душа воет от неправильности, несправедливости хода жизни в таких местах. И как надежда на иное её устройство радуют глаза немногочисленные добротно отремонтированные усадьбы, с богатыми огородами и теплицами. «Дачниками» с усмешкой называют себя дети и внуки коренных насельников, упокоившихся на недалёком жальнике.
Навестили родные для Николая могилы. Он же вспомнил, что в его детские годы около церкви находился ряд могил без крестов и памятников. Всё недосуг ему было спросить у старших о том, кто в них захоронен. Да и не только об этом.
После обеда отправились в деревню Печково, в гости к давнему знакомому Николая – Василию Рудакову, уроженцу соседней деревни Мурги.
Печниково, по его мнению, названо в честь печников. Рядом с деревней находятся залежи красной и белой глины. То есть условия для ремесла созданы идеальные. У него же снял копию с карты-планшетв 1937 года, на которой Чуроз-Гора именуется Чилизгорской (версия Николая - Через Гору), Кудосмина – Кудосменью, Чёрная – Сергеево, Мурги 1-е и 2-е – Мурги и Мургинской. Собеседник подтвердил моё предположение о проявлениях карста и о провалах в двух последних деревнях.
Поведал Василий местное предание о церкви (Рождества Пресвятой Богородицы, 1841 года постройки): «В годы борьбы с христианской верой решили власти снять купол с храма. Согласился на это дело один человек. После разрушения церкви «скривило» мужика. И никто из его рода будто бы долго не жил. Колокол церковный сбросили в близлежащее озеро, вода в котором стала целебной. Особенно для глаз. …А, может, и в реке утопили колокол тот золотой. Или серебряный? А пусть и медный. Кто найдёт, тот узнает».
***
В Чуроз-Горе поговорил ещё с несколькими пожилыми уроженцами деревни,
попросив их дать свои объяснения местным названиям.
Мехреньга, по мнению бойкой, зеленоглазой женщины, - «махровая». На вопрос «почему?» последовал веский аргумент: «Потому что похожа». «Кода – от слова «кот». Мурги – это «мурки», к которым коты с другого берега (от Коды) ходят».
Слегка весёлый, босой мужик в фуфайке и шортах рассказал о знакомых озёрах. По его уверениям Пышозеро – «пышное», вода Пивкозера хороша для варки пивка, Нотозеро – «поёт» (наверное, после приёма пивка?), на берегу озера Няврус жил когда-то «нявкающий русский». Он попытался даже воспроизвести соответствующие звуки. Получилось нечто похожее на вопли гундосого поп-звездуна.
Увы, никакой информации о саамском, карельском или чудском прошлом здешних мест эти и другие собеседники предложить не смогли. А ведь совсем недавно (по меркам человеческой истории), полтора века назад самоидентификация здесь ещё сохранялась. В статье «Заволоцкая чудь», изданной в 1869 году, П.С.Ефименко на основе данных опросных листов пишет: «Так, в Церковническом приходе, расположенном близ реки Мехреньги, впадающей в Емцу, крестьяне, живущие там причисляют себя, по происхождению к двум племенам: одни к чудскому, другие к новгородскому».
Спорят учёные по вопросу происхождения чуди. Многие относят к ней финно-угорские народы, представители которых в свою очередь требуют не отождествлять их с чудью.
В саамском языке слово «чудть» означает «чужой». Чудью саамы называли даже скандинавские племена, промышлявшие разбоем на Кольском полуострове.
Что имели ввиду «причислявшие себя» к чуди крестьяне, не установить. Возможно, в опросном листе какой-то подвох был заложен? Для нас важно другое - саамские и карельские названия на Мехреньге уцелели почти в первозданном виде. В некоторых заменены лишь отдельные звуки - «чтоб роту было удобнее». И ещё вместо саамских и карельских обозначений природных объектов приведены русские. Пример: Чуроз-Гора. Первое, иноязычное слово слегка видоизменяясь, наполняясь другим смыслом, почти всегда сохранялось; второе (обозначение географического объекта) заменено на русское.
