Жизнь удалась. Куда уходят архангельские губернаторы

На днях бывший глава Архангельской области Игорь Орлов впервые после своей отставки дал развёрнутое интервью изданию «Коммерсант».
Интервью абсолютно счастливого человека, пассажи из которого моментально разлетелись на цитаты (мемы) и встретили потоки уничижительной критики в соцсетях.
С чего вдруг? Я уже не раз писал, что Игорь Анатольевич был искренним человеком. Искренним даже в своих заблуждениях.
То, что, осталось за кадром нашей с ним декабрьской беседы. Спич в защиту строительства мусорного полигона в Ленском районе он закончил словами:
- Но вы же должны понимать – в том районе живут пять тысяч, а в Москве 12 миллионов, о чьём здоровье надо прежде всего заботиться? Должно же быть государственное мышление!
Я, признаться, в тот момент чуть со стула не упал, у его пресс-секретаря, присутствовавшего на встрече, тоже лицо вытянулось. Хотя сам лично видел в том проекте не только отрицательные стороны, до такой государственности мне ещё далеко. Но говорил это Орлов вполне искренне и убеждённо.
Тогда же спросил – что будет, если на выборах проиграете (речь об отставке ещё не шла). Собеседник заверил, что никакой трагедии лично для себя в таком исходе не видит – будет ждать других предложений по трудоустройству, неважно, от бизнеса или от власти.
Я тогда подумал – ох, лукавите, Игорь Анатольевич. В моём обывательском представлении, человека, попавшего в этот вагон, не высаживают на заброшенном полустанке, чьим-нибудь советником обязательно сделают, видали персонажей и похуже.
После отставки, случившейся 2 апреля, Орлов почти на три месяца выпал из информационного поля. Представил бывшим подчинённым свою замену (Цыбульского) и пропал, даже советником при новом не остался (или не предложили). Ходили неясные слухи, что закрылся на даче… переживает случившее, на телефонные звонки отвечает очень выборочно.
И вот в конце июня сенсация – бывший архангельский губернатор назначен гендиректором «Северной верфи», знаменитого Путиловского завода. Удачное соединение бизнеса и государевого служения, о чём прямо говорят заказы, выполняемые этим предприятием. И не надо перестраиваться, ломать себя под новое, Орлов сам не раз говорил, что не видит разницы между управлением региона и большим заводом. Вот откуда его выражение – «ловлю судостроительный кайф», возмутившее многих. И уровень секретности почти одинаковый. Короче, он на своём месте, к нему в Питер уже бывшие соратники по правительству потянулись. Что только в плюс Орлову, как человеку. Несмотря на всё ехидство в соцсетях, мол, сочувствуем рабочим-путиловцам. За плохим начальником в северную столицу из Архангельска не потянутся.
Единственное, насчёт сравнения похода во власть с декретным отпуском (второй мем из интервью) наш бывший губернатор погорячился. Или не уточнил. Дело в том, что декрету предшествуют сладостный акт любви (не дай бог, изнасилование), токсикоз и муки в родовой. Интересно, как эти ощущения ложатся на все 8 лет его управления регионом? Работавшие с ним все эти годы мне говорили, что Игорь Анатольевич стал резко меняться после победы на выборах в 2015-м. С рожавшими подобное иногда случается…
А как сложилась судьба других поморских отставников?
Павел Балакшин (1991-1996). После снятия с должности указом президента, у матёрого бумажника, поруководившего на своём веку не одним крупным ЦБК, вроде не должно быть проблем с трудоустройством. Если бы не 90-е, время стагнации во всех отраслях промышленности. Павел Николаевич сделал хитрый ход – избрался мэром областной столицы. Тем самым, доказав, что народное мнение о профпригодности не всегда совпадает с президентским. На второй мэрский срок не пошёл, судя по всему, были договорённости – СЦБК хотел видеть этом кресле своего человека, когда Балакшин больше ассоциировался с крупчаковским АЦБК. В итоге выбрал спокойную должность директора института повышения квалификации и переподготовки кадров АГТУ и необременительное представительство в общественных организациях. Издал книгу мемуаров, в которой всыпал от души человеку, сменившему его на губернаторском посту (на мой взгляд, грубо и незаслуженно). Сейчас на пенсии… возраст всё-таки
Анатолий Ефремов (1996-2004). Уже через две недели после его провала во втором туре выборов 2004 года, я написал статью «Все работы хороши», в которой прикидывал возможные варианты трудоустройства. В широком диапазоне – от достойного места в места в федеральном министерстве до продолжения кинокарьеры (вспомните к/ф «Вовочка»). Последнее, конечно, было шуткой. Анатолий Антонович - типичный представитель партийной номенклатуры ещё советского розлива, власть таких далеко от себя не отпускает. Однако не в этот раз, всё-таки он своим проигрышем подвёл президента, который поддерживал его с рекламных билбордов. В итоге «рыжий император» нашёл себя в окологосударственном бизнесе – работал в экспортной структуре Росвооружения (по моим данным, продавал авиатехнику б/у). Приезжал в Архангельск, гулял по городу без охраны, иронично посмеиваясь над творящимся вокруг. Народ (избиратели) его снова полюбил (на сравнении). Если бы не коварная болезнь…
Николай Киселёв (2004-2008). Победа на уже упомянутых выборах 2004-го стала, по ходу, единственной большой (и незаслуженной) удачей в его карьере. После предсказуемой отставки (за полгода до неё Николай Иванович подавал на высочайшее имя прошение о продлении полномочий, но Кремль ответил презрительным молчанием), «весёлый молочник» взалкал сенаторского кресла, но был остановлен (не без нашей скромной помощи). Ни в молочное производство, ни в оборонку, с которой начинал свой трудовой путь, он так и не вернулся. Просто исчез из региона, как сон, как электоральный морок. Исчезли и его родственники, до этого успешные в бизнесе (с чего бы?). До меня когда-то доходили слухи, что Киселёв обосновался вблизи столицы нашей Родины, что у него «всё хорошо». Ну, это растяжимое понятие… жив, на свободе и ладно.
Илья Михальчук (2008-2012). Единственный из этой группы, кто не тешил себя иллюзиями по поводу продолжения губернаторской карьеры и вообще госслужбы. «Якутский турист» вздохнул с облегчением, собрал чемоданы (которых за четыре года ощутимо прибавилось и отбылл. За плечами была работа в полиграфии (имел наглость назвать местных журналистов «коллегами»), полукриминальное мэрство в далёком Якутске. До приезда к нам буквально несколько месяцев отработал (был на передержке?) в «Газпромипотеке». За последнее как раз и зацепился, о его проказах в «СУ-155», кинувшем пол Восточной Сибири, в своё время не писал только ленивый. Сейчас возглавляет смешной Союз чесноководов. Интересно, что Илья Филиппович до сих пор отвечает на звонки архангельских журналистов, поздравляющих его с разными датами. Даже тех, с которыми ранее был в контрах. Шутит, смеётся… над всеми нами, наверное.
Александр Цыбульский (2020-…). Да-да, я знают, что ему ещё надо избраться, но, по мнению Кремля, это чистая формальность. Вот за чьё пост-губернаторское будущее я абсолютно спокоен. Александр Витальевич – яркий представитель номенклатуры нового типа, которую теперь принято называть «технократами». Для меня, человека из 70-80-хх, начинавшего трудовую жизнь в царстве стареющей партократии, его карьера выглядит абсолютной фантастикой – в 35 уже заместитель министра экономразвития. Вполне допускаю, что его прочили и на главный пост в этом ведомстве после ухода его тогдашнего начальника в вице-премьеры. Однако в силу известных событий ситуация изменилась. Поэтому рискну предположить, что перспективному чиновнику-управленцу было предложено попробовать себя в поле - поруководить сначала небольшим регионом, а позже перекинуть на более крупный в кризисной ситуации, что будет полезно для его профессионального портфолио. Ни разу не удивлюсь, если через два-три года нам, местным избирателям, скажут из Москвы – вы, братцы, уже хорошо живёте, отправляем начальника вашего региона улучшать жизнь в глобальном федеральном масштабе. И снова у нас будут выборы!
А чем займутся его сентябрьские оппоненты (если кому-то вдруг повезёт) после отставки, которая когда-нибудь обязательно случится? На их месте я бы крепко задумался…
Леонид Черток