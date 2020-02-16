Министр Карпунов заболел коронавирусом

И это не злая шутка…
Вот как прокомментировал случившееся начальник оперативного штаба по контролю за пандемией в Архангельской области Артем Вахрушев:
— Тест на наличие коронавирусной инфекции Антон Александрович сделал после того, как это заболевание подтвердилось у одного из сотрудников ведомства, которое он возглавляет. При этом глава Минздрава – человек стойкий, болезнь протекает у него на данный момент бессимптномно, он находится на амбулаторном лечении, в режиме самоизоляции. Исключены все контакты, как рабочие, так и личные. При этом с учетом того, что практика работы в режиме онлайн у нас уже наработана, министр не выпадает из рабочего процесса и находится на постоянной связи в режиме видео-конференц-связи и по телефону.
По его же словам, в настоящий момент в здании правительства региона введены строжайшие карантинные меры. В том числе, обязательный масочный режим на совместных мероприятиях.
Напомним, совсем недавно Вахрушев говорил журналистам, что чиновники тоже люди, болеют как простые смертные. И оказался прав…
Министр здравоохранения Антон Карпунов в последние месяцы стал, наверное, самой критикуемой персоной высшего эшелона региональной власти. И часто небеспочвенно…
Тем не менее, редакция желает ему скорейшего выздоровления, а его сотрудникам и коллегам безопасности.