Этим топонимом (Чуроз-Гора) продолжим дешифровку субстратных названий земель, рек и озёр Средь-Мехреньги.
Справка: Субстрат топонимический (латинское substratum – «подкладка») - совокупность названий, образованных на языках народов, ныне не проживающих на какой-либо территории. Топонимист подобно археологу должен обнаружить (вскрыть) все слои названия, попытаться объяснить не только его смысл и значение, но и условия, причины его образования. Субстратные названия напоминают иконы, в которых может быть первый слой с одним ликом, его покрывают сверху другим, на третьем другое изображение.
***
Чуроз-Гора была возвышенным центром огромной округи. На таких местах язычники устраивали святилища. В саамском языке слово щур означает «большой, великий»; озутта – «показываться». Щур озутта – «большая (гора) показалась». Сократили для удобства произношения, получили - Щуроз.
Пришли финские племена. Тоже язычники. Узнали от саамских аборигенов местные названия, запомнили и по прошествии времени вложили в некоторые свои смыслы. В их языках шур – «большой, великий», орз – «самец». Шур орз вара – «Большой самец».
Впрочем, есть ещё одна, менее романтическая версия происхождения названия: в финских языках имеется слово чур, чура, имеющее значение «крупный песок, перемешанная с камнем земля».
Из новгородских земель на Север устремились вольные люди. Многие из них не смогли отречься от многовековой веры предков. Принявшие христианство селились около возникших в устьях больших рек Заволочья церквей и монастырей. Язычники удалялись от них, заселяя берега малых рек, уже освоенных карелами и вепсами. Несли сюда русичи свою заветную старину, древние знания, обряды, умения, заговоры, былины, старины, песни. И память о древнерусских богах. Один из них – Чур.
У наших предков-язычников он был божеством не самого высокого ранга, однако имя его до сих пор повсюду знают и чествуют. Он почитался покровителем и оберегателем границ земельных владений, защитником домашнего очага, хозяином домовых.
В словаре В.И.Даля приведено много значений, производных от имени этого божества. Вот лишь некоторые из них: «ЧУР м. стар. грань, граница, рубеж, межа; и поныне | край, предел, мера. Не ступай за чур, за черту».
Всем известно выражение «Чур меня!», означающее «Чур побереги меня!»
Кроме того, Чур (щур) в восточнославянских языках означало «прародитель, родоначальник», почитавшийся как божество, способное оберегать представителей рода от несчастий и бед, а также помогать в спорах.
Академик Б.А.Рыбаков в фундаментальном труде «Язычество древней Руси» писал: «Очевидно, тысячу лет тому назад слово «чурка» означало деревянное изображение Чура, Пращура, Предка и лишь со временем приобрело (как и многое языческое) свой пренебрежительный оттенок. Фигурка домового, полностью сходного с новгородскими «чурками», найдена на западной окраине славянского мира в Ополье (Польша)».
Вырезанное из бревна изображение Чура ставили как на границах родовых владений, так и в центре святилищ. Вполне возможно, стоял он когда-то и на Чуроз-Горе. Только вот смысл её названия вновь мог измениться: Чур – древнерусское божество, сторож-оберег; оз – сокращение от древнерусского оздатн, имеющее значение «охранять, ограждать». Чуроз – «Чур охраняющий». Именно по указанной причине иноязычное название, наполнившись понятным русским авторам смыслом, могло сохраниться в близкой к первозданной форме.
Разумеется, это всего лишь версии. Не призвать к ответу многочисленных авторов и соавторов наименований и изменений названий рек и озёр.
Где находилось святилище?
Возможно, там, где впоследствии поставлена церковь. На Руси это было обычным делом, начало которому положил князь Владимир. Сокрушив и осквернив недавно им же утверждённый пантеон славянских богов, он «повеле рубити цыркви и поставляти по местам, идеже стояша кумири».
