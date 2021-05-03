Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Моня – вундеркинд. К Дню памяти и скорби

Поезд шёл на Восток. Вернее, не шёл, а полз, как обожравшаяся гусеница в августовский полдень. Он часами, а то и сутками, стоял на запасных путях полустанков, пропуская на Запад бесчисленные воинские эшелоны, а на Восток – санитарные поезда. Медленней их ползли только теплушки с зарешёченными окнами. Инга подслушала, что это везут в Сибирь тех немцев, которые когда-то жили среди советских людей, и вдруг оказались какими-то «пособниками». По привычке она полезла с расспросами к бабушке, но наткнулась на «страшные глаза»…

Инге нравилось ехать первые четыре дня. Для неё это самое большое приключение в десятилетней жизни. Вагон был плацкартный, все пассажиры из одного исследовательского института. Нельзя сказать, чтобы дружили, зато ругались очень весело. Все равно, Ингина бабушка недовольно поджимала губы, вздыхала и начинала вслух вспоминать, как она с родителями ещё в прошлом веке ездила «на воды в мягком». Ингина мама с тётей Леной на неё цыкали.

На пятый день замкнутое пространство стало надоедать, домашняя еда тоже кончилась. В принципе, брать с собой было особо и нечего, в Москве к октябрю 41-го в свободной продаже остались только крабы и кофе. Все очень ругались, только бабушка радовалась. Она заваривала горький, но ароматный напиток по особому рецепту при открытых окнах. Весь двор матерился, называл ее «барыней недобитой», а она смаковала кусочки крабов и вспоминала, как «ужинали в моё время». Ей можно, а Инге не спроси и слова не скажи, где справедливость?

Семью выручил друг дяди Васи по гимназии, толстенький и маленький дядя Шура. Он тоже уезжал в эвакуацию, и очень спешил не попасть в зарешечённые теплушки, потому что родом был из немецких инженеров, когда-то приехавших за золотым царским рублём в Россию. Но нашёл время, зашёл, забрал пол библиотеки и взамен принёс две курицы, картошку, немного масла и десяток яиц.

Яйца сразу сварили, а Инга плакала. Потому что самым любимым на свете блюдом для неё был сладкий гоголь-моголь. И вот теперь пришлось привыкать к каше и хлебу, иногда с тушёнкой. Жить было можно, но противно.

А ещё Ингу бесил мальчик Моня. Моня был вундеркиндом. Его яркая и громкая мама Роза сразу поведала всему вагону, что её сын – будущий выдающийся пианист. Какое счастье, что рояль не влезал в вагон, а то бы все быстро повесились! Но Моня достал и без музыки, он, вдобавок, был вундеркиндом в географии. Вагонное утро начиналось с вопросов мамы Розы:

 

- Монечка, столица Франции?

- Париж.

- Столица Вьетнама?

- Ханой.

- Уругвая?

- Монтевидео.

 

Мама Роза алела от гордости.

Слух о юном даровании прокатился по всему составу. Как-то в их вагон зашёл сам начальник поезда, сел напротив умного мальчика и спросил с хитринкой:

 

- Столица Сьерра-Леоне?

- Фритаун, - с минутной запинкой ответил Моня.

 

Начальник поезда вытаращил глаза, заглянул в какую-то бумажку и ушёл не попрощавшись. Его спина выражала всю скорбь Мониного народа. В последствие выяснилось – в этот самый момент он проспорил буханку хлеба, банку тушёнки и почти полную флягу со спиртом…

Ах, как не любила Инга этих умных и грустных мальчиков! У них в московском дворе был один такой. Всё со скрипочкой ходил. Как же его дразнили и били дворничихины дети! Инге всегда хотелось быть такой, как все, а не «внучкой той, бывшей». Поэтому она вместе со всеми смеялась и называла маленького скрипача «пархатым жидярой».

И однажды это услышала тетя Лена. Что было!.. С Ингой вся семья не разговаривала неделю, её даже лишили сладкого, в том числе и любимого гоголя-моголя. Девочка на всю оставшуюся жизнь усвоила, что «так говорить могут только преступники и быдло». Но терпеть такого Моню молча было выше её сил. Поэтому она дождалась, когда вундеркинд стоял один у окна в тамбуре, и задала провокационный вопрос:

 

- А как называлась станция, которую мы ночью проехали? – и тут же, - А вот и не знаешь, не знаешь!

- Не знаю, - печально подтвердил Моня. – Ничего я не знаю. Я только знаю, что мы едем от войны в город Курган, а мой папочка и старший брат на фронте…

Леонид Черток (из книги "Ингина война")

22 июнь 04:00 | : Горячая тема / Культура

Главные новости


Три «В» Израиля: Война – Вирус – Выборы
«Эсав». Павел Лунгин и его еврейское несчастье

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (244)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20