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Виктор Павленко - снова в строю

Бывший сенатор Виктор Павленко назначен представителем губернатора в областном Собрании. Об этом пишет участник «Вольного дела» - ИА «Беломорканал».

 

Эту информацию нашей редакции подтвердили собственные источники в депутатском корпусе регионального парламента.

В околополитческой архангельской тусовке уже появились первые комментарии. Мол, Павленко должен будет ««строить» депутатов под нового главу области». И намеки на то, что Цыбульскому следует «опасаться потенциала своего представителя».

По нашему мнению, это назначение – логичный шаг. 58-летний Виктор Павленко – один из самых опытных политиков Поморья. И кстати именно он достаточно успешно выстраивал взаимоотношения мэрии Архангельска с областными депутатами и при Донском, и во время своего двукратного руководства городом в 2008-15 годах. Причем со всеми фракциями и «группами по интересам».

Интересно, что на посту сенатора Павленко активно продвигал в Совете Федерации именно инициативы облСобрания, прежде всего связанные с муниципальной и Арктической тематикой.

Напомним, что 9 октября 2020 года Виктор Павленко покинул пост представителя от исполнительной власти Архангельской области в Совете Федерации. Его место, видимо по условиям каких-то договоренностей занял коммунист-олигарх Некрасов, которого в регионе не знают, не видели и вряд ли когда-то увидят.

Осталось добавить, что той работой, которая сейчас предстоит Павленко давно никто толком не занимался. Последним официальным представителем главы региона в областном Собрании при губернаторе Николае Киселеве был Виталий Баско, также бывший заместителем главы администрации Архангельской области по работе с органами местного самоуправления.

Редакция рассчитывает на обстоятельную беседу с Виктором Николаевичем…  

27 февраль 11:47 | : Горячая тема / Политика

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