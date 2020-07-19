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Кандидатом в главы мэрии Архангельска стал руководитель ее аппарата

Дмитрий Морев, сменивший Николая Евменова на посту руководителя аппарата администрации областной столицы в начале мая этого года, подал документы в отборочную комиссию, которая 15 октября определит – кто же будет градоначальником Архангельска в ближайшие 5 лет.

Пока его смело можно считать основным претендентом на эту должность. Напомним, кроме Морева о своем участии в конкурсе официально объявили один депутат ГорДумы и один блогер.

Заявление кандидата: — Я принял решение участвовать в конкурсной процедуре на пост Главы города Архангельска. Перед участием в конкурсе я посчитал правильным перейти на должность советника Главы.

Считаю этот шаг логичным, так как будучи ранее заместителем Главы — руководителем аппарата по должности я обязан был на постоянной основе взаимодействовать со всеми депутатами Гордумы, что могло бы теоретически дать мне дополнительные возможности и ущемить интересы иных кандидатов на пост Главы.

Важно, чтобы депутаты, принимая решение о выборе Главы города, не чувствовали какого-либо давления и была обеспечена полная легитимность конкурсной процедуры.

К тому же понятно, что руководитель аппарата администрации — это первое доверенное лицо Главы в решении важнейших вопросов кадровой политики и иных проблем функционирования системы власти в городе. У избираемого депутатами Главы города должна быть свобода при принятии решения о назначении своего заместителя — руководителя аппарата. Сейчас должность руководителя аппарата вакантна.

О Дмитрии Александровиче Мореве известно, что он родился в 1978 году в Архангельске. Закончил АГТУ по специальности «Машины и оборудование лесного комплекса». Работал инженером, затем проходил службу в ФСБ России, где занимался, в основном, расследованиями преступлений экономического характера. С 2011 по 2015 гг. работал советником по безопасности директора аэропорта Архангельск, с 2015 по 2020 - занимал должность начальника управления экономической безопасности и режима на предприятии «Севералмаз».  

22 сентябрь 15:49 | : Горячая тема / Политика

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