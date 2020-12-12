Занимательная пиромания-2

За январь в Архангельской области произошло более 40 пожаров. Их причины в большинстве своем бытовые: неосторожное обращение с огнем, неисправные печи, электропроводка.
Но есть и особый случай – переулок Водников в Архангельске. Здесь каждый раз как происходит возгорание с непонятным упорством появляется один и тот же поджигатель- пироман. Данный гражданин уже был задержан по подозрению в поджогах домов на переулке Водников и на улице Розы Люксембург летом прошлого года. Дал признательные показания, затем был отпущен из-под стражи. Уже через месяц он идёт и снова принимается за старое, даже не пытаясь скрыться. Более того, по словам погорельцев еще и похищает на пожаре их вещи.
- Он, пока моя мать тут в сугробе бултыхалась, проник в квартиры на первом этаже, в которых пока огня не было, и материальные ценности похитил, - рассказал житель дома №10 по переулку Водников Андрей Щербань.
Судя по тому, что говорят жители переулка о поджигателе, это не просто пироман. Он явно неадекватен. В соцсетях пишут: 35-летний житель Архангельска - наркоман со стажем. Пришло же ему в голову нажиться на беде, а потом вернуться к пылающему дому и цинично сочувствовать погорельцам. В постановления Ломоносовского суда говорится, что он уже был ранее судим - за совершение тяжких преступлений против собственности, не трудоустроен, в браке не состоит, иждивенцами не обременен, постоянного дохода не имеет, характеризуется отрицательно, как лицо, склонное к совершению преступлений и злоупотреблению спиртными напитками. Поджигатель снова задержан. Возбуждено уголовное дело.
- Это то же самое лицо, которое поджигало дома ранее. В понедельник, 25 января, он был задержан органами полиции. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Архангельской области Светлана Тарнаева.
А событие продолжает обрастать слухами, хотя представители правоохранительных органов говорят, что делать какие-либо выводы и строить предположения нельзя. В том числе и по поводу причин поджогов – якобы из-за земли под новую застройку.
Но в Архангельске земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, могут быть предоставлены под новую застройку только по итогам открытого аукциона. В случае если расселение многоквартирных домов, расположенных на участке, осуществлено в рамках государственной программы переселения из аварийного жилфонда, то земля предоставляется для строительства социального жилья. В случае предоставления участка по итогам аукциона по городской программе развития застроенных территорий, застройщик несет обязательства по расселению расположенных на участке домов за свой счет вне зависимости от степени их износа – в том числе и полностью поврежденных, и утраченных, равно и сгоревших.
По информации администрации города Архангельска квартал, ограниченный ул. Выучейского – пр. Обводный канал – ул. Розы Люксембург – пр. Советских космонавтов, зарезервирован для строительства школы. Часть деревянных домов, находящихся на данном участке, включены в программу переселения граждан из аварийного жилья. Другая часть планируется к выкупу для муниципальных нужд. Какой-либо коммерческой застройки здесь не предусмотрено.
- За последние 5 лет в департамент градостроительства и в администрацию города обращений по поводу предоставления земельных участков, организации аукционов по программе застроенных территорий или иной какой-нибудь информацией, которая бы предполагала конкурс, аукцион на земельные участки в данном районе, не поступало, - подтвердила главный архитектор Архангельска Александра Юницына.
Сейчас в районе переулка Водников нет действующих договоров, заключенных по городской программе развития застроенных территорий. И у застройщиков просто нет планов по новому строительству на этой территории, поскольку участки могут быть приобретены только по аукциону, а обязательства по расселению выполняются вне зависимости от того, сгорел дом или нет.
Это подтвердил и председатель Совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов. Компания много лет участвует в городской программе развития застроенных территорий и за свой счет на 6 участках расселила 16 аварийных домов, в том числе и поврежденных пожарами. Все их жители получили новое жилье или денежные компенсации в полном соответствии с законодательством.
- Я не знаю, откуда рождаются такие слухи. Мы много лет участвуем в городской программе развития застроенных территорий. И расселяем аварийные дома вне зависимости от того, в каком они состоянии. Люди в них зарегистрированы, являются нанимателями или собственниками, их права на получение нового жилья взамен аварийного не исчезают и не сгорают. Обязательства застройщиков по застроенным территориям четко прописаны в договоре и исполняются строго по закону. Мы – социально ориентированная компания, у нас тысячи договоров долевого участия. Мы всегда действуем в соответствии с законодательством, и все наши договоры по развитию застроенных территорий исполнены в полном объеме. И ни разу, никто не предъявлял никаких претензий. Что касается квартала на переулке Водников, то там нет участков, включенных в программу, по нашей информации муниципалитет не планировал и не планирует выставлять их на аукцион. Нет планов по этим участкам и у нашей компании, - заявил Александр Фролов.