Увы, новая идеология стирает следы предшественников. Правда, не везде. В Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Египте, Греции, Италии, Мексике и многих других странах память о древних языческих богах сохранилась. И даже приносит неплохой доход за счёт туризма местным бюджетам.
Умнее они что ли?
***
Выписки из СНМАГ 1859: №1762. Средьмехренское — село в Холмогорском уезде Архангельской губернии. Находится при реке Мехренге. Расстояние до становой квартиры — 66 вёрст. Стан 2-й. Местоположение становой квартиры — село Емецкое. Жителей мужского пола 32, женского — 40. Всего 72 человека, живут по 15 дворам. Церковь православная.
№1760. Челогорское (деревня Чилизгорская) — село в Холмогорском уезде Архангельской губернии. Находится при реке Мехренге. Расстояние до становой квартиры — 69 вёрст. Стан 2-й. Местоположение становой квартиры — село Емецкое. Жителей мужского пола 45, женского — 49. Всего 94 человека, живут по 8 дворам. Церковь православная.
Всего в двух деревнях 166 человек в 23 дворах. 2021 год: 1 человек.
№1759. Печьегорская (Печковская) — деревня в Холмогорском уезде Архангельской губернии. Находится при реке Мехренге. Расстояние до становой квартиры — 70 вёрст. Стан 2-й. Местоположение становой квартиры — село Емецкое. Жителей мужского пола 30, женского — 46. Всего 76 человек, живут по 7 дворам. 2021 год: 0 человек.
№1754. Кривецкая — деревня в Холмогорском уезде Архангельской губернии. Находится при реке Мехренге. Расстояние до становой квартиры — 74 версты. Стан 2-й. Местоположение становой квартиры — село Емецкое. Жителей мужского пола 35, женского — 36. Всего 71 человек, живут по 8 дворам. 2021 год: 0 человек.
№1755. Имачевская (Ивачевская, Малошургозеро (По видимому в последнем варианте названия содержится ошибка: не Малошургозеро, а Маломургозеро - правильное написание – прим. автора) — деревня в Холмогорском уезде Архангельской губернии. Находится при реке Мехренге. Расстояние до становой квартиры — 74 версты. Стан 2-й. Местоположение становой квартиры — село Емецкое. Жителей мужского пола 24, женского — 34. Всего 58 человек, живут по 6 дворам.
№1756. Никуевская (Большое Мургозеро) — деревня в Холмогорском уезде Архангельской губернии. Находится при реке Мехренге. Расстояние до становой квартиры — 74 версты. Стан 2-й. Местоположение становой квартиры — село Емецкое. Жителей мужского пола 21, женского — 24. Всего 45 человек, живут по 8 дворам.
Всего в двух деревнях: 103 человека в 14 дворах. 2021 год: 0 человек.
Списке населённых местностей по церковным приходам в Емецком регионе за 1888 год (Данные Атласа Архангельской Епархии. 1890 г.)
в Средь-Мехренгском приходе значится 6 деревень: д. Челизгорская, Горская, Черноволоцкая, Кудосменская, Печковская, Кривецкая, в которых проживали 676 человек.
Кроме статистики автору Списка не чужда была лирика: «Жизнь мехреньгских крестьян вдали от больших дорог и рек была очень трудна. Поздние весенние и ранние осенние, а иногда и летние заморозки на почве убивали посевы зерновых, картошку. Выручал лес: рубка, сплав, смолокурение. Вот отличительные черты жителей Мехреньги, как и пинежских, живущих в глухомани: терпеливы, неторопливы, спокойно сносящие все невзгоды, свалившиеся на них в годы несчастий. Люди здесь жили плотного, крепкого телосложения, были одарены силой».
Отличаются эти черты от приведённого в словаре В.Даля значения слова мехряк - «толстяк, неповоротливая туша». Впрочем, употреблялось оно в вологодских и пермских землях, на Мехреньге жили гордые и сильные мехреньгцы.
***
Поскольку сведения, полученные от информантов из народа, не смогли поколебать уверенность опрашивающего в правильности официальной версии происхождения названий Средь-Мехреньги, к их разгадыванию и вернёмся.
Под русским именем деревни Печково (она же – Печьегорская) может скрываться саамская подкладка, в которой печ означает «сосна с раскидистой кроной». Вторым словом в саамском названии могло быть обозначении горы (холма) – «вара». Печ вара – «Сосновая гора». Ушли вглубь лесов саамы, стал забываться смысл названия. Русские насельники немного изменили его форму, придав иной, понятный и вполне обоснованный (наличие залежей глин) смысл.
Та же история могла произойти и, с казалось бы, русским именем реки Погрома. И под ним можно найти иноязычную основу – в саамском языке покр – «ущелье», «узкая долина, промытая водой». На Кольском полуострове находится Покруай – «Ущельевый ручей». Ставшая при участии русских Погромой саамская Покрома могла получить название от местности, по которой протекает: покр – «ущелье», ма- «местность». То есть Покрома – «река узкой долины, промытой водой».
Возможным подтверждением приведённой версии является название озёр, через которые протекает Погрома – Нижнее и Верхнее Шолмозеро. В прасаамском языке чёлм (шолм) имеет значение «пролив.
Пышозеро – «Святое озеро: в прасаамском языке слово пыш (паш) имеет это значение.
И название озера Няврус имеет саамское происхождение: нявр – «плохой», «дурной».
Название озёр Конокса призошло от саамского коногас – «князь». То есть озёра Княжьи. Возможно, князьями считались вожди саамов? Или карельские? Могли быть и русские.
Река Кода могла получить имя от карел. В финских языках кода – «дом», «жильё», «шалаш». То есть Кода – «Жилая река».
На Нотозере ставили невод: в карельском и вепсском языках ноута имеет такое значение.
Пивкозеро к пиву отношения не имеет. Около него добывали другое важное в быту вещество: в финских языках пихка (пифка, пивка) – «смола хвойных деревьев».
Сложнее обстоит с переводом распространённого на Севере названия озёр «мурги». В этимологическом словаре Макса Фасмера находим следующее значение: «мурга — му́рга "подрытое подземным родником углубление в земле", арханг. (Подв.), мурья "расселина, яма", вятск. (Васн.). Вероятно, с вторичным -г-, диал., из мурья; см. Калима RLS 89; RS 5, 87».
Мурья в саамском и финских языках означает «ягода». Какое она имеет отношение к заполненным водой карстовым провалам не понятно? В удмуртском языке (пермская ветвь финно-угорских языков) имеется близкое по звучанию и смыслу искомому мурда, означающее «имеющий глубину».
И, наконец, река Шорда названа карелами в честь лося. Шорд, шард – так звучит его имя в финских языках.
***
Напитавшись тайнами языка земли Средь-Мехреньги, слегка приоткрыв некоторые из них, собрались в обратный путь.
До Мякурья в этот раз проскочили быстро. Загрузившись в автомобиль, тронулись с уверенностью в скором прибытии домой. Увы, увы. Мехреньга, не принимавшая нас два дня назад, теперь будто бы не отпускала: перед железным тогда ещё мостом через Емцу температурный датчик автомобиля показал перегрев двигателя. Пришлось остановиться. Поиски возможной поломки успехом не увенчались. С включенной на всю мощь печкой, открытыми окнами, непечатными порой междометиями и частыми для естественного охлаждения двигателя остановками до Емецка ехали три часа. Наконец пересекли границу села. …Неисправность вдруг куда-то пропала.
…Магия, однако?
***
Вернулись к повседневным делам. Первым в их списке значилось завершение работ на нашей, перевезённой в прошлом году от соседей бане в Зачачье. Главным строителем был Николай. Поражала скорость, виртуозность его работы. Топор, пила, рубанок в руках мастера буквально мелькали. Что тут скажешь - Резвый! Прозвища предкам, ставшие официальными фамилиями относительно (в конце XIX - начале XX веков), земляки давали меткие, их надо было заслужить. Спросил его о том, где он научился плотницкому делу. И какие секреты есть в нём?
Улыбнулся: - Дак, любой мужик в деревне должен это уметь. Я-то не плотник, лишь стучать охотник. А секрет главный так и быть открою тебе. Не выдавай никому: «Кабы не щепки да мох, то и плотник бы сдох». …А ещё есть для болтунов такой: «Хрень плести, не бревно нести».
Застучал топор песни деревянные.
***
Пришёл день - затопилась в бане печь. За столом отметили «дымово». Традиция.
Моя супруга поинтересовалась у Николая: - Долго ли баня прослужит?
Выпил плотник рюмку водки, кусочек колбасы на вилке понюхал, вверх посмотрел и, будто там найдя ответ, уверенно выдал: - На наш век хватит. …Только вот трубу надо ещё сильнее изолировать от ближней стены.
Помечтали о походе на обожаемые им с детства Чачевские озёра.
В 2010 году подарил Николаю изданную накануне книгу «Тайны языка земли Холмогорской», для лицевой обложки которой использовал снимок реки ниже Кудосмины. В книгу вошла небольшая статья о Мехреньге. Пообещал написать более ёмкую и о других родных для него названиях.
Написал.
Только вот не сможет её прочитать уроженец реки Барсука. Два года он мужественно боролся с проклятой хворью. Скончался Николай 7 мая 2012 года. Похоронен на кладбище под Емецком.
Через 20 дней сгорела наша баня. Прав оказался Николай Резвый – на «его век» хватило. И причина была указана им точно – плохая изоляция, о которой он предупреждал хозяина не раз. Авось да небось до добра не доводят. За «когда-нибудь, потом» приходится отвечать.
Впрочем, страшнее смерти ничего не бывает. Баню можно вновь построить. Что мы и сделали.
Хочется верить, летает душа Николая Резвого над родными местами, парит над Чуроз-Горой, Чачевскими озёрами и быстрой, журчащей на перекатах Мехреньгой – рекой Барсука.
***
Живым – жить. В 1979 году Фёдор Абрамов опубликовал открытое письмо к своим землякам «Чем живём – кормимся». Тогда ещё работали совхозы, обрабатывались поля, строились фермы, доились коровы, теплилась жизнь в малых деревнях. Задал писатель вопросы и горький ответ на него дал: «Но за счёт чего все эти отрадные перемены? За счёт надоев, привесов, урожаев? Увы, нет. Увы, за счет государства. За счет всё возрастающих государственных вложений и дотаций…».
В госбюджете много других расходных статей, а денег всегда недостаточно. И поэтому из года в год решалась и ныне решается одна и та же проблема: как у всех отнять, чтобы каждому прибавить? Прибавляли тогда щедро на участие в гонке вооружений, отнимали у культуры, образования, здравоохранения науки. И очень много-много у села. Уповая при этом на хозрасчётные формы организации труда, самоокупаемость, рентабельность и прочие рыночные категории, не вводя при этом всеобщих рыночных механизмов. Без крупных вливаний из бюджета сельское хозяйство в большинстве северных сёл и деревень почило в бозе. …А там и девяностые накатили.
На востоке, когда человеку желают плохого, говорят: «чтоб жить тебе во времена перемен». Попали мы в эти окаянные времена. Но время не выбирают, оно выбирает нас. Заблудились мы в нём. Вспоминая с ностальгией СССР, забываем, что из него и шагнули в этот развал. Значит, был он звеном в цепи, приведшей нас к тому, что имеем.
Или не имеем. Извечный русский вопрос «кто виноват?» будоражит наше сознание. Себя и наших предков таковыми не признаём. Виноваты всегда «другие» - вожди неразумные, тупые начальники, теперь вот новые буржуи. Но не мы – «маленькие люди», составляющие абсолютное большинство. На другие извечные вопросы «Что делать?» и «С чего начать?» пусть отвечают они - меньшинство. И делают хоть что-нибудь. Виноваты будут опять же они. Грустно это. Пришла пора забыть про первый вопрос, отвечая делами на два оставшихся.
Чем жить-кормиться жителям сёл и деревень в кардинально изменившихся социально-экономических и политических условиях, в реальности, которую своей пассивностью мы все допустили? Капитализмом она зовётся. Был у России недолгий опыт его строительства. Забыт он. И потому можно и нужно изучать чужой.
Да вот хотя бы соплеменников авторов северных гидронимов, живущих в Финляндии. Чуть более века (с 1809 по 1917 год) Великое княжество Финляндское входило в состав России. Многие люди там были настолько бедны, что существовали официальные запреты на их поселение в других российских землях. Был таковой и в наших местах. Изложен он в распоряжении губернского начальства от 19 мая 1838 под названием «О финляндцах бедного состояния, вкрадывающихся в Архангельскую губернию».
Нет у финнов нефти, золота, газа и других доставшихся России ископаемых богатств, а уровень жизни тамошнего населения очень высокий, страна уверенно занимает верхние позиции в мировых рейтингах и списках самых благополучных, безопасных и процветающих государств мира. Ощутимым источником доходов для живущих в глубинке финнов является туристическая отрасль, созданная и процветающая благодаря частным инициативам «снизу». Нет в Финляндии пирамид и дворцов. Есть леса и поля, озёра и реки, на берегах которых построены семейные базы отдыха, домики для охоты и рыбалки, где останавливаются не только финны, но и многочисленные зарубежные гости. Доходы от международного туризма на душу финского населения составили в 2018 году 653доллара США, что в 8 раз больше российского показателя. По итогам 2019 года вклад в ВВП внутреннего и зарубежного туризма в Финляндии достиг 24,6 млрд.долларов США (1,5 триллиона рублей) , что составило 8,7% от ВВП.
Для сравнения: в России – 1,7 трлн.рублей и 4% от ВВП, при численности населения в 28 раз превосходящего финское.
Вывод: потенциал туристической индустрии в России огромен.
Жителям Архангельской области оставлено богатейшее заотнё – «отцово наследство». В него вошли уникальная природа, история предков, изустные и рукотворные памятники, самобытная культура, уходящая в глубины веков и вобравшая мудрость населявших наш край народов. Использовать с умом надо это богатство для развития туризма. За собой он с неизбежностью подтянет другие отрасли экономики – сельское хозяйство, деревообработку, строительство жилья. И дорог. В никуда они не строятся. А это рабочие места, доходы населения и местных бюджетов. И главное – уверенность людей в завтрашнем дне.
Завтра наступает сегодня. Состоявшимся и начинающим бизнесменам стоит обратить внимание на свободные пока ниши индустрии туризма. Согласно международной классификации (ЮНВТО) в настоящее время существует 16 видов туристического обслуживания с подвидами. И для развития большинства из них в Холмогорском районе имеются веские основания и предпосылки. Так могут воскреснуть многие брошенные деревни по Двине, Емце и Мехреньге. С восстановленными часовнями и храмами, реконструкциями языческих памятников, остроконечных саамских жилищ, карельских домов, русских подворий, трактиров с кухней этих народов, возведёнными лодочными станциями, лыжными базами, скотными дворами для любителей сельского туризма, сувенирными лавками, площадками для наблюдения запусков ракет с недалёкого космодрома и многими другими воплощёнными в жизнь идеями талантливых северян.
Наши предки пришли в край полуночного солнца в поисках достойной, свободной, счастливой для себя, детей и потомков жизни. Ради этого они страдали, рвали жилы, преодолевали тягости земного бытия. Пришло время жить так, как они мечтали.
Александр Чашев