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Министр Карпунов заболел коронавирусом

И это не злая шутка…

Вот как прокомментировал случившееся начальник оперативного штаба по контролю за пандемией в Архангельской области Артем Вахрушев:

— Тест на наличие коронавирусной инфекции Антон Александрович сделал после того, как это заболевание подтвердилось у одного из сотрудников ведомства, которое он возглавляет. При этом глава Минздрава – человек стойкий, болезнь протекает у него на данный момент бессимптномно, он находится на амбулаторном лечении, в режиме самоизоляции. Исключены все контакты, как рабочие, так и личные. При этом с учетом того, что практика работы в режиме онлайн у нас уже наработана, министр не выпадает из рабочего процесса и находится на постоянной связи в режиме видео-конференц-связи и по телефону.

По его же словам, в настоящий момент в здании правительства региона введены строжайшие карантинные меры. В том числе, обязательный масочный режим на совместных мероприятиях.

Напомним, совсем недавно Вахрушев говорил журналистам, что чиновники тоже люди, болеют как простые смертные. И оказался прав…

Министр здравоохранения Антон Карпунов в последние месяцы стал, наверное, самой критикуемой персоной высшего эшелона региональной власти. И часто небеспочвенно…

Тем не менее, редакция желает ему скорейшего выздоровления, а его сотрудникам и коллегам безопасности.

08 июль 12:04 | : Горячая тема / Будни

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