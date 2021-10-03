"Доброта надёжней красоты". Разговор с Валентиной Сыровой не только о политике

Со спикером Архангельской городской Думы мы встретились в самом конце 2021-го, как и обещали летом. Символично по двум причинам: во-первых, самое время подвести итоги политического года, во-вторых… об этом вы узнаете в самом конце.
Первый вопрос от меня не блистал новизной – чем уходящий год отличался от предыдущего? В ответ вздох:
- Был не лучше и не хуже. Динамика роста заболеваемости коронавирусом снова на первом месте в любой повестке дня, и с этим приходится считаться.
- Вас лично коснулось?
- Слава Богу, нет, семья пережила год без потерь. Но уходили друзья, и не только от ковида. Хочется поскорее забыть об этом кошмаре и снова жить по-прежнему, общаясь вживую, а не по девайсам.
Повздыхали… у меня ведь тоже самое.
- И как с этим бороться?
- Мое мнение, единственный путь – это вакцинация. Не насильственная, но по разуму. В моей семье все привиты, потому что мы заботимся друг о друге. И меньше слушать кликуш в соцсетях. Я не медик, но считаю, что наш «Спутник» лучший, им и прививалась.
От здоровья переходим непосредственно к политическим итогам года, иначе зачем было встречаться со спикером.
- Было ожидаемо непросто, но всё выполнено. Состояние города под контролем. Да, что-то рвёт, но тут же чинится, не надо забывать, что сегодняшним коммунальщикам достались сети 70-летней давности. Особенно хочу отметить оперативность «РВК-Архангельск», все мы помним, как город по неделям сидел без воды.
- А вот Кемский посёлок…
- Что ж, бывают экстремальные ситуации. Я могу судить по динамике звонков в городскую Думу с жалобами, их стало гораздо меньше.
- А тепло?
- Здесь проблем больше. Эти сети не менее изношены, но ТГК—2, сталкиваясь с претензиями, ведёт себя дерзко, пользуясь преимуществом монополиста, к Архангельску у этой компании какое-то особое отношение. Но и в этой части коммунального хозяйства наметились позитивные сдвиги. Например, в Северном округе грядут большие изменения после передачи сетей в другое управление.
Переходим к новостному хиту прошлой недели – к бюджету во втором чтении. Увы, констатирует спикер, бюджет города недостаточен и денег на всё традиционно не хватает, приходится перетрясать статьи расходов. Но при этом он остаётся социально-ориентированным, на этом депутаты и акцентировались при его принятии.
- И где же свет в конце тоннеля? – интересуюсь. – Не будем трогать изменения по распределению денег в принципе – себе оставляем побольше, отдаём поменьше - это не в вашей власти.
- Мы стараемся участвовать во всех федеральных программах, скрупулёзно готовим конкурсную документацию. Плюс изменилось отношение к городу со стороны региональной власти, губернатор (Александр Цыбульский) уделяет Архангельску повышенное внимание как лицу всей области. Читаю такую позицию правильной.
- Кстати, Годзиш тоже был ставленником Орлова…
- Считаю, Игоря Викторовича подставили, причём не единожды. Сначала Орлов (экс-губернатор) сдёрнул его с «Севмаша» на должность главы очень сложного министерства. Потом, по сути, заставил Годзиша встать во главе неродного ему города. Поставил на должность… а позже сказал – выплывай как знаешь. У Александра Витальевича совсем другой подход в работе с муниципалитетом, он предлагает инструменты к управлению.
В достаточно длинном списке значимых событий уходящего года моя собеседница упоминает передачу в областную собственность здания «Детского мира», где в скором времени появится настоящий центр детского музыкального творчества.
- Неужели не жалко?! – удивляюсь. – Такой лакомый кусочек недвижимости в самом центре города…
- Я считаю, что как раз в таком месте, по соседству с правительственными зданиями, не должны торговать носками.
- А в Москве центральный «Детский мир» прекрасно соседствует с зданием КГБ, теперь ФСБ, и ни с кого корона не падает.
- Но это же совсем другая история! Вы последнее время бывали в нашем «Детском мире»? Типичный базар под крышей, где от счастливого детства мало что осталось.
Заговорили про больную тему – состояние городских улиц в зимний период. Я наезжаю – «ПДУ» сменили на «МДУ», а претензии всё те же. Вспоминаю первый день кинофестиваля Arctic Open, когда автобусы из-за плохой проходимости не смогли вовремя доставить гостей и участников на открытие. Было стыдно.
- Да, зима в этом году неожиданно крутая. Но в целом «МДУ» справляется, если нет снегопадов. Больше проблем с дворовыми территориями, управляющие компании не справляются. Опять же нехватка дворников. Но, всё равно, нареканий стало поменьше.
Грустно пошутили насчёт импорта гастарбайторов с юга, так выручающих Москву и Питер.
Тут я поделился своими декабрьскими впечатлениями от проезда по городу в инвалидной коляске, про нашу «безбарьерную среду», в которой и здоровому нормы ГТО сдавать можно.
- Увы, со всем сказанным согласно, у нас инвалидам почти не уделяется внимание. Могу пообещать, что ситуация будет меняться к лучшему… но боюсь обмануть.
Хотя бы честно… другие официальные лица обманывать не боятся.
- А как по-вашему, нужен ли Архангельску кинофестиваль? Бытуют разные мнения…
- Обязательно нужен! Городу нужны все культурные события, прославляющие Русский Север. Кроме того, такие мероприятия сплачивают людей, разрозненных разгулявшейся пандемией, если не забывать о мерах индивидуальной защиты. Попробуйте сейчас купить билет на новогоднюю ёлку… их нет, все раскуплены. Народ истосковался по живому общению.
Напомнил спикеру про рейтинг АПЭК, где Архангельск почему-то оказался в тройке худших по части управления городом.
- Ну, это субъективное мнение составителей. Может, настроение было плохое, но не исключаю и тактически ход – сделать руководство города более сговорчивым при заключении контракта на «информационное обслуживание». А если объективно… недавно приезжали друзья из соседней областной столицы и восхищались – какая у вас красота! Действительно, какая красота к новогодним праздникам – ёлки, иллюминация, ледяные скульптуры, что, наверное, кому-то не видно замыленным глазом. А ёлка из уличных фонарей от «Горсвета», очень стильно и необычно, причём на внебюджетные средства МУПа. «Городское благоустройство» работает хорошо, тут область помогла деньгами, выделив 100 миллионов на приобретение техники. Увы, деньги на благоустройство мы получили достаточно поздно, до конца года не успеем ими распорядится. Но, надеюсь, договоримся, и остаток перейдёт на 2022-й, постараемся освоить с умом до следующего Дня города.
- А можно неприятный вопрос? Про вялотекущий скандал с вашим дипломом, так не дающий покоя одной «политической даме».
- Можно коротко? Я не согласна с решением суда. Меня принимали решением Учёного совета, который скрупулёзно проверил мои компетенции. Рецензию на мою дипломную работу писал известный в Архангельске человек, который не сомневается в уровне моего образования. И всё, пожалуйста, больше не хочу оправдываться, ответила, потому что именно вы спросили.
- Хорошо, оставим сплетни тем, кто без них жить не может. Давайте о приятном. Как Новый год собираетесь отмечать?
- Традиционно, в кругу семьи.
- Это сколько соберётся за столом?
- Сейчас подсчитаю… 13 человек. Если никто не заглянет на огонёк. В этом году у нас за столом будут два первоклассника. Но и подрастающее поколение, если куда-то соберётся, то гораздо позже полуночи. Такие общие праздники сплачивают семью гораздо крепче, чем общие невзгоды (ни убавить, ни прибавить). Но у нас ещё будет традиционный первоянварский обед.
- Ого, прям как у нас! И что на первое?
- Сборная солянка. На второе будем лепить пельмени.
- Прямо классика, уважаю. Что пожелаете архангелогордцам?
- Конечно здоровья. И быть добрее друг к другу в это тяжёлое время… доброта скорее спасёт этот мир, чем красота. Красота когда-то уходит, а доброта навсегда. Берегите друг друга!
P.S. Праздники у Валентины Васильевны не закончатся первым числом. Третьего января её день рождения! С чем наша редакция поздравляет от всей руснордовской души!
Беседовал Леонид Черток