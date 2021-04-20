И сказал Цыбульский. Атмосферное губернаторское Послание

Впервые вживую слушаю послание губернатора (господи, в мои 60 с лишним осталось что-то «первый раз в жизни»).
До этого на подобные мероприятия не приглашали, смотрел по монитору компьютера. С трудом сдерживая зевоту. Исполнители были ещё те. Киселёв (2004-2008) в свойственной ему печальной манере как будто некролог зачитывал о несбыточных надеждах. Михальчук (2008-2012), называя прогнозные цифры, аж причмокивал, наверное, прикидывал, что ему с них обломится. Орлов (2012-2020) читал текст исключительно по бумажке, попутно борясь с собственным косноязычием.
Всю троицу объединяло одно – они самоустранялись от написанного их референтами. Общее зрительское впечатление от действа точно по Станиславскому - «не верю!».
Вот я и решил относиться к происходящему как к театру. Политическому. А как иначе, если экономика (а её часть превалирует в любом губернаторском послании по определению) не мой конёк. Но посудите сами, не о противостоянии же странам НАТО главе Поморья рассуждать…
…Прибыл (доставили) загодя, хотя на моё насиженное место в первом ряду партера с краю никто не покушался (см. нижнее фото). И не зря, приятно смотреть на тусовку людей, где каждый с друг другом чем-то связан (хотя и не всегда хорошим). Суровой мужской статью выделялся травмированный спортом замгубернатора Пивков, прискакавший на одной ноге (см. фото). Немногочисленные дамы (визуальное впечатление) выглядели по-деловому очаровательно. Детей в зале не наблюдалось… это вам не инаугурация.
Сначала бросилось в глаза, что не все присутствующие соблюдают технику безопасности в части соблюдения масочного режима. Ещё подумал – неужели привились или успели переболеть, по выражениям лиц пока затрудняюсь определить. Впечатление оказалось обманчивым – как только действо началось, оборотился назад, а там все уже маскированы. Я-то свою фирменную забыл по растерянности. В итоге в зале были двое с открытыми лицами – губернатор и я. Его все видели, меня, надеюсь, нет. Потому как стыдно.
Пока ещё не началось, молодой и ретивый депутат из не самой дружественной по отношению к исполнительной власти фракции успел нервно пошутить в соцсетях: «Интересно, куда пошлют на этот раз?». Куда надо пошлют, тёзка, куда надо… только не каждому дано понять точный адрес.
Предваряя основное действие, спикер облСобрания Екатерина Прокопьева объявила внеочередную сессию открытой (аж подпрыгнул в кресле – и здесь в первый раз, вот свезло мне, вот свезло!) и перечислила присутствующих. Депутатов Госдумы и сенаторов поимённо (среди первых предсказуемо не оказалось Палкина, среди вторых ещё более предсказуемо – Некрасова). Меня тоже упомянули – «а также представители СМИ». После этого на сцену был приглашён премьер (говоря театральным языком).
В принципе я знаю, как пишется Послание такого уровня. Это коллективный труд профессионалов, где каждый отвечает за своё направление. Тому, для кого это готовится, остаётся прочитать текст… вот тут-то и загвоздка. Сколько раз мы наблюдали, как зачитывающие спотыкались о слова и формулировки, в обычной жизни им несвойственные, написанные по принципу «прочти, за умного сойдёшь».
У Александра Цыбульского всё было связно, продумано и логично, явно окончательная редактура вышла из-под его пера… пардон, клавиатуры. Построение текста такое, что следующий пункт Послания вытекал из предыдущего. Специально наблюдал, губернатор заглядывал в текст дозированно, в основном за цифрами и названиями, вряд ли непрофессиональному исполнителю (да и профессиональному тоже) по силам запомнить объём в 55 минут (время выступления).
Да, сам текст вряд ли рассчитан на широкого зрителя, слишком много специфики, касающейся экономики региона. Но ведь и формат Послания не подразумевает лирических отступлений, это посыл тем, кто будет исполнять произнесённые с трибуны тезисы. То есть, по-деловому, ни разу не развлечение, для последнего интервью «за жизнь» есть. Но я всё-таки попытаюсь выбрать из сказанного наиболее интересные (на взгляд автора) моменты.
Итак…
Сразу была обозначена структура Послания – выполнение нацпроектов, одобренных президентом. На первом месте - медицина, что логично в условиях пандемии, которая никак не закончится, а по мнению некоторых вирусологов не закончится никогда. В этой части досталось экс-министру здравоохранению (без упоминания конкретной фамилии), чьё видение оптимизации, мягко говоря, себя не оправдало. Теперь придётся восстанавливать порушенное, те же фельдшерские пункты.
Но последние кто-то должен обслуживать, для этого нужны кадры, готовые ехать в глубинку. Известно, что не только в регионе, но и в стране будет увеличено число бюджетных мест в медвузах. Только они распложены в областных центрах. Шесть лет жизни в городских условиях с соответствующим уровнем культуры, досуга и комфорта… как потом дипломированных специалистов сманить на село?
Губернатор говорил о предоставлении таким специалистам жилья, а именно, квартир. Я же считаю, что ими не обойтись. Вот свой дом совсем другое дело, что оправдывает и мотивирует желание жить на природе и компенсирует потерю городских удовольствий, которые, будем откровенны, никогда не придут в село. Откуда взять на это деньги? А я знаю?
Впрочем, и губернатор понимает глубину этой проблемы, упомянув, что от тенденции молодёжи к перемене мест отмахиваться нельзя. Не думаю, что одно патриотическое воспитание будет здесь в помощь. Скорее нужны некие социальные лифты и общегосударственная политика в плане стимулирования жизни в глубинки – чтобы не так уж она разительно отличалась в плане комфорта. Такое я, кстати, видел в Америке.
Если же говорить о пациентах из того же места, т.е., глубинки, то была обозначена цель мобильной передачи медицинских исследований в областной центр специалистам высокого уровня для расшифровки и постановки правильного диагноза. Как следствие, уход от рентгеновских снимков на плёнке… а то в 21-м веке, право, стыдно.
В части нацпроекта «Образования» глава региона упомянул о необходимости усилить проверку водителей школьных автобусов на профессионализм… и вообще на всё. То есть, проблема есть, а нам чего-то недоговаривали. Чем не драматургия?!
От школьных автобусов к обычным пассажирским. Губернаторский тезис сводился к известному литературному – «на этих каретах прошлого далеко не уедешь», имелись ввиду ПАЗики. А инвалиду и недалеко, в них с коляской вообще не залезешь. Я об этом Цыбульскому ещё год назад рассказывал во время совместной прогулки по городу, сегодня даже загордился. Глава региона обещал разобраться с проблемой хотя бы в рамках Большой агломерации. Будем наблюдать…
В разделе «Экология» губернатор совершенно правильно сказал, что одним Шиесом проблема не решается, а антимусорные волнения лишь стимул её решать, но не главный повод. Дальше он говорил о необходимости налаживания диалога с обществом в поисках этого решения. Тут у автора этих строк есть некоторые сомнения. Ведь простым людям, из которых и состоит общество, свойственна позиция «просто не хотим, ни здесь, ни там», а это путь в тупик при переполненных действующих полигонах ТКО. Зато идея сделать в Архангельске пилотный район по работе с мусором просто роскошная. По крайней мере убедимся, возможно ли такое в реальности, и чтобы все были при этом довольны.
По поводу «Жилья» снова прозвучали планы создания «спальных районов». Таких привычных москвичам и непривычных архангелогородцам из центра, привыкшим добираться до работы пешком. Ну, тут уж придётся выбирать – или куковать век в «деревяшке», или… брать автокредит, что соответствует общемировой тенденции. Да вот дороги у нас… одно тащит за собой другое. И вообще жизнь неидеальна в любой точке планеты где-то сытно, но холодно, а где-то жарко, но голодно. Ещё одна интересная мысль от главы в этом плане – «правительство внимательно смотрит, как мы осваиваем выделенные федеральным бюджетом средства». Большой глаз Большого брата… куда от него денешься.
И вишенка к торту – антиаллергенное молочка из Устьянского района выходит на общероссийский, а дальше, может быть, и на мировой пищевой рынок. До этого продукцию подобной спецификации в страну поставляли только иностранные компании. Вот даёт Буторин… или это не он?
Цыбульский произнёс новую для меня формулировку – экономика впечатлений. Это о региональном туризме, в успехе которого автор так сомневался. А именно, зазвать сюда богатеньких буратин из-за границы и хотя бы из других российских регионов. Но прозвучало уточнение – в «Малиновке», «Голубино» «Кенозерье» и на Онежском взморье прекрасно могут отдохнуть местные семьи с детьми как альтернатива закрытым зарубежным и дорогущим отечественным южным курортам. Что ж, беру свои слова взад. Не все, но многие. Особенно, если до этого дальше бабушкиного домика в деревне не выезжали. Но тут уже впору опять вернуться к региональной экономике не только впечатлений.
В конце было обещано уже в этом году представить полностью сформированную правительственную команду без всяких приставок типа «ио», а также пожелание избрать в депутаты Госдумы приличных людей с мощным лоббистским потенциалом. Да мы и сами будем рады, мы постараемся. Тем более, что задача поставлена максимально честно, зачем депутаты, да и сенаторы тоже, ещё нужны? Законы всё равно пишут профессиональные юристы, а как голосовать, решают партийные фракции.
Ну как, понравилось? Мне – да. Плюс эффект личного присутствия кое-что, да стоит.
Леонид Черток
(фото коллеги Азовского)