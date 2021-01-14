Виктор Павленко - снова в строю

Бывший сенатор Виктор Павленко назначен представителем губернатора в областном Собрании. Об этом пишет участник «Вольного дела» - ИА «Беломорканал».
Эту информацию нашей редакции подтвердили собственные источники в депутатском корпусе регионального парламента.
В околополитческой архангельской тусовке уже появились первые комментарии. Мол, Павленко должен будет ««строить» депутатов под нового главу области». И намеки на то, что Цыбульскому следует «опасаться потенциала своего представителя».
По нашему мнению, это назначение – логичный шаг. 58-летний Виктор Павленко – один из самых опытных политиков Поморья. И кстати именно он достаточно успешно выстраивал взаимоотношения мэрии Архангельска с областными депутатами и при Донском, и во время своего двукратного руководства городом в 2008-15 годах. Причем со всеми фракциями и «группами по интересам».
Интересно, что на посту сенатора Павленко активно продвигал в Совете Федерации именно инициативы облСобрания, прежде всего связанные с муниципальной и Арктической тематикой.
Напомним, что 9 октября 2020 года Виктор Павленко покинул пост представителя от исполнительной власти Архангельской области в Совете Федерации. Его место, видимо по условиям каких-то договоренностей занял коммунист-олигарх Некрасов, которого в регионе не знают, не видели и вряд ли когда-то увидят.
Осталось добавить, что той работой, которая сейчас предстоит Павленко давно никто толком не занимался. Последним официальным представителем главы региона в областном Собрании при губернаторе Николае Киселеве был Виталий Баско, также бывший заместителем главы администрации Архангельской области по работе с органами местного самоуправления.
Редакция рассчитывает на обстоятельную беседу с Виктором Николаевичем…