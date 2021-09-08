А вы хотели бы жить в Валдушках? Репортаж из забытой властью деревни Приморского района

Верхние Валдушки — деревня в Приморском районе Архангельской области. Путь до нее занимает чуть больше 20 минут по трассе М-8 и вполне ровной — региональной 11К-732. А далее — про цивилизацию можно забыть…
Продолжительное время жители деревни, а по словам местных жителей Евгения и Евгении, в ней прописаны 84 человека, но проживает постоянно и круглогодично — намного больше, пытаются добиться от местной администрации исполнения возложенных обязанностей.
Единственная освещенная улица — Центральная — расположена в старой части деревни, и уличное освещение на ней — наследство советского периода. На улицу Центральную даже въезд отдельный. В новую часть деревни въезд со стороны трассы дальше и ничем не отмечен. Это видно даже на карте — Центральная в «старой» деревне и Садовая в «новой» не пересекаются ни географически, ни в плане отношения власти к людям. Там есть уличное освещение, его как-то содержат. По словам активистов, когда-то Центральную грейдировали, но на другие улицы техника не доходит. Могут зимой почистить, а в остальные сезоны везде преимущественно раскисшая грязь, и идти приходится по ней, потому что не везде можно обойти.
Названия улицам присвоены официально, а это как минимум свидетельствует о том, что в администрации знают об их существовании, но вместе с тем, со слов местных жителей, указатели им пришлось приобретать за собственные средства. И они относятся к этому спокойно, однако выполнять и другие функции чиновников не могут. Поэтому после обращения в администрацию, на которое чиновники даже не удосужились ответить, активисты пошли за защитой своих прав в суд. Получила эта ситуация и огласку в СМИ.
— Я только на встрече с телевизионщиками узнала, что большинство жителей, оказывается, не первый год ведут безрезультативную переписку с местной администрацией. Люди принесли копии писем, датированные и 2015, и 2016 годом. Столько времени прошло, а ничего не изменилось. У нас по-прежнему не освещены улицы, и дороги большую часть года представляют собой грязное месиво. В деревне нет ни одного благоустроенного общественного места, но живет достаточно молодых семей с детьми, — делилась проблемами Евгения, пока мы обходили деревню. — Мы столько раз просили поставить хоть одну детскую площадку! Но все, на что хватило местных чиновников, это повесить пять фонарей в конце улицы Садовой, и то — только после коллективного обращения и сюжета на федеральном телеканале.
Мы остановились на пересечении улиц Садовой и Дачной. Достаточно широкая улица Дачная ведет прямо к остановке общественного транспорта и единственному в округе продовольственному магазину.
— В этом доме живет семья с ребенком-первоклассником, — Евгения кивнула на угловой дом. — По этой дороге в любую погоду бедный школьник должен идти до остановки, чтобы добраться в школу? Здесь ни фонарей, ни нормального покрытия — этого не видно под снегом, но когда телевизионщики снимали сюжет, снега еще не было и можно было получить представление о том, как эта дорога обычно выглядит. Прошлой зимой в деревне хозяйничали волки. Они настолько вольготно себя здесь чувствуют, что даже приводят волчат, натаскивая их на наших питомцах. Зимой большую часть суток темно. И семьи с детьми живут не только в этом доме. Получается, что мы с детьми вынуждены идти на автобусную остановку, а вечером возвращаться домой по темени, увязая в снегу или грязи на улице, где волк себя уверенней ощущает, чем человек и тем более маленький ребенок.
Возразить действительно нечего. Никаких благоустроенных мест общего пользования в деревне действительно не наблюдается. Вместе с тем, по словам Евгении, в суде представитель администрации заявляет, что в Верхних Валдушках построены преимущественно дачные домики, а на улице Счастливой никто не живет, поэтому и приводить ее в надлежащее состояние нет необходимости.
Впрочем, большая часть возведенной в деревне недвижимости мало похожа на дачные домики, скорее это полноценные дома, основательные и пригодные для круглогодичного проживания. Идем на улицу Счастливую — она пролегает параллельно трассе, и альтернативы, чтобы добраться до автобусной остановки, просто нет. Сама региональная дорога не оборудована пешеходной дорожкой, а зимой обочина загромождена отвалами снега, так что не пройти, да и опасно.
— В суде представитель администрации демонстрировал фото кустов, а отсутствие надлежащего содержания аргументировал тем, что на этой улице стоит только один жилой дом, — поясняет Евгения состояние улицы Счастливой. — Только чиновники, должно быть, не в курсе, что тут еще недавно и дороги-то не видно было. Мы сами всей деревней убирали поваленные ветки и скашивали траву по обочинам. А что делать, если эта улица — единственная альтернатива региональной трассе? Хочешь в магазин или на остановку — пойдешь по ней, никуда не денешься. И это не наша прихоть — эта улица официально существует в документах. На региональной трассе ведь тоже никто не прописан, но ее содержат, ремонтируют. Почему же тогда местные чиновники самостоятельно решают, какие улицы содержать, а какие — нет?
Неоднократно в разговоре с местными жителями Верхние Валдушки сравниваются с соседними населенными пунктами муниципального образования «Лисестровское». И действительно, муниципалитет один и органы муниципальной власти общие, но в Средних Валдушках уличное освещение есть, а в Верхних Валдушках оно преимущественно отсутствует. В Окулове — муниципальном центре, где размещается администрация, есть даже асфальтовое покрытие на дорогах. Официальная численность населения в Окулове всего на несколько человек больше, чем в Верхних Валдушках, но жителям Верхних Валдушек приходится самостоятельно изыскивать средства на отсыпку дорог в своей деревне, поскольку власть об этом населенном пункте словно забыла.
Последние отчеты администрации МО «Лисестровское» об исполнении муниципальных программ «Формирование современной городской среды» и «Реконструкция сетей уличного освещения» на официальном сайте сельского поселения датированы 2018 годом. С тех пор либо администрация «забила» на участие в госпрограммах, которые действительно могли бы решить проблемы не только жителей Верхних Валдушек, либо перестала публиковать в открытом доступе скромные отчеты. Полагаю, это лучше всего демонстрирует истинную причину пробуксовки реализации в регионе любых нацпроектов.
В то время как федеральный бюджет выделяет миллиарды рублей на решение проблем граждан по всей России, из-за нерасторопности, а подчас и лени чиновников на местах эти деньги не доходят до таких населенных пунктов, как Верхние Валдушки. И почему за такое бездействие еще не предусмотрено персональной ответственности чиновников на местах? Почему можно на несколько лет забыть о существовании целой деревни всего в получасе езды от столицы Поморья и отделаться от санкций пятью светильниками в конце улицы? Итогом поездки, кроме справедливого возмущения, стал депутатский запрос на имя прокурора области. Посмотрим, как прокуратура оценит многолетнее бездействие лисестровской администрации.
Леонид Таскаев