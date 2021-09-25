Бочка мёда с рюмкой дёгтя. Послевкусие от V Arctic Open

Он опять пролетел, как те песенные пули у виска. Четыре дня архангельского кинофестиваля слились для автора этих строк в один праздник с небольшими перерывами на сон. Праздник души, мозга и тела (в последнем случае – желудка). В послевкусие ощущение сладости с ноткой горчинки. Но такова жизнь…
Бочка мёда
Этот кинофест продирался через дебри ковида как лось-подранок из охотничьих снов депутата Рашкина. До последнего момента нервы изматывала тревога – вдруг локдаун, вдруг запретят. Как было бы обидно! Ведь грант на его проведение был почти чудом – государство в сегодняшней эпидемиологической реальности стало гораздо скупее спонсировать массовые мероприятия, хоть культурные, хоть спортивные… вплоть до патриотических. А без денег, причём солидных, такую махину с места не сдвинешь…
Тамара Статикова, директор Международного кинофестиваля Arctic Open:
- Спасибо другу нашего фестиваля, художественному руководителю «Гоголь-центра» Алексею Аграновичу, помогшему привлечь на благое дело спонсоров в лице СЗРК и АТФ. Впервые мы, организаторы кинопраздника, не считали каждую копейку и смогли на достойном уровне принять гостей и участников.
Впрочем, и раньше было не стыдно. Все, кто приезжал к нам в прошлые годы, обещал вернуться…
…если бы не ковид, который спутал планы очень многим. Иностранные гости и участники, те же члены жюри, отказывались в последний момент. Кто-то остерёгся растущей статистики заболеваемости (там, в забугорье, больше ценят своё здоровье, соответственно, и жизнь), многих обломали с визами.
Итог - в жюри ни одного иностранца. Из участников: смелый турок, преодолевший все препоны, немец, имевший целый набор различных виз, датчанка, постоянно проживающая в Питере, и гражданка Канады, проходящая по другому ведомству (дипломатическому). Обошлось и без команды переводчиц, к которым мы так успели привыкнуть за I, II и III. Некоторые из них по старой памяти заходили просто пообщаться. Было чертокски приятно.
Отсутствие в жюри иностранцев имиджевая потеря кинофестиваля? Отнюдь! Те, кто разбирается в кино, знает – их места заняли знаковые люди в профессиональном сообществе, экспертный уровень которых не подвергается сомнению (полный список жюри здесь). Что лично мне доказали итоги конкурсной программы в полном метре. Все три главных приза – прямо в точку.
Главный получило «Второе солнце» Рината Ташимова, которое мне напомнило ранние фильмы любимого Кустурицы. Но это не попытка подделаться по мэтра, упаси боже, просто близкая стилистика, со своими чисто индивидуальными приёмами и особенностями. Не только сказка становится былью, но и анекдот – реальностью, от этого у меня пальцы ног поджимаются.
Ну, а приз за лучшую операторскую работу Александру Ильховскому («Медея») я воспринимаю как личную победу. Всё-таки мы дружим более сорока лет (интервью с лауреатом появится позже), поверьте – ни разу не лоббировал. Но и никогда не ошибался на его счёт – мой друг гениален в своей профессии. Просто редко снимает. Как Гоша Рерберг.
Каюсь, в этот раз меня хватило посмотреть полностью только программу полного метра. И свою, документальную, как председателя медиажюри. С этого момента стал поклонником этого киножанра, что-то пересматривал по два раза. Помню, как на первом кинофестивале 2017-го жюри документального кино долго спорило о второстепенных призах, с номинантом на главный были согласны все. Везёт же... нам пришлось выбирать лучший из лучших. Что, доложу вам, нелегко, но приятно.
Главным было, договориться между собой о принципиальном критерии - ставим на первое место профессионализм создателей или остроту проблематики? Да, все четверо членов медиажюри журналисты, но представители разных стихий - телевидение, электронное СМИ, печатное издание, радио. В итоге победил критерий профессионализма и лаконичности рассказа (пришлось использовать своё преимущество председателя). Зато два поощрительных диплома широким жестом отдали местным. Чтобы поддержать, придать мотивации к дальнейшему творчеству.
Но это не снисходительное похлопывание по плечу. Чтобы вы знали, наш Arctic Open в среде профессиональных кинематографистов уже славится тем, что здесь не видят разницы между маститыми и начинающими. Ко всем одинаковое внимание - в работе, в быту и отдыхе - все уважаемые. «А что, не везде так?», - удивляемся. «Отнюдь... вы на «Кинотавре» побывайте», - слышим в ответ. Вот вам и внутрикорпоративная демократия... А нам приятно.
Что лично меня волновало при вынесении «приговора» - не совпасть бы в своих симпатиях с основным документальным жюри. Из голого принципа, чтобы сохранить творческую индивидуальность (да-да, судить коллег тоже элемент творчества). Как выяснилось, они опасались того же самого. И через свои каналы (подпольные, почти шпионские) заранее узнали о нашем вердикте. И в последней момент поменяли своё решение, присудив главный приз не менее достойному и тоже иностранному фильму. Это я вам занавесочку жюрийной кухни приоткрываю (полный список лауреатов здесь).
Ещё я волновался за своего друга Юсупа (Разыкова), приехавшего на этот раз в качестве модератора. Не из-за внезапно ударивших морозов (якутские кинематографисты на полном серьёзе жаловались – «ваши минус 12 хуже переносятся, чем наши минус 40»), уроженец солнечного Ташкента за два предыдущих раза успел адаптироваться. Всё проклятый ковид! Модератор - профессионал, который даёт напутствие зрителю перед показом, а после ведёт дискуссию об увиденном. Работа сродни актёрской... представляете, какого выступать перед пустым залом!
Зря волновался. На открытии зал «Руси» был почти битком (прости, Роспотребнадзор, такую любовь северян к кино). На показах в «Мираже» разрешённые 50% заполняемости строго соблюдались, кому-то с болью в душе приходилось отказывать. Не просто смотрели, активно вступали в диалог и не хотели отпускать создателей. Тем самым наглядно доказывая - фестиваль Архангельску нужен! Вот такой. Авторский. Чтобы там не бухтели отдельные представители журналистской профессии. Не нравится – «Сполохи» им в помощь.
Анжелика Долинина, программный директор Arctic Open:
- Прежде всего, мы работаем для зрителя, но просто отлично, когда кайф от этих четырёх дней ловят все. На этот раз получилось! Несмотря на ковид и ограничения, несмотря на безумную гонку в подготовке фестиваля, когда на всё про всё было полтора месяца, несмотря на то, что по разным причинам у нас сменилось половина команды. То, что прошло на высоком уровне, стало ясно из того, что те, кто вначале скептически относился к перспективам Arctic Open в условиях коронавируса, на конечном этапе стали всячески обозначивать свою причастность к свершившемуся. Человеку нужен человек! Эту встречу получилось организовать, и это главный итог фестиваля.
Более 4000 зрителей на просмотрах. Полный восторг (это автор уже от себя). Но...
Рюмка дёгтя
В очередной раз убедился (на собственном седалище) - безбарьерная среда, о которой так любят рассуждать на этажах власти, Архангельску и не снилась. Прогресс обнаружился только у пандуса, ведущего в «Европарк», там чьими-то трудами ликвидирован порог, через который меня три года назад буквально перебрасывали дюжие волонтеры. Но, чтобы провезти по нему вверх стокилограммовую тушку Чертока, надо иметь подготовку бобслеиста-олимпийца. Тоже относится и к тротуарам... если по центру ещё ничего, то ближе к съезду начинаются завалы. Не смейте рапортовать о безбарьерности, она начинается тогда, когда инвалид-колясочник может самостоятельно гулять по городу.
Тоже и дороги. Представляете состояние организаторов, когда заказанные на открытие фестиваля автобусы не смогли вовремя доехать до гостиницы «Двина», где их ожидали участники и приглашённые гости. В такой день! Хорошо, что киношники в сути своей ироничные и снисходительные люди… на съёмках ещё и не такое случается.
В тот же день опять ребром встал вопрос об отсутствии в Архангельске муниципального кинотеатра. Частая смена собственников «Руси», единственного, где можно проводить церемонию открытия, комфорта зрителю не добавляет – он также неприступен для маломобильных граждан плюс в зрительном зале стало ещё и холодно. Сидеть в шубах на празднике открытия, согласитесь, моветон даже на Русском Севере. Гости задавали простой вопрос – а что, у вас отопление отключено по всему городу, или для нас специально создают атмосферу Арктики? Увы, у частника простоя философия – если не нравится, ищите другое место. Да где его взять-то?! Впрочем, с просмотра фильма-открытия всё равно уходили единицы.
Лично меня покоробило отсутствие первых лиц. На закрытии трёх предыдущих Arctic Open присутствовал тогдашний губернатор Орлов. Мало того, отдельно встречался с членами жюри, кого-то награждал на сцене. Что придавало солидности мероприятию и создавало хотя бы иллюзию интереса той власти к этому важному сегменту культурной жизни региона. За первым лицом подтягивались вторые... на этот раз – никого, даже министра культуры.
Впрочем, организаторы Arctic Open считают, что глава области сделал главное – заинтересованно участвовал в дискуссии «Кинофестиваль как драйвер развития региона»…
Александр Цыбульский: — Мне крайне важно, чтобы фестиваль масштабировался, рос, улучшал позиционирование региона. С точки зрения значимости истории, культурного наследия Поморье даст сто очков вперед некоторым другим регионам. Здесь множество уникальных культурных объектов, памятников архитектуры, красивейшая природа. И всё это надо показывать. Так мы сможем развивать туризм, экономику впечатлений и, как следствие, саму территорию.
…так что вышесказанное вы можете отнести насчёт старческого брюзжания автора, до сих пор уверенного, что важнее искусства нет и быть не может.
Да и не «рюмка дёгтя» это была, от силы напёрсточек. Но заголовок уж больно красивый…
Arctic Open forever!
P.S. Юрий Дорофеев, модератор (Мурманск):
- Замечательные мои архангелогородцы! Благодарю за возможность побывать на фестивале, поучаствовать в его проведении. Сердечные поздравления с завершением и достойным проведением V ARCTIC OPEN! По моей рабочей программе «АО-детям» всё получилось блестяще: подбор фильмов, умное жюри, отличное расписание показов, грамотная логистика, безукоризненный тайминг мероприятий, интересные режиссёры, радушные волонтёры. Особые слова благодарности «серебряным» волонтёрам, чрезвычайно активным и готовым прийти на помощь, сотрудникам кинотеатров «Мираж» и «Русь». Всё это создавало ту самую атмосферу добра, единения кинематографистов и зрителей!
Леонид Черток