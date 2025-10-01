Из собраний российских музеев

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина хранится экспонат под названием «Изображение Сийского Антониева монастыря, при архимандрите Мелхиседеке, гравюра». Период создания: 1862 год.

Архимандрит Мелхиседек (Прудников) — соловецкий наместник. Назначен по утверждению Священного Синода архимандритом Сийского монастыря 18 августа 1853 года. Во время настоятельства Мелхиседека Сийский монастырь при проезде из Архангельска в Санкт-Петербург посетил (22 июня 1858 года) император Александр Николаевич в сопровождении наследного принца Вюртембергского. Возможно, после визита Александра II и появилось изображение неизвестного автора.

В наши дни воссоздать картину несложно. Приобрести гравюру в сувенирных лавках по адекватной цене захотели бы многие гости и жители Поморья.

Александр Чашев