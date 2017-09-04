Ирина Чиркова: Не надо меня пугать судьбой Фургала

Вслед за Цыбульским, «Коммерсант» взял такое же предвыборное интервью Ирины Чирковой, «кандидатом номер два», как многие считают. Ну, или не вслед, а перед… оба материала вышли на сайте издания в одно и тоже время под одной подписью.
Ирина Александровна, выдвинутая на выборы от партии «Справедливая Россия», готова к тому, что результаты голосования за «кандидата номер один» будут «натягивать»:
- До меня дошел политический слух: кандидату от «Единой России» попытаются натянуть процент победы между 60% и 70% голосов. То есть они не хотят получить, как у бывшего губернатора, 53% голосов. Но и не перебрать — не больше, чем у Путина на президентских выборах в 2018 году. Вот и посмотрим.
Кандидат от справедливороссов решительно отвергает слухи о том, что «партия власти» пыталась с ней договориться (имеется в виду «слив» второго тура) – в «Единой России» знают, что в политическом аспекте я недоговороспособна. Также ее пугают судьбой Сергея Фургала (хабаровского губернатора из партии ЛДПР, арестованного этим летом) и зря:
- Меня пугают судьбой Сергея Фургала в случае избрания. Но с теми, кто прилетает сюда на вертолетах на рыбалку и охоту, я не знакома. В Госдуме с Фургалом я пять лет рядом просидела — это человек, которого заставили пойти на выборы. Он не хотел в общем-то.
Наверное, самый интересный момент в интервью – лидер фракции СР в Архангельском областном Собрании рассказывает, как ее партия пыталась договориться с Кремлём насчет губернаторских выборов в принципе:
- …наша партия обсуждала возможность согласовать с администрацией президента регион, где мы могли бы попробовать: выбирали между Чувашией и Архангельской областью. И тогда выбрали Чувашию, на должность врио губернатора назначили Олега Николаева из «Справедливой России». Решили, что в Архангельской области будет сложнее. И вот теперь бросили меня сюда, как слепого щенка. Методически помогают — немного финансами, но в целом справляемся своими силами.
Впрочем, сама Чиркова не скрывает, что в этом случае кандидатом была бы не она, а Ольга Епифанова, вице-спикер Государственной Думы, у последней политического веса побольше.
Журналист не могла не спросить интервьюируемую про ее отношения с местной ячейкой ЛДПР, партии, в которой она когда-то состояла. По слова Ирины Александровны, весь негатив в ее адрес идет из столицы и от верхушки АРО:
- …у нас тут все провинциально, часто строится на личных отношениях. В ряде районов ячейками ЛДПР руководят мои друзья, я ведь раньше была их соратницей. Они позвонили мне и сказали: нам плевать, что нам будет от руководства ЛДПР, но мы тебя поддержим. И отдали мне свои подписи для прохождения муниципального фильтра.
Свои шансы на выход во второй тур она расценивает положительно, но и без шапкозакидательства – все будет зависеть от количества независимых наблюдателей на избирательных участках и от позиции экоактивистов. При этом своего главного соперника она уважает и не считает «узколобым едроссом». Но…
- Он ломает этот стереотип. У нас ведь с Орловым конфликты были как раз из-за этого. Но Цыбульский, как и все единороссы, поставлен в рамки. Плюс его отрицательное качество — это чужой человек для Архангельской области. У нас ведь такая сложная территория — перечень районов непросто запомнить, не говоря об их проблемах. Нашему региону технократ не подходит, здесь требуется классический консервативный подход: слушать, слышать людей, жить их жизнью.
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