Мелкотравчатые дебаты – кому это надо?

Кандидат в губернаторы Архангельской области Ирина Чиркова поделилась своими впечатлениями о закончившихся вчера теледебатах:
- Завершились теледебаты. Малотолковое мероприятие, поскольку гостелерадиокомпанией специально были придуманы такие условия, что мы больше походили на бегунов на короткой дистанции, чем на кандидатов в главы огромного проблемного региона. За 1-2 минуты невозможно раскрыть тему и тем более предложить механизм решения проблем. Однако обязанность участвовать в дебатах закреплена федеральным и областным законодательством, правда, кандидаты от партии власти эту обязанность с себя давно научились снимать.
Зато напоследок раскрыли свои роли некоторые технические кандидаты. Делали неуклюжие выпады в мой адрес по указке своих заказчиков...
До выборов остается две недели, и число провокаций, думаю, увеличится. Нынешняя власть боится неприятных для себя результатов всенародного голосования. И есть большая вероятность, что у кого-то очень зачешутся руки их исказить. В прямом эфире я предостерегла как Правительство области, так и областную избирательную комиссию от фальсификаций. Итоги выборов должны быть реальным отражением настроений наших граждан. Неужели нас не учат Хабаровск, Башкирия, Белоруссия? Люди требуют уважения к себе и гарантий соблюдения своих конституционных прав.
Надеюсь, на всех уровнях понимают, что выборы губернатора Архангельской области обязаны быть максимально честными - только тогда у нашего сложного региона будет шанс вернуться к спокойной созидательной жизни и вернуть доверие в диалог между населением и властью.