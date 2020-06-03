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Как Цыбульский с Павленко по Чумбаровке гуляли. Послесловие к Дню города

На моей памяти Архангельск по-разному отмечал день рождение. В проливной дождь и жару, под песни Кобзона и Киркорова, Пелагеи и Бабкиной, Юрия Шевчука и хора им. Александрова. Праздничная программа менялась, но вот уже почти два десятилетия ее традиционным элементом являлась непременное посещение первых лиц области и города пешеходной улицы – проспекта Чумбарова-Лучинского. Чумбаровка, реконструкцию которой начали 15 лет назад, и завершили в 2009 году – символ и лицо столицы Поморья.

Вот и Александр Цыбульский решил не нарушать традицию. И хотя День города в этом году по понятным причинам широко не отмечался, но закончился в полном соответствии  традицией – прогулкой и.о. губернатора по Чумбаровке. В качестве экскурсовода и провожатого выступил Виктор Павленко, сейчас сенатор, а в недавнем прошлом – мэр Архангельска, при котором, кстати, идея создания пешеходной улицы в центре города и была воплощена в жизнь.

Но на этот раз  главе региона показал что называется непарадную сторону областного центра. Многие городские проблемы именно на Чумбаровке бросаются в глаза: от неубранных урн и покосившихся заборов, до недоделанного ремонта дорожного покрытия на пересекающих проспект улицах, и так и не наведенного (но еще четыре года назад обещанного) порядка с содержанием фасадов домов…

Сама прогулка заняла не более 20 минут, но этого новому губернатору вполне хватило, чтобы оценить всю глубину и сложность ситуации, в которой сейчас находится самый большой город региона и его столица. Тем более пояснения и комментарии давал тот, кто без малого 10 лет руководил Архангельском и в гораздо более сложное время.

Обратил Александр Витальевич во время краткого променада и на еще одно важное обстоятельство – реакцию множества встречных людей. Горожане – молодежь и пенсионеры, семьи с детьми и молодые пары, подходили, здоровались, кто-то даже вспоминал добрым словом: «Вот при вас Виктор Николаевич…»

Несостоявшийся в этом году праздник закончился. Впереди у Архангельска – напряженные трудовые будни. И большая, ежедневная работа, для которой нужна четкая организация и системность. Сделали же в свое время Чумбаровку, хотя сначала мало кто в это верил!

Иван Пучинин

30 июнь 07:08 | : Горячая тема / Будни

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