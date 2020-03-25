«А вы, батенька, нездешний?». Поморье за неделю до выборов

Ровно неделя осталась до выборов архангельского губернатора.
И что? А ничего, тишина. Несколько баннеров по городу. Теледебаты кандидатов критикуют даже их участники – беззубые, мелкотравчатые. О другой агитационной продукции, кроме обязательных (главное) бесплатных роликах и говорить нечего – безвозвратно ушли времена «Зазеркалья» (искренне жаль). Даже почтовые ящики не трещат от набитых в них газет-листовок.
А почему? У большинства из кандидатов (пяти из шести заявившихся) на это элементарно нет денег. Тем, кто идёт от солидный парламентских партий, что-то подкидывают из Москвы. Но немного, они сами жалуются. Ещё трое, скорее всего, сотрутся из памяти избирателей уже через неделю после дня голосования – и фамилии, и тезисы, и программы. Одним словом – не герои… даже с Древархом не сравнить. Денег нет, потому что ни за одним не стоит олигарх, хотя бы местного разлива, как было ещё в первой половине нулевых. Только за одним стоит, но государство. А с государством тягаться в современных реалиях – себе дороже.
Протест только в бесплатном интернете. Том популярном сегодня месте, которое остаётся недоступным для самой дисциплинированной части электората, не привыкшей отказывать от приглашений исполнить свой гражданский долг – люди пожилого возраста. Основные же обитатели соцсетей, активные в политическом плане, относятся к категории «а я никому не верю!», так что заряд негатива уходит в песок. Потом будут опять иронизировать над «губернатором 10%». Кого бы не выбрали.
Вот если бы шёл Орлов… Казалось, его по силам одолеть любому, даже Паше Ножнину, записному кандидату на все выборы (помните такого?). Кто громче крикнет «нет Шиесу», тот и губернатор. Собственно, предыдущего за это и сняли, а никак не из-за коронавируса по версии некоторых центральных СМИ.
Временный глава региона не крикнул, просто сказал – «я против полигона под московский мусор», приведя соответствующую аргументацию. И что? Опять – «мы ему не верим, не может москвич быть против своего мусора». Уже и съездил на Шиес, поговорил за общим столом… не в начальственном кабинете, а сколоченном наспех из досок в лагере протеста… с экоактивистами. Но через несколько дней полиция останавливает на юге области машину с тысячами свежеотпечатанных листовок «Руки прочь от Шиес!». Люди просто не могут остановиться, им нравится жить в протесте, недаром это движение до сих пор называется «бессрочкой». Интересно, за счёт чего или кого рассчитывают в будущем пенсии получать?
Кстати, сам визит Цыбульского в Ленский район тоже назван «предвыборным пиаром». Хотя главе региона, пусть и во временном статусе, по должности положено периодически объезжать всю подведомственную территории. Его предшественникам, кто манкировал, за это пеняли.
Если помните, в одной из первых перепалок на тему строительства полигона Орлов объяснил своё соглашение с мэром Москвы Собяниным экономической выгодой от проекта – «что я, дурак от 6 миллиардов отказываться?!». Вряд ли он имел в виду только свой карман, такой размах не остался бы без внимания прокурорских. На что слышал в ответ – «нам денег не надо, здоровье дороже». Хотя, думаю, любой активист понимает, что с имеющимися «дырами» деньги тоже лишними не будут. Другое дело, откуда деньги. Переход приоритетов планирования региональной экономики с отраслевого принципа на территориальный – дело нескольких лет как минимум.
ЦЫбульский предложил другой вариант как получить деньги без риска для здоровья. Вообще никому ничего не придётся делать (кроме него самого), только осваивать полученное.
Кто-нибудь будет спорить, что главная задача любого главы любого дотационного региона – выбивать из федерального центра как можно больше, желательно, сверх положенного? Переход переходом… но мировой рынок леса нестабилен, одной бумагой сыт не будешь, проект объединения с нефтеносным НАО отложен в долгий ящик (не удалось сходу уговорить Ротшильда), а поморские алмазы на фоне пандемии коронавируса потеряли свою покупательскую привлекательность. Очередь из инвесторов с предложениями построить на территории области рентабельные производства сомнительна по причине тупикового географического положения, Архангельск - не Калуга.
Зато на нашей территории есть такие стратегические объекты федерального значения, как «Плесецк», «Севмаш» и «Звёздочка», просто о них надо почаще напоминать первому лицу государства. Что Цыбульский и делает, благо доступ у него к Путину более широкий, чем у всех его предшественников вместе взятых. Один обещанный транш на строительство человеческой трассы Архангельск-Онега почти перекрыл мусорные деньги, а всего в пользу области было обещано 35 млрд. рублей. Уверены, что обманут? Но ведь дороги в столице региона реально ремонтируются, хоть раньше на это не было средств ни в одном из бюджетов.
И опять стон – «предвыборный пиар москвича». А он и не пытается найти в своей родословной поморскую прабабушку, как не собирается жить здесь до пенсии. Он деньги для Поморья находит. Их с собой вместе с асфальтом до Онеги не увезешь.
Можно считать это пиаром, а можно работой главы региона. Да, используются механизмы, недоступные другим кандидатам, но это реальные инфоповоды. А не стотысячные тиражи бесплатных газет, как раньше, и один поющий старик Газманов процентов не сделает. Согласен, предвыборный момент в этом есть, но по принципу «делай, как я… или слабО?».
Кто действительно мешает кандидату Цыбульскому за неделю до выборов, так это… его окружение, не умеющее работать на том же уровне. Тот же здравминистр Карпунов, на голубом глазу заявивший, что пустит новую «скорую помощь» до Онеги только по новому асфальту, а без оного хоть ложись и помирай. Или организаторы книжного фестиваля «Белый июнь», на таком же цвете глаз заявившие, что их форум в дождливые дни посетили 8 тысяч человек, хотя местные издатели считают, что хорошо, если одна тысяча (маленькая ложь рождает большое недоверие и бросает такую же тень). Перечислять можно долго.
Ну, а что остальные участники гонки? Пока в претендентах на второй тур указывается только одна фамилия, к ней и внимание федеральной прессы, остальные выглядят безнадёжными спойлерами. Но и у них, как говорят, впереди широкая дорога и всякие ништяки за участие (моего хорошего знакомого за это самое в начале нулевых отвезли в столицу, поселили в шикарный номер и открыли неограниченный кредит в ресторане и у девочек по вызову). Хотя…
Вот, как сложилась дальнейшая судьба оппонентов Орлова на выборах 2015 года:
Ольга Осицына (ЛДПР) II место – после серии интриг однопартийцев была выдавлена из политической жизни, отказалась баллотироваться на второй срок в АОСД и покинула регион;
Василий Павлов (КПРФ) III место – в ближайшие два года после выборов вдрызг разругался с руководством местного обкома, видимо не выполнившего перед ним взятых обязательств, обвинил главного партбосса в пьянстве и оппортунизме, вернулся в милое его архангельскому сердцу Подмосковье;
Надежда Краева (СР) IV место – бывшая глава одного из районов области после сентября 2015-го выпала из информационного поля, в списках депутатов не значится;
Владимир Керцев (Коммунисты России) V место – вообще ото всюду выпал, о судьбе ничего неизвестно.
«Пусть кому-то повезёт, а кому-то – нет»… это выборы, братцы!
Леонид Черток