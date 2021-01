Революция снеговичков. Предисловие к воскресному митингу

Штаб Навального снова призывает всех сочувствующих своему кумиру выйти на площадь Ленина. Как в прошлую субботу… ведь ничего страшного не произошло, просто потусовались.

Призывать теперь просто. Если раньше приходилось тайком расклеивать листовки, рискуя быть свинченным бдительными постовыми (так было в Москве в 91-м и 93-м), то сейчас достаточно одного клика компьютерной мышки… пока тебя ещё вычислят в интернетовских джунглях. Личная безопасность превыше всего!

Плюс ощущение собственной невиновности – ты же не воровать призываешь, не громить, а бороться за свободу! Даже уши (назло маме) не отморозишь – в Архангельске на выходных обещали потепление…

Главный тренд сегодняшней митинговой волны – на улицу зовут школоту. Тех, за кого в случае конфликта со стражами правопорядка будут расплачиваться родители. Суммы впечатляют – до одного миллиона рублей, так в предупреждении написано. Дальше порка, лишение нового смартфона и прочие домашние санкции.

Остановит? Сомневаюсь.

Вспоминаю своё детство. Мы, советские школьники, откровенно завидовали капиталистическим сверстникам, махавшимся с полицией на парижских улицах (показывали в программе «Время») – это было круче, чем ехать на БАМ, почти «Неуловимые мстители»!

Те французики уже через несколько лет, сидя в собственных офисах, с удовольствием вспоминали своё революционное детство. Выпустили пар и занялись делом.

Но это те, кому повезло, кому не пробили голову в общей сумятице…

После прошлого субботнего митинга в архангельском журналистском сообществе кипели страсти. Один из его видных членов в сердцах написал в комментариях, что надо было стрелять, как было в их любимой Америке, хотя сам многодетный отец. Сразу видно, в армии не служил. А то бы знал – автоматные пули рикошетят от асфальта и стен только в путь, не разбирая, кто участник беспорядков, а кто проходил мимо.

Как-то очень вовремя вышел фильм Кончаловского «Дорогие товарищи». Там наглядно показано, что один прицельный выстрел по толпе из снайперки с чердака воспринимается солдатами как команда открыть огонь на поражение. Тоже самое может произойти после взрыва петарды в самой толпе… ищи потом виновных.

Мой старший сын, тогда ещё школьник, ходил посмотреть на Навального в его первый приезд в Архангельск. Я не то, чтобы благословил, но и не препятствовал, просто провёл ликбез, как надо быстро уходить, когда запахло жареным. Тогда обошлось. Его комментарий к увиденному был краток – «говорильня». Видимо, ждал чего-то другого… детство ещё играло в известном месте.

Впрочем, о призывах выводить на улицу именно детей школьного возраста (что, безусловно, преступление) я читаю исключительно в предостережениях от властей. Которые делают Навального одновременно и монстром, и серьёзной политической фигурой. Зачем?!

С другой стороны, это ещё одно доказательство того, что этот юрист ничто иное, как продукт кремлёвского пиара по разобщению либерального движения, о чём мною писано неоднократно ещё с конца нулевых. По комментариям в сетях это наглядно видно.

Как обычно бывает, излишняя ретивость в подавлении и нагнетании частенько превращается в фарс.

Не только Архангельская область, но и вся Россия (по количеству перепечаток) обсмеяла новость про борьбу с антипутинскими снеговиками в поморской деревне Зачачье (название местечка как из фельетона). Ощущение, что снимался очередной выпуск программы «Городок»… только без Стоянова и Олейникова, преступным умыслом оказалась снежная баба с плакатом «Вова, между нами всё кончено».

Помнится, мэр Архангельска Донской тоже носился с снеговичками. Их банально обосс…и.

О несерьёзности происходящего с обеих сторон говорится и в последнем стихотворение поэта Орлуши –

Все на улице гуляют,

Дружно лепят снежный ком,

А Алёшу – не пускают,

Лёша заперт за замком.

Что наделал он такого?

Не послушался кого?

Почему ты, дядя Вова,

Не пустил гулять его?

Уж кого-кого, а этого автора сложно подозревать в симпатиях к действующей власти. Другое дело, кто стоит во главе протеста.

Депутаты Госдумы от «Единой России» предлагают отвлечь молодёжь от Навального правильными разговорами. Маловато будет, если вспомнить, что их проекты «Наши» и «Молодая гвардия» исчерпали себя без остатка. Там даже своего БАМа не было, как мотивации к трудовому подвигу… одна сплошная, не шибко умная риторика и никакой романтики. Разве кто успел зацепиться за должность, но таких единицы.

Романтику предлагает именно их политический оппонент. Ровно до того момента, пока не прольётся первая кровь.

Казалось, что проще – зарегистрируйте, наконец, партию Навального, допустите до участия в выборах. Потом вместе будем смеяться над 2-3 процентами голосов.

И опубликуйте его программу преобразований. Кроме известных популистских лозунгов, там нет никакой конкретики, никакой революции – та же самая политическая система, но под управлением других людей. Много ли в команде Навального грамотных экономистов и управленцев, видно по качеству его сегодняшних сторонников.

Петьки, Васьки и Алёнки, стоящие с плакатами «Это наша страна» – вы серьёзно думаете, что вас допустят до власти? Мы когда-то смеялись над советским популистским лозунгом «Дайте детям мир!» - дайте-дайте, они его проколют булавкой как воздушный шарик.

Кстати, один из самых кровавых персонажей ХХ века Пол Пот тоже делал ставку на школоту – красных кхмеров, чей возраст не превышал 15 лет от роду. Их дальнейшая судьба трагична. Обычное пушечное мясо, польстившееся на это ваша страна, и вы в ней хозяева.

В конце отношение к происходящему членов Ассоциации «Вольное дело». Людей взрослых, состоявшихся в жизни и профессии, придерживающихся разных, иногда полярных, политических взглядов:

Николай Прокофьев (блогер, гуру «Архсвободы»): "Свободу всем!"

- Первое. Считаю все абсолютно митинги полезными с точки зрения проявления гражданской активности. Второе. Митинг в поддержку одного человека, в то время, когда страдают миллионы, считаю не очень важным - для себя - мероприятием. Третье. Долой любой Культ личности! Четвертое. Свободу всем! В том числе и - вполне замечательному Алексею.

Андрей Рудалёв («Беломорканал»): «Вирус непослушания»

- Они уже призывают давить до конца, добиваться развертывания палаточного лагеря в Архангельске. Урок Белоруссии усвоен, поэтому выбран ориентир – украинский майдан, а, значит, не остановятся ни перед чем. Надо будет пролить кровь – прольют не задумываясь.

Понятно, что развертывается этот вирус под благостными лозунгами, ориентируется на эмоциональные реакции и незнание истории страны. У нас у каждого есть большие претензии к власти, зачастую более конкретные, чем у «навальнистов», и список их более обширен, но они не опираются на ложь и мошенничества.

Да, нам нужен более справедливый общественный уклад, необходимо преодолеть социальное расслоение, многое, что необходимо - работы выше крыши. Но при этом надо понимать, что Навальный и силы, которые за ним стоят, не за это радеют. В свое время они уже разнесли страну в клочья, мародерствовали на ее руинах и устраивали здесь хаос. Хотят повторить, хотят, чтобы смута, в которой они, как рыбы в воде, длилась вечно. Это же такое веселое и прикольное дело – смута. Обхохочешься…

Все эти акции по шатанию общества – есть проверка его на прочность. Это касается каждого из нас. Каждый должен задуматься о цене всего этого «хоровода» и свистопляски, к которой нас призывают. Спрятаться не удастся. Каждый должен взбунтоваться против этих перспектив, иначе завтра будет поздно лить слезы на новых обломках и искать виноватых. Виновным будешь лично ты. Потому как не устоял перед соблазнами, пошел за лжепророками, а в итоге предал родное.

Илья Азовский («Эхо севера»): «Они мне все противны»

- Мне омерзителен Навальный, меня тошнит от привластных сатрапов. Мне противна Россия 21-го века. Мне впервые за 52 года бытия хочется покинуть Родину. Увы, я стар и деваться некуда, приходится терпеть.

В субботу посмотрел 2-часовой фильм Навального, пытливым взглядом опытного журналиста (всё-таки в деле уже 30 лет). Весь фильм построен на тезисе о фальшивой покупке олигархом Пономаренко дворца. Типа, объявлено о 395 миллионах, а фактически куплено за 395 тысячах. Разумеется, в долларах. Навальный демонстрирует документ – выписку из банка. Народу объясняется про «врут», фиктивную сделку» и на это строится всё. Фишка в том, что не показывается верхняя часть выписки. Сумма в таких документах всегда указывается в тысячах. То есть 395 тысяч, которые смакует мошенник Навальный, является миллионами.

Это лишь одно вранье. Если есть одно, значит вранье и все остальное. Но больше всего меня задела фраза в начале фильма: «мы придумали этот ролик». Ключевое слово «ПРИДУМАЛИ». Они придумали, а тысячи людей поверили. Подонок.

Революция школьников. На улицы вышла молодёжь, которая (я уверен) 2-часовой триллер придумщика Навального даже не досмотрела до середины. Они ловили кайф. Адреналин, толпа, революция. А ну, шлёпнуть полицейского – и ничего тебе не будет, и прокричать П***ин – вор. И ничего… Адреналин в раж.

Меня в 2006 на полгода упаковали в тюрьму за невинную фразу: «олигарх кинул Ющенко в пекло предвыборных страстей». Оправдали, потом. Но ведь отсидел… А тут люди орут про Президента, что он вор. А разве есть приговор Президенту по 158-ой (воровайке)? Нет. Так почему истеричного клоуна, который на площади Профсоюзов орал эту фразу, как меня в 2006-ом не замели? Я за то, чтобы справедливость была для всех. Основа юстиции во фразе: and justice for all.

В субботу по каналу «Россия 24» выступали Собянин, Воробьёв и какая-то баба из ассоциации родителей. Последняя истерично орала: не втягивайте детей в политику. Простите, баба, но каждая парламентская партия имеет молодежное крыло. Вы сами втянули детей в политику. Только политика бывает разная. У меня вопрос к финансируемым из бюджета центрам «Патриот», «Юнармиям», «Молодежным гвардиям», казачьим войскам, прочим движухам. А почему вы своего кумира Путина не смогли защитить от группы отморозков? Из всех формирований только прилепинцы вышли. А? И полиция с прочими силовиками.

Убежден, что силовики могут быть жестки, но они не должны быть смешны. Сегодня смешной полицейский, завтра разгул преступности. Надо было или вообще не выходить силовикам, или выходить, чтобы действовать. А так получилась неловкая комедия. Чёрный юмор.

Я воевал в горячих точках на изломе СССР, в конце 80-ых: Фергана, Абхазия. И точно знаю, что мы не были смешны, мы тогда отстояли общественный порядок. Уже после первых выстрелов вверх (предупредительных) толпа расходилась. А кричать в хлипкий мегафончик (как это было в Архангельске), зачитывая по бумажке статью КоАП – это профанация.

Или есть у государства сила, или нет государства. Это уже названо революцией школьников. Тупое, бездарное, никчемное поколение. Поколение кайфа, хайпа и драйва. Есть такая страна Мальдивская республика. У них есть маленький остров – столица Мале. Каждый день школьники Мале в свободное от учебы время ходят на пляжи и чистят океан от прибивающего мусора. Не за деньги. А потому что это их дом. Волонтеры. Им есть, чем заняться, и это их и драйв и хайп. А у нас – либо хвастливые патриоты, либо алчные оглоеды, либо агрессивные протестанты…