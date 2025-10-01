Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Из собраний российских музеев

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина хранится экспонат под названием «Изображение Сийского Антониева монастыря, при архимандрите Мелхиседеке, гравюра». Период создания: 1862 год. 

 Архимандрит Мелхиседек (Прудников) — соловецкий наместник. Назначен по утверждению Священного Синода архимандритом Сийского монастыря 18 августа 1853 года. Во время настоятельства Мелхиседека Сийский монастырь при проезде из Архангельска в Санкт-Петербург посетил (22 июня 1858 года) император Александр Николаевич в сопровождении наследного принца Вюртембергского. Возможно, после визита Александра II и появилось изображение неизвестного автора. 

В наши дни воссоздать картину несложно. Приобрести гравюру в сувенирных лавках по адекватной цене захотели бы многие гости и жители Поморья.    

 Александр Чашев

05 октябрь 09:00 | : Горячая тема

Главные новости


Пожиная плоды. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Архангельск: жизнь без канализации. Как город тонул в нечистотах 100 лет назад

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (63)